维也纳恐袭：枪手身份确定 华人一死一伤

（德国之声中文网）奥地利内政部长内哈默（Karl Nehammer）表示，维也纳袭击事件中已知的一名枪手是伊斯兰恐怖分子。这名枪手被警方击毙。内哈默表示，枪手当时携有自动步枪，还绑着假的炸弹腰带，似乎有意要引发恐慌。

周二（11月3日）上午的新闻会上，奥地利总理库尔茨也表示，这次袭击显然具有极端伊斯兰主义动机。他表示，4人被残忍杀害，还有14人受重伤，其中一些人的情况还很危急。

据中国官媒央视消息，经中国驻奥地利使馆证实，11月2日晚在奥地利首都维也纳发生的袭击事件中，一名奥籍华人因伤势较重，不幸遇难。另一名同样受到袭击的中国公民目前在医院接受治疗，情况稳定，无生命危险。

目前，维也纳已经出动了1000名警员，相关调查还在进行中，警员对凶犯的公寓进行了搜查。“我们不排除还有其他作案者”，内哈默说。

在周一（11月2日）晚上，内哈默已将这一天称为奥地利多年来最艰难的日子。

奥地利已经宣布了为期3日的国家哀悼，来纪念袭击的受害者。这次哀悼将从周二开始到本周四。

令人震惊的枪击案

奥地利首都维也纳市区周一 (11月2日)晚间惊传枪击案，造成了4名民众丧生，另有多人受伤，一名枪手被警方击毙。警方表示，4名遇害者都是路人，分别为两男两女。

德国之声驻维也纳记者Steve Chaid现场报导称，枪击案发生后大量维安人员赶到现场，警告民众仍有嫌犯在逃，为保安全切勿外出。

这起枪击案的发生时间点大约在11月2日晚上8点，刚好在维也纳因应疫情实施午夜宵禁之前，因此夜间外出的民众比以往更多。

6个案发地点都在犹太会堂附近

住在犹太会堂建筑物内的目击者拉比 (Rabbi Schlomo Hofmeister)表示: “当听见枪响时，我向窗外看，看见持枪者向好几个酒吧和夜店的顾客扫射，至少在我们大楼前射出了一百多发子弹。”

奥地利内政部长内哈默表示，枪击者犯案的6个地点都在犹太会堂附近。警方表示，有数名持有武器的凶犯参与了袭击。

案发后，内哈默提醒民众远离市中心，并重新启动边境检查，儿童11月3日停课一天。

凶犯是“20岁的维也纳人”

据奥地利日报《传单报》（Der Falter）的记者克伦克（Florian Klenk）称，被击毙的凶犯20岁，他出生于维也纳，有着阿尔巴尼亚血统，其父母来自北马其顿。

这名记者发推特表示，奥地利情报部门对这名枪手有所了解，因为他是奥地利90位想前往叙利亚参加圣战的极端伊斯兰分子之一。克伦克还称，警方没想到这名20岁的年轻人会发动恐袭。

周二晚些时候，克伦克再次发推特表示，内政部向奥地利通讯社（APA）透露了枪手身份。他名叫Kujtim，不是难民，也不是寻求庇护者，生于维也纳，拥有奥地利和北马其顿双国籍。

在周二的新闻会上，内政部长内哈默证实了凶犯的身份，表示这位20岁北马其顿裔的凶犯曾因为加入恐怖组织而有相关犯罪记录。

库尔茨：我们不会被恐怖主义所吓倒

奥地利总理库尔茨（Kanzler Kurz）和该国总统范德贝伦（Van der Bellen ）严厉谴责了这场袭击。库尔茨说，“我们永不不会被恐怖主义所吓倒，我们将使用一切手段坚定地与袭击作斗争”。

范德贝伦在推特上写道，“我们深受震动”，表示“将竭尽全力捍卫我们的民主和自由”，他也对遇难者、受害者及其家人表示慰问。

“伊斯兰恐怖主义是我们的共同敌人”

德国总理默克尔也表示，维也纳遭遇这样的恐怖主义暴行令人震惊。她发推文，声援当地人民，称“我们德国人与我们的奥地利朋友站在一起”，以示团结。

默克尔同时称，“伊斯兰恐怖主义是我们的共同敌人，针对那些凶犯及其背后煽动者的斗争是我们共同的战斗”。

德国外长马斯也发推特称，“我们不能向割裂我们社会的这种仇恨情绪让步”，同时也向受害者表示慰问。

这是奥地利近年来发生的最大规模恐袭事件

此外，欧盟和联合国方面也对袭击表示谴责。欧盟理事会主席米歇尔控诉了恐怖袭击这种“懦夫行径”，表示欧洲和受害者以及维也纳人民站在一起。欧委会主席冯德莱恩也表示，欧洲“完全支持奥地利”。联合国秘书长古特雷斯在推特上写道，他关注着局势的发展并为此感到担忧。

法国总统表达悲痛

法国总统马克龙在听闻维也纳的悲剧后，发布声明表达震惊与哀痛。他说: “这是我们的欧洲，我们的敌人必须知道他们在跟谁作战。我们不会撤退。”

法国在巴黎和尼斯的恐怖攻击发生之后，已经扩大警队编制。马克龙也部署上千警力在宗教礼拜场所和学校附近加强巡逻。法国政治首长都担忧还会再发生其他伊斯兰武装攻击。

奥地利近几年没有发生像巴黎、柏林和伦敦曾发生过的大规模恐怖攻击事件。

在这次事件的同一个犹太会堂附近，维也纳曾经在1981年发生过两个巴勒斯坦人主犯的攻击事件，有2人死亡、18人受伤。1985年，一个巴勒斯坦极端主义组织曾在机场杀害3名市民。

张慈/王凡/邹宗翰 (路透社、德新社、法新社等)

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