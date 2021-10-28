续刷存在感 英航母停靠新加坡

(德国之声中文网) 在访问日本后，英国的航空母舰周一(10月11日)停靠新加坡。在上周末期间，伊丽莎白女王号带领了英国航母打击群与新加坡军方进行了演习，包括海军演习以及与F-35B隐形战斗机和F-16战斗机的模拟作战训练。

打击小组指挥官莫尔豪斯(Steve Moorhouse)在这艘65000吨的新舰上告诉路透社：「我们最近的综合审查强调了印度洋的重要性，以及英国打算在这里放更多重心，增加足迹和更持久的存在。」他强调，伊丽莎白女王号首次做战部署就选在印太地区是这个新战略最好的说明。

根据英国政府的声明，该打击小组在全球部署期间将通过访问或演习与40多个国家互动，新加坡是其中之一。

英国和中国一样，现在有两艘航空母舰，而美国则有11艘。价值40亿美元的伊丽莎白女王号是英国军方建造的最大的军舰，长度约为3个足球场，长274米（900英尺）。

上个月，美国、英国和澳大利亚达成三边区域防务条约组成AUKUS后，伊丽莎白女王号前往日本，加强其在印太地区的军事存在。

近年来，中国宣称拥有大部份南海的主权，虽然一项国际仲裁裁决已宣布这些主张无效，但北京持续在南海各地部署了有争议的海岸警卫队船只，并建造了带有导弹系统的人工岛。

美国和西方盟国试图遏制中国将南海军事化，以及在这个有数万亿美元全球贸易流动的海域建造人工岛。为此，英国计划在亚洲水域永久部署两艘军舰。

观看视频 01:07 英航空母舰首度停靠日本横须贺基地

(路透社等)

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