 维也纳恐袭发生前：警讯未被重视？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2020

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时政风云

维也纳恐袭发生前：警讯未被重视？

有迹象显示，在维也纳恐怖袭击发生之前，奥地利当局就被告知潜在的危险。斯洛伐克提供了重要的信息。现在，在野党要求澄清此事。

Österreich | Nach dem Terrorangriff in Wien | Kerzen am Tatort in der Seitenstettengasse (Georg Hochmuth/APA/picturedesk.com/picture alliance)

袭击案发地点的蜡烛和鲜花

（德国之声中文网）周一（11月2日）在维也纳市中心发生恐怖袭击的前几周，就有恐怖分子可能计划袭击的警讯，但是并没有引起重视。奥地利内政部长卡尔·内哈默尔（ Karl Nehammer）向媒体承认，斯洛伐克情报部门在袭击事件发生前向维也纳联邦宪法保护局通报了犯罪者企图购买弹药的情况。

20岁的恐怖袭击者曾打算购买武器，但被拒绝。据奥地利通讯社掌握的一份内部资料，斯洛伐克内政部刑侦部门在7月23日曾致函奥地利当局通报此事。据奥地利内政部长内哈默尔称，奥地利警方于9月10日作出回应，并确认两名打算购买武器的人中，有一人为该袭击案犯，他曾因犯有恐怖主义罪行被判刑。

Österreich | Nach dem Terrorangriff in Wien | Karl Nehammer, Innenminister (Hans Punz/APA/dpa/picture alliance)

奥地利内政部长卡尔·内哈默尔在新闻发布会上

由独立调查委员会澄清失职

DW.COM

奥地利维也纳恐袭案造成5死22伤，死者包括一名德国人及一名奥籍华人。极端组织伊斯兰国（ISIS）承认责任，英国则提高全国恐袭警戒级别。

四人遇害，多人受伤，六个作案地点：11月2日，奥地利首都维也纳遭遇血腥袭击。被击毙的枪手是恐怖组织“伊斯兰国”的支持者。奥地利总理库尔茨称这是“令人作呕的恐怖袭击”。据中国官方通报，袭击中也有华人遇难。

奥地利首都维也纳市区11月2日晚间传出恐怖攻击事件，虽已经有一名嫌犯被警方击毙，但仍至少有一名共犯在逃。奥地利政府劝人民不要外出，也宣布学校在11月3日停课一天。

这位内政部长说，得到斯洛伐克的警告后，在"进一步行动"中，"显然在沟通方面出现问题"。 司法机构没有获得相关信息。奥地利人民党政治家宣布，将成立一个独立的调查委员会。

在野党也要求澄清此事。该嫌疑案犯曾因试图前往叙利亚加入恐怖组织"伊斯兰国"（IS）而被逮捕，几个月前刚刚获释。奥地利社民党指出，有鉴于此，本应提前拉响警笛。

周一的袭击事件造成4人死亡，23人受伤。四名遇害者中，包括一名24岁在咖啡馆当服务员的德国女大学生。

据奥地利内政部长透露，有14人因与案犯有联系，并涉嫌参加一个恐怖组织而受到调查。内哈默尔说，这些人年龄在18至28岁之间，具有移民背景，其中一些人并非奥地利公民。

观看视频 02:29

维也纳恐袭： 嫌犯身份曝光 不排除有共犯

李京慧 / 苗子（路透社、法新社、德新社、奥地利通讯社）

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