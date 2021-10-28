 续刷存在感 英航母停靠新加坡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

续刷存在感 英航母停靠新加坡

英国誓言在全球重新确立地位并加强军事力量，其中一个舞台就是印太地区，在与美澳结盟后，英国航母伊丽莎白女王号现身印太，抗衡中国海上霸权。

UK HMS Queen Elizabeth |

图为2021年5月19日英国皇家海军伊丽莎白女王号航空母舰回到汉普郡的朴茨茅斯海军基地的画面。目前伊丽莎白女王正在印太执行任务，强调英国接下来会把重心放在亚洲。

DW.COM

美英澳3国元首15日透过视频会议宣布成立新印太联盟「AUKUS」，美英将协助澳洲打造核动力潜艇。而这样的合作为何会引来法国的不满？一位澳洲分析人士对DW表示，新联盟显然是为了抗衡中国，但目前还称不上“东方北约”。另一位英美外交问题专家则指出，参与新联盟的美英澳三国各有其动机。

95岁高龄的英国女王伊丽莎白二世周六视察了以她命名的新航母。此前英国首相约翰逊亦访问了这艘定于周六出航的新航母，并强调该舰此次出航亚太海域绝非为与中国对抗，而是履行国际海洋法。

(德国之声中文网) 在访问日本后，英国的航空母舰周一(10月11日)停靠新加坡。在上周末期间，伊丽莎白女王号带领了英国航母打击群与新加坡军方进行了演习，包括海军演习以及与F-35B隐形战斗机和F-16战斗机的模拟作战训练。

打击小组指挥官莫尔豪斯(Steve Moorhouse)在这艘65000吨的新舰上告诉路透社：「我们最近的综合审查强调了印度洋的重要性，以及英国打算在这里放更多重心，增加足迹和更持久的存在。」他强调，伊丽莎白女王号首次做战部署就选在印太地区是这个新战略最好的说明。

根据英国政府的声明，该打击小组在全球部署期间将通过访问或演习与40多个国家互动，新加坡是其中之一。

英国和中国一样，现在有两艘航空母舰，而美国则有11艘。价值40亿美元的伊丽莎白女王号是英国军方建造的最大的军舰，长度约为3个足球场，长274米（900英尺）。

上个月，美国、英国和澳大利亚达成三边区域防务条约组成AUKUS后，伊丽莎白女王号前往日本，加强其在印太地区的军事存在。

近年来，中国宣称拥有大部份南海的主权，虽然一项国际仲裁裁决已宣布这些主张无效，但北京持续在南海各地部署了有争议的海岸警卫队船只，并建造了带有导弹系统的人工岛。

美国和西方盟国试图遏制中国将南海军事化，以及在这个有数万亿美元全球贸易流动的海域建造人工岛。为此，英国计划在亚洲水域永久部署两艘军舰。

观看视频 01:07

英航空母舰首度停靠日本横须贺基地

(路透社等)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

This handout picture taken and released by the Japan's Cabinet Public Relations Office via Jiji Press on October 27, 2021 shows Prime Minister Fumio Kishida attending the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit at the prime minister's office in Tokyo. (Photo by Handout / JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE VIA JIJI PRESS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

日相公开提人权、台海 北京称抹黑干涉 28.10.2021

日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。

In this Dec. 15, 2016, photo, provided by the U.S. Navy, the Seawolf-class fast-attack submarine USS Connecticut (SSN 22) departs Puget Sound Naval Shipyard for sea trials following a maintenance availability. A Navy official says a submarine that collided with an unknown underwater object in the South China Sea has arrived in port at Guam. The Navy says the USS Connecticut was conducting routine operations when it struck the object on Oct. 2, 2021. (Thiep Van Nguyen II/U.S. Navy via AP)

美核潜艇确认撞山 南海是否遭遇核泄漏? 02.11.2021

美国一艘核潜艇10月初在南中国海撞击了“不明物体”受损。现在美国海军确认潜艇撞上了一座海底山脉。此外，美军派遣了侦察机前往相关地区探寻放射性物质，引发了外界对于核泄漏的担忧。中国政府称美国的做法不负责任。

英航空母舰首度停靠日本横须贺基地 07.09.2021

日本防卫大臣岸信夫9月6日登上英国航母伊丽莎白女王号航空母舰，这是伦敦在印太地区建立永久军事存在的重要象征，英国也预计再派遣两艘巡逻舰前来进行常态部署，中国会如何回应？

广告

媒体看中国

China - Xi Jinping in Beijing

德语媒体：中国的新纪元

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。  