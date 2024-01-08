继许家印后 恒大系再有高管被拘

（德国之声中文网）刘永灼是恒大新能源汽车执行董事兼副董事长。周一，该公司在港交所发布公告称，刘永灼被刑拘。当日下午该公司股票恢复交易后，股价下跌近11%。

就在刚刚过去的周末，中国影子银行巨头中植集团资不抵债宣布破产。该集团曾向中国的房地产业提供巨额贷款。

数年前，中国开始打击房地产业的过度贷款，导致数十家中国房地产商陷入困境。该行业的整体下滑使得中国的经济增长引擎受到重创，震荡延及金融市场。

周一，港股和沪市均下跌，恒生指数下跌2.2%。恒大集团股价下跌1.4%。

自两年前出现债务违约以来，恒大陷入危机。该集团正处于重组中，包括出售资产。恒大的总体债务达3400亿美元。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。

1月1日，恒大新能源汽车在港交所发布公告，称位于迪拜的纽顿集团股份认购及债转股认购协议已于2023年12月31日失效。上周，恒大汽车股份下跌近20%。此次该公司发布的有关刘永灼被刑拘的公告则没有提及具体细节。

刘永灼出生于1981年，曾任广州恒大足球俱乐部董事长等职务。

2019年恒大新能源汽车成立时曾声称，将在三到五年内成为全球行业领头羊。但恒大汽车的资金流和增长前景都困难重重，其母公司也陷入财政困境。

2023年3月，恒大新能源汽车即宣布，在无法获得新增流动性的情况下，有停产风险。

2022年，经过长期拖延后，恒大汽车开始生产首款车型恒驰5。从2022年4月到2023年7月，由于未按时刊发财务业绩等原因，恒大汽车在港交所停牌15个月。

该公司目前估值约5.7亿美元，在五年内缩水近半。

（美联社、法新社）

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