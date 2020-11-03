维也纳恐袭：枪手身份确定 华人一死一伤

（德国之声中文网）奥地利内政部长内哈默（Karl Nehammer）表示，维也纳袭击事件中已知的一名枪手是伊斯兰恐怖分子。这名枪手被警方击毙。内哈默表示，枪手当时携有自动步枪，还绑着假的炸弹腰带，似乎有意要引发恐慌。
周二（11月3日）上午的新闻会上，奥地利总理库尔茨也表示，这次袭击显然具有极端伊斯兰主义动机。他表示，4人被残忍杀害，还有14人受重伤，其中一些人的情况还很危急。
中国驻奥地利使馆证实，维也纳袭击事件中，一名奥籍华人遇难，另一名中国公民受伤
据中国官媒央视消息，经中国驻奥地利使馆证实，11月2日晚在奥地利首都维也纳发生的袭击事件中，一名奥籍华人因伤势较重，不幸遇难。另一名同样受到袭击的中国公民目前在医院接受治疗，情况稳定，无生命危险。
目前，维也纳已经出动了1000名警员，相关调查还在进行中，警员对凶犯的公寓进行了搜查。“我们不排除还有其他作案者”，内哈默说。
在周一（11月2日）晚上，内哈默已将这一天称为奥地利多年来最艰难的日子。
奥地利已经宣布了为期3日的国家哀悼，来纪念袭击的受害者。这次哀悼将从周二开始到本周四。
令人震惊的枪击案
奥地利首都维也纳市区周一 (11月2日)晚间惊传枪击案，造成了4名民众丧生，另有多人受伤，一名枪手被警方击毙。警方表示，4名遇害者都是路人，分别为两男两女。
德国之声驻维也纳记者Steve Chaid现场报导称，枪击案发生后大量维安人员赶到现场，警告民众仍有嫌犯在逃，为保安全切勿外出。
这起枪击案的发生时间点大约在11月2日晚上8点，刚好在维也纳因应疫情实施午夜宵禁之前，因此夜间外出的民众比以往更多。
6个案发地点都在犹太会堂附近
住在犹太会堂建筑物内的目击者拉比 (Rabbi Schlomo Hofmeister)表示: “当听见枪响时，我向窗外看，看见持枪者向好几个酒吧和夜店的顾客扫射，至少在我们大楼前射出了一百多发子弹。”
奥地利内政部长内哈默表示，枪击者犯案的6个地点都在犹太会堂附近。警方表示，有数名持有武器的凶犯参与了袭击。
案发后，内哈默提醒民众远离市中心，并重新启动边境检查，儿童11月3日停课一天。
凶犯是“20岁的维也纳人”
据奥地利日报《传单报》（Der Falter）的记者克伦克（Florian Klenk）称，被击毙的凶犯20岁，他出生于维也纳，有着阿尔巴尼亚血统，其父母来自北马其顿。
这名记者发推特表示，奥地利情报部门对这名枪手有所了解，因为他是奥地利90位想前往叙利亚参加圣战的极端伊斯兰分子之一。克伦克还称，警方没想到这名20岁的年轻人会发动恐袭。
周二晚些时候，克伦克再次发推特表示，内政部向奥地利通讯社（APA）透露了枪手身份。他名叫Kujtim，不是难民，也不是寻求庇护者，生于维也纳，拥有奥地利和北马其顿双国籍。
在周二的新闻会上，内政部长内哈默证实了凶犯的身份，表示这位20岁北马其顿裔的凶犯曾因为加入恐怖组织而有相关犯罪记录。
库尔茨：我们不会被恐怖主义所吓倒
奥地利总理库尔茨（Kanzler Kurz）和该国总统范德贝伦（Van der Bellen ）严厉谴责了这场袭击。库尔茨说，“我们永不不会被恐怖主义所吓倒，我们将使用一切手段坚定地与袭击作斗争”。
范德贝伦在推特上写道，“我们深受震动”，表示“将竭尽全力捍卫我们的民主和自由”，他也对遇难者、受害者及其家人表示慰问。
“伊斯兰恐怖主义是我们的共同敌人”
德国总理默克尔也表示，维也纳遭遇这样的恐怖主义暴行令人震惊。她发推文，声援当地人民，称“我们德国人与我们的奥地利朋友站在一起”，以示团结。
默克尔同时称，“伊斯兰恐怖主义是我们的共同敌人，针对那些凶犯及其背后煽动者的斗争是我们共同的战斗”。
德国外长马斯也发推特称，“我们不能向割裂我们社会的这种仇恨情绪让步”，同时也向受害者表示慰问。
这是奥地利近年来发生的最大规模恐袭事件
此外，欧盟和联合国方面也对袭击表示谴责。欧盟理事会主席米歇尔控诉了恐怖袭击这种“懦夫行径”，表示欧洲和受害者以及维也纳人民站在一起。欧委会主席冯德莱恩也表示，欧洲“完全支持奥地利”。联合国秘书长古特雷斯在推特上写道，他关注着局势的发展并为此感到担忧。
法国总统表达悲痛
法国总统马克龙在听闻维也纳的悲剧后，发布声明表达震惊与哀痛。他说: “这是我们的欧洲，我们的敌人必须知道他们在跟谁作战。我们不会撤退。”
法国在巴黎和尼斯的恐怖攻击发生之后，已经扩大警队编制。马克龙也部署上千警力在宗教礼拜场所和学校附近加强巡逻。法国政治首长都担忧还会再发生其他伊斯兰武装攻击。
奥地利近几年没有发生像巴黎、柏林和伦敦曾发生过的大规模恐怖攻击事件。
在这次事件的同一个犹太会堂附近，维也纳曾经在1981年发生过两个巴勒斯坦人主犯的攻击事件，有2人死亡、18人受伤。1985年，一个巴勒斯坦极端主义组织曾在机场杀害3名市民。
张慈/王凡/邹宗翰 (路透社、德新社、法新社等)
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货车冲入巴塞罗那主街
2017年8月17日，在巴塞罗那市中心游人云集的兰布拉大道（Las Ramblas），一辆小型货车冲撞行人，造成十多人死亡，百余人受伤，包括13名德国游客、两名台湾人和一名香港人，他们中部分伤势严重。"圣战"组织"伊斯兰国"宣称为这一袭击事件负责。
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就在巴塞恐袭的数小时后……
巴塞罗那以南约100公里的坎布里尔斯再爆袭击。当天午夜时分，有人在坎市海滨大道驾驶一辆轿车冲撞路人，造成7人受伤，其中包括一名警察。警方当场击毙了4名肇事者，还有一名嫌疑人后来因伤重死亡。警方发言人称，他们中的好几个人身上捆绑有炸药。调查人员认为，这起袭击与巴斯罗那的袭击有关联。
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2017年6月3日：伦敦桥上的惨剧
伦敦市中心地区伦敦桥6月3日晚发生恐袭，造成七人死亡、48人受伤。一辆白色厢式货车在伦敦桥上冲向人群后，三名袭击者从车上持刀跳下，在附近的巴罗市场袭击行人，随后被赶来的警方击毙。
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2017年5月22日：演唱会成噩梦
当地时间5月22日晚，美国歌手爱莉安娜·格兰德（Ariana Grande）在曼彻斯特体育馆举行的演唱进入尾声、观众开始陆续离场时，体育馆入口大厅处发生爆炸。“伊斯兰国”宣称对事件负责。
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2017年4月3日：地铁站传出的爆炸声
2017年4月3日下午，俄罗斯圣彼得堡一地铁站发生爆炸事件，造成14人死亡，40多人受伤。俄罗斯政府表示，袭击嫌犯来自中亚地区。
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2017年3月22日：国会大楼外的疯狂
3月22日下午，英国国会大厦前的威斯敏斯特桥上，一辆汽车连续冲撞行人。驾车男子随后跳下汽车，刺死一名警察后，被其他警察开枪击毙。事件最终导致6人死亡，约50人受伤。
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2017年1月1日：新年夜，夜总会，杀戮场
在2017年新年夜，土耳其高档夜总会莱纳（Reina）遭遇恐怖袭击，凶手开枪疯狂扫射，造成39人丧生。作案后，凶手先成功逃逸，在十几天后被捕。恐怖组织“伊斯兰国”宣称对该袭击事件负责。
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2016年12月19日：柏林圣诞市场遭血洗
在晚8点左右，通过难民身份来到欧洲的突尼斯人阿姆里，驾车在柏林西部中心地带的圣诞市场冲撞人群，造成12人丧生，数十人受伤。阿姆里潜逃数天后，在米兰近郊的一次警方检察中被击毙。在袭击之前，阿姆里就被警方列为伊斯兰“危险分子”。
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2016年7月14日：国庆日的悲剧
在7月14日法国国庆当天，原籍法属突尼斯人布哈勒在尼斯驾大型载重车冲入人群，导致85人死亡。又一起法国恐袭事件震惊世界。被警方击毙的布哈勒是一名伊斯兰极端分子。
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2016年3月22日：布鲁塞尔连环爆炸
布鲁塞尔机场、马尔贝克地铁站在当日发生连环爆炸，造成32人丧生，超过300人受伤。"伊斯兰国"声称对袭击事件负责。马尔贝克地铁站在袭击一个月后重新开放。玻璃罩后的金属板上刻有死者家属寄托的哀思，提醒人们不要忘记恐怖的一天。
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2015年11月13日：震惊巴黎
在巴黎的系列恐怖袭击中，共有至少128人死亡，约300人受伤。恐怖武装“伊斯兰国”策划了此次袭击。在六个不同的地点 ---- 酒吧、餐馆，甚至购物中心和一个音乐厅，袭击同时开始。
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2015年1月7日：对新闻自由的攻击：《查理周刊》事件
两名凶手攻击了漫画杂志《查理周刊》在巴黎的编辑部，杀死了12人。在一个犹太超市里，也发生绑架并杀此四名人质的事件。所有的罪犯均被安全部队击毙。
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2014年5月24日：比利时犹太博物馆事件
在布鲁塞尔的犹太博物馆的入口处，携带武器的凶手杀害了四人。刺客身负前科：他在监狱中变得激进，在叙利亚参加了一年多“圣战”。
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2013年5月24日：巴黎街头士兵被刺伤
一名士兵在巴黎街头被刺伤。稍后，罪犯就被警方抓获。按照警方的说法，凶手并非圣战组织支持者，但是是伊斯兰原教旨主义追随者。
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2013年5月22日：英国士兵李·里格事件
在伦敦一个郊区，英国士兵李·里格先被一辆汽车撞倒，再被车内两名男子用刀子和一把弯刀杀害。肇事者在杀人后并未逃逸，而是任由路人拍摄。
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2012年7月18日：保加利亚被恐袭
一辆载有以色列游客的旅游大巴在布尔加斯被袭击，七人丧生，30人受伤。此后不久，黎巴嫩什叶派组织真主党声称对事件负责。
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2012年3月19日：犹太人被攻击
在另一起攻击事件中，图卢兹的凶手在一所犹太学校前，杀死一名教师和三个孩子。他在一个萨拉菲派团体里成为激进分子，他自称是代表“基地组织”的“圣战者”。
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2012年3月11-15日：法国士兵被害
在法国图卢兹，一名士兵头部遭枪击死亡。四天以后，又发生多起谋杀行动。在他的悔过信里，凶手说，他的目的是报复法军在阿富汗驻军的行为。
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2011年3月2日：德国成为焦点
凶手Arid Uka在法兰克福机场向一辆大巴开枪，目标是车上的手无寸铁的美军士兵。他杀死两人，打伤三人。这一事件被认为是德国境内的第一起伊斯兰恐怖袭击。
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2005年7月7日：伦敦炸弹事件
四名犯罪分子在伦敦的多辆公共汽车和地铁上几乎同时引爆他们背包里的炸弹。这次血腥袭击共造成52人死亡，数百人受伤。罪行并未清偿：三名同伙被无罪释放。
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2004年11月2日：谋杀讽刺作家
导演、编剧和讽刺作家特奧·梵高（Theo van Gogh）在他讲述伊斯兰教妇女地位低下的电影“服从”上演后，受到死亡威胁。他在阿姆斯特丹的大街上被一名伊斯兰极端分子谋杀。
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2004年3月11日：马德里火车炸弹袭击事件
几乎是同一时间，10枚炸弹在马德里挤满了人的通勤火车上爆炸，191人死亡，超过1800人受伤。一个西班牙法院判处28名来自基地组织的罪犯中的21人，总共超过四万年的刑期。
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2003年11月20日：袭击伊斯坦布尔英国领事馆
对英国驻伊斯坦布尔总领馆和汇丰银行的炸弹袭击，造成33人死亡，超过400人受伤。73名伊斯兰极端分子被确认为罪犯，其中40名罪犯受到司法判决。
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2003年11月15日：袭击伊斯坦布尔犹太教堂
在伊斯坦布尔，城市中两个最大的犹太教堂遭遇自杀式袭击，23人死亡。几乎与此同时，繁华的街道上也发生了数起汽车炸弹事件，约300人受伤严重。
作者: Greta Hamann, 王凡