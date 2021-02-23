继美德后，荷兰也将向乌克兰提供「爱国者」系统

（德国之声中文网）继美国和德国表态之后，荷兰也表示打算向乌克兰提供「爱国者」导弹。荷兰首相吕特（Mark Rutte）在白宫与美国总统拜登会晤时说：「我们打算加入你们与德国在爱国者项目上所做的工作。我们的参与是重要的。」

吕特补充道，他此前与德国总理肖尔茨讨论过此事。据德国政府发言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）说，肖尔茨也和拜登通过电话，「就乌克兰局势交换了意见」。

乌克兰在吕特宣布此消息前曾向荷兰提出请求，乌克兰总统泽连斯基在视频讲话中表达感谢，他说：「现在已经获得三个导弹连的承诺了，但这仅仅是个开始，我们正在研究新的解决方案以加强我们的防空能力。」

每套「爱国者」系统都有一个雷达装置以及一个指挥中心，可以向敌方飞行物发射地对空导弹。此系统单位成本在10亿美元左右，是至今承诺提供给乌克兰的最昂贵单一武器系统。

长期以来，乌克兰一直希望能获得此设备，以抵御俄罗斯对民用基础设施的导弹攻击。目前，乌克兰士兵正在美国俄克拉荷马州接受「爱国者」的训练。据乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Resnikov）称，此训练将持续10周。

德国的步兵战车

是否放行重武器？德国受到越来越大压力

另外，乌克兰代表正在敦促德国政府迅速作出决定，希望德方能以制造国的身份允许其他国家政府向乌克兰输送主战坦克。迄今，德国承诺向乌克兰提供爱国者反导系统以及步兵战车，但基辅政府以及北约多个成员国都希望柏林提供更为作战威力的豹型坦克。

乌克兰议员贡查伦科（Oleksiy Goncharenko）在达沃斯世界经济论坛期间告诉德国之声：「我希望肖尔茨总理在世界经济论坛的演讲中最终宣布，德国将支持向乌克兰运送坦克，并在该方面发挥积极作用。」他表示，希望德国能够成为波兰总统杜达（Andrzej Duda）组建联盟的一个重要组成部分。

乌克兰副外长、前驻柏林大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）也向新任德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）喊话，要求交付主战坦克、战斗机和军舰。梅尔尼克对新闻门户网站T-online表示，皮斯托里乌斯必须比他的前任兰布雷希特（Christine Lambrecht） 更加果断和迅速地采取行动。他说，这样他才能证明「德国彻底放弃了它过去的否认策略」。

（德新社、法新社）

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