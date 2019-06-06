继美法后 加拿大军舰也通过台湾海峡

（德国之声中文网）台湾国防部称，加拿大两艘船舰周一（6月17日）穿越台湾海峡。穿越海峡的分别是加拿大海军护卫舰"里贾纳"号（HMCS Regina FFH-334）和补给船"阿斯泰里克斯"号(MV Asterix)，"航经台湾海峡自由航行"。台湾国防部同时指出，密切监控中国辽宁号航母的动态，"维护台海安全与区域和平稳定"。

据中国媒体《环球时报》报道，加拿大军方证实了军舰穿越台湾海峡的消息。 这两艘船舰已于6月18日离开台湾海峡，进入东海。

自12月温哥华警方以美国逮捕令拘捕华为财务长孟晚舟以来，中加外交关系严重恶化。而此举很可能让本已陷入紧张的中加关系雪上加霜。

今年以来，美国已经五度派海军舰艇和海岸警卫队船只通过台湾海峡。最近一次是5月23日，两艘美国军舰穿越台湾海峡。而今年4月，法国也罕见地派一艘护卫舰穿越这条具有高度政治敏感性的狭窄航道。

当有外国军舰航经台湾海峡时，中国通常会予以谴责。 在法国巡防舰通过台湾海峡后，北京向法国提出正式抗议，认为法军行为已属非法进入中国领海。

美国政治新闻网站"POLITICO"6月初报道称，德国可能派军舰，穿越台湾海峡，表示"德国正在考虑打破数十年来不对抗的外交姿态"。不过德国国防部对德国之声否认了该消息，称"目前既没有具体计划，更谈不上做出此种意向的决定"。

北京认为，台湾是中国领土不可分割的一部分。过去几年来，中国方面多次出动军机军舰，举行围绕台湾岛的军演。此外，中国也在外交上施压，促使台湾在国际外交舞台陷于孤立境地。目前，台湾的正式邦交国仅剩17个。