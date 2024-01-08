继许家印后 恒大系再有高管被拘

中国恒大集团旗下的恒大新能源汽车执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被刑事拘留。该公司1月8日发布公告。这是债台高筑的地产巨头恒大陷入危机的最新迹象。
（德国之声中文网）刘永灼是恒大新能源汽车执行董事兼副董事长。周一，该公司在港交所发布公告称，刘永灼被刑拘。当日下午该公司股票恢复交易后，股价下跌近11%。
就在刚刚过去的周末，中国影子银行巨头中植集团资不抵债宣布破产。该集团曾向中国的房地产业提供巨额贷款。
数年前，中国开始打击房地产业的过度贷款，导致数十家中国房地产商陷入困境。该行业的整体下滑使得中国的经济增长引擎受到重创，震荡延及金融市场。
周一，港股和沪市均下跌，恒生指数下跌2.2%。恒大集团股价下跌1.4%。
自两年前出现债务违约以来，恒大陷入危机。该集团正处于重组中，包括出售资产。恒大的总体债务达3400亿美元。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。
1月1日，恒大新能源汽车在港交所发布公告，称位于迪拜的纽顿集团股份认购及债转股认购协议已于2023年12月31日失效。上周，恒大汽车股份下跌近20%。此次该公司发布的有关刘永灼被刑拘的公告则没有提及具体细节。
刘永灼出生于1981年，曾任广州恒大足球俱乐部董事长等职务。
2019年恒大新能源汽车成立时曾声称，将在三到五年内成为全球行业领头羊。但恒大汽车的资金流和增长前景都困难重重，其母公司也陷入财政困境。
2023年3月，恒大新能源汽车即宣布，在无法获得新增流动性的情况下，有停产风险。
2022年，经过长期拖延后，恒大汽车开始生产首款车型恒驰5。从2022年4月到2023年7月，由于未按时刊发财务业绩等原因，恒大汽车在港交所停牌15个月。
该公司目前估值约5.7亿美元，在五年内缩水近半。
（美联社、法新社）
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