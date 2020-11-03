维也纳恐袭：伊斯兰国承认责任 警拘14人

（德国之声中文网）路透社报导，极端组织伊斯兰国（ISIS）周二（3日）通过其阿马克新闻社（Amaq News Agency）发表声明，承认奥地利首都维也纳恐袭案的责任，指名为阿尔巴尼（Abu Dagnah Al-Albany）的男子在维也纳市中心持枪袭击民众，其後被警方击毙。

声明附上一张声称是枪手的照片，该名男子持手枪丶步枪及一把砍刀，戴着一枚印有「穆罕默德是真主的信使」字样的戒指。伊斯兰国另发布影片显示，该男子操阿拉伯语，对伊斯兰国领䄂哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）宣誓效忠。

伊斯兰国并没有详述该名男子的出处，但路透社分析指，Albany这个名字一般来自阿尔巴尼亚。

枪手曾企图赴叙利亚投诚ISIS入狱

奥地利当局则指，被击毙的枪手名为伊祖莱（Kujtim Fejzulai），现年20岁，持有奥地利及北马其顿双重国藉，他去年4月曾因试图前往叙利亚加入伊斯兰国，被判囚22个月，同年12月提早出狱。

奥地利政府宣布周二至周四（5日）为全国哀悼日，公共建筑物下半旗。总理库尔茨（Kanzler Kurz）表示，不会向恐怖主义低头，扬言追捕幕後黑手。

奥地利警方已在全国搜查18间建筑物，拘捕14人。北马其顿内政部指，3名涉案人士拥有该国及奥地利双重国籍。瑞士警方也扣留了2名涉案人士。

英国恐袭警戒调高至「严重」

事发於当地周一（2日）晚，枪手在犹太教堂附近6个地点乱枪扫射，造成5人死亡丶22人受伤。警方赶到现场，在事发後9分钟击毙一名枪手。

奥地利政府指事件是伊斯兰恐怖袭击，这是继法国巴黎及尼斯之後，又一极端伊斯兰主义恐怖袭击，恐慌弥漫欧洲。

英国政府周二（3日）随即宣布调高全国恐袭警戒级别，从第三级的「显着」（substantial）升至第四级的「严重」（severe）。

内政大臣帕特尔（Priti Patel，或译彭黛玲）强调这属於预防性质，不是根据任何特定威胁，呼吁民众毋须恐慌，但要保持警觉，向警方报告任何可疑活动。

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李澄欣/杨威廉（路透社丶美联社）

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