 维也纳恐袭：伊斯兰国承认责任 警拘14人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.11.2020

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维也纳恐袭：伊斯兰国承认责任 警拘14人

奥地利维也纳恐袭案造成5死22伤，死者包括一名德国人及一名奥籍华人。极端组织伊斯兰国（ISIS）承认责任，英国则提高全国恐袭警戒级别。

Österreich Anschlag in Wien - Kranzniederlegung (Leonhard Foeger/REUTERS)

奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）到恐袭现场献花

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四人遇害，多人受伤，六个作案地点：11月2日，奥地利首都维也纳遭遇血腥袭击。被击毙的枪手是恐怖组织“伊斯兰国”的支持者。奥地利总理库尔茨称这是“令人作呕的恐怖袭击”。据中国官方通报，袭击中也有华人遇难。

法国总统马克龙有关伊斯兰主义以及支持先知漫画的言论得罪了多个穆斯林国家。穆斯林世界发起了抵制法国货的抗议运动。事情的前因后果是什么?

因不满法国总统马克龙有关穆斯林和伊斯兰教的表态，一些阿拉伯国家开始抵制法国商品。法国外交部发出停止抵制的呼吁，马克龙也发出了回应。

全球多个伊斯兰国家爆发大规模民众示威浪潮，抗议法国政治讽刺刊物《查理周刊》。遭恐袭逾５年、相关审判案开庭之际，《查理周刊》出特刊，重登多年旧作默罕默德讽刺漫画，让众多穆斯林义愤填膺。

“911”恐袭事件发生后，西方军事干预阿富汗。现在，在未达到预定目标的情况下，军队撤离。德国之声记者Christoph Hasselbach认为，必须从阿富汗问题上吸取教训。

（德国之声中文网）路透社报导，极端组织伊斯兰国（ISIS）周二（3日）通过其阿马克新闻社（Amaq News Agency）发表声明，承认奥地利首都维也纳恐袭案的责任，指名为阿尔巴尼（Abu Dagnah Al-Albany）的男子在维也纳市中心持枪袭击民众，其後被警方击毙。

声明附上一张声称是枪手的照片，该名男子持手枪丶步枪及一把砍刀，戴着一枚印有「穆罕默德是真主的信使」字样的戒指。伊斯兰国另发布影片显示，该男子操阿拉伯语，对伊斯兰国领䄂哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）宣誓效忠。

伊斯兰国并没有详述该名男子的出处，但路透社分析指，Albany这个名字一般来自阿尔巴尼亚。

枪手曾企图赴叙利亚投诚ISIS入狱

奥地利当局则指，被击毙的枪手名为伊祖莱（Kujtim Fejzulai），现年20岁，持有奥地利及北马其顿双重国藉，他去年4月曾因试图前往叙利亚加入伊斯兰国，被判囚22个月，同年12月提早出狱。

奥地利政府宣布周二至周四（5日）为全国哀悼日，公共建筑物下半旗。总理库尔茨（Kanzler Kurz）表示，不会向恐怖主义低头，扬言追捕幕後黑手。

奥地利警方已在全国搜查18间建筑物，拘捕14人。北马其顿内政部指，3名涉案人士拥有该国及奥地利双重国籍。瑞士警方也扣留了2名涉案人士。

英国恐袭警戒调高至「严重」

事发於当地周一（2日）晚，枪手在犹太教堂附近6个地点乱枪扫射，造成5人死亡丶22人受伤。警方赶到现场，在事发後9分钟击毙一名枪手。

奥地利政府指事件是伊斯兰恐怖袭击，这是继法国巴黎及尼斯之後，又一极端伊斯兰主义恐怖袭击，恐慌弥漫欧洲。

英国政府周二（3日）随即宣布调高全国恐袭警戒级别，从第三级的「显着」（substantial）升至第四级的「严重」（severe）。

内政大臣帕特尔（Priti Patel，或译彭黛玲）强调这属於预防性质，不是根据任何特定威胁，呼吁民众毋须恐慌，但要保持警觉，向警方报告任何可疑活动。

观看视频 02:29

维也纳恐袭： 嫌犯身份曝光 不排除有共犯

李澄欣/杨威廉（路透社丶美联社）

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