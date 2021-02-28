维也纳讨论 “希特勒阳台” 开放问题 

（德国之声中文网）参观维也纳霍夫堡宫新堡弧形门廊里的奥地利当代历史博物馆——历史之家（Haus der Geschichte） 的任何人，本可径直走到奥地利历史上臭名昭著的那座阳台：1938年3月15日，希特勒在那里向欢呼雀跃的奥地利民众宣布将其祖国并入第三帝国。

大门照旧紧闭，游客不得进入这个俗称的“”希特勒阳台。莫妮卡·佐默（Monika Sommer）正推动改变这一状况。这位博物馆长主张将阳台收入博物馆馆藏名单，向公众开放，以加强国家的集体历史记忆和民主现状。

佐默女士在接受德国之声采访时表示，“我们也清楚，我们正在打破一个禁忌。”她指出，虽被称为阳台，但从建筑学角度看，这个有争议的突出部分更像是露台，因为它位于一个有顶盖的入口之上，该入口从英雄广场通向宫殿——过去和现在，该广场都是政治抗议和集会之所。

对佐默馆长来说，开放阳台将是位于新城堡的博物馆希望开始的一个长期进程的组成部分：“第一步将是，向公众开放阳台，提供讲解服务。” 其他装置可能随后跟进。

哈布斯堡家族遗迹

长久以来，该阳台一直是奥地利一段纳粹史的最突出象征之一——尽管它在历史上的作用超越了这一时期。它建于19世纪晚期，第一次世界大战前奥匈帝国的最后日子里，为哈布斯堡君主宅邸的一部分。

英雄广场也是休战期间对立的政治意识形态发生冲突之地：全德民族主义者、国际社会主义者和奥地利法西斯主义政治家在阳台上向聚集在广场上的人群发表演讲。客人也常在阳台上就座。

1938年3月15日，约20万奥地利人聚集英雄广场，为希特勒在城堡阳台上宣布 “我的祖国加入德意志帝国”而欢呼。在接下来的几年里，人们也在“并入”日在此聚集庆祝。

对纳粹时代迟到的清理

二战后，阳台被封。奥地利将自己打造成希特勒的 “第一受害者”，并拒绝为“并入”及随后的纳粹罪行承担责任。直到1990年代初，该国才开始批判性地审视自己在这一时期扮演的角色。

战后历史上，阳台只开放过一次：1992年，大屠杀幸存者、诺贝尔和平奖得主维泽尔在此发表演讲，呼吁打击种族主义，正视国家的历史。他说：“阳台什么也不是。它不过是一个符号，仅此而已。净化、改变不能来自阳台，而只能来自下面。”

虽然这是二战后在该阳台上发表的唯一演讲，但并不出名。佐默馆长表示：“值得注意的是，这次演讲未能深深嵌入集体记忆之中。” 因此，她认为，存在着扩展该阳台历史意义的机会，——作为对奥地利历史新的、现代的理解和批判性对待历史的一个象征。

谈及阳台有可能开放，佐默女士指出，今天，为纳粹时代承担一份责任的民族自我形象占据了主导地位，“正因此，我觉得用一个强势的标志来强调这一点是很好的。”

开放阳台支持者众

从阳台上可看到奥地利最重要的一些政治场所。除了英雄广场，奥地利议会、新哥特式风格的维也纳市政厅、政府所在地和联邦总统官邸，也都历历在目。

从阳台上可以看到奥地利最重要的一些政治场所。除了海尔登广场，还可以看到奥地利议会、新哥特式维也纳市政厅以及政府所在地和联邦总统官邸。

佐默馆长表示，“从上面望出去，眼前一片美景，而且，也是一个非常好的机会，小组人群一起谈论民主的重要性。”她希望将参观阳台同博物馆提供的民主教育活动结合起来。

有兴趣的朋友可以提供自己的阳台设计草图

现在，奥地利历史之家让游客们投票决定是否支持这一倡议。截至3月中旬，已有6万多人投票，近5.1万人赞成。“阳台工地” 在线网页上，有兴趣的人可以上传自己对未来阳台设计的想法。

佐默馆长不知道，开放阳台动议会否成功。无论是施工和安全方面，都有需要考虑的问题。比如，如何防止此地成为新纳粹分子的聚集地。不过，佐默女士充满信心：“只要有政治意愿，就能有办法。”

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