 继续谈！英国和欧盟同意延长贸易谈判 | 经济纵横 | DW | 13.12.2020

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经济纵横

继续谈！英国和欧盟同意延长贸易谈判

虽然欧盟和英国尚未达成贸易协议，但欧委会主席冯德莱恩和英国首相约翰逊周日通话后发表了一份联合声明，称双方都有向前迈一步，有心达成协议的意愿。

Brüssel | Pressekonferenz zum Brexit

欧委会主席冯德莱恩和英国首相约翰逊周日当天互通电话后，双方发布了一份联合声明

（德国之声中文网）这周日（12月13日），英国和欧盟的贸易谈判踏入早前设置的截止日期。英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩周日当天互通电话后，双方发布了一份联合声明。声明指出：“尽管经过近一年的谈判各方已筋疲力尽，但双方都想更进一步。”已经指派谈判人员继续对话。

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有扇贝和多宝鱼的晚餐未带来突破。英国首相约翰逊和欧委会主席冯德莱恩在未取得一致的情况下，各自打道回府。本周末将出现无协议僵局？

欧盟与英国是否有可能就捕鱼权问题达成一项协议，对此众说纷纭。先是一度看似取得突破，但是很快又被否决。估计周一（12月7日）晚上将能够做出最终决定。

冯德莱恩在布鲁塞尔宣读了这份联合声明，其中指出：“我们的谈判团队在过去几天里日夜不停地工作。”她与约翰逊在通话中就 “重要的，尚未解决的问题”进行了商讨。 

欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)对继续谈判的决定表示欢迎，称应尽一切可能达成 “良好协议”。

双方进行谈判的时间所剩无几，英国脱欧过渡期即将于今年12月31日结束。在过渡期期间，欧盟和英国尚未就脱欧后的贸易协定进行谈判。假如没有达成共识，没有免关税协议，2021年双方贸易将面临高额关税，这将给经济带来严重后果。

距离年底前及时批准协议仅有十几天的时间。几个月来，双方谈判的主要争议点是公平竞争条件、未来协议的控制权和欧盟渔民在英国水域的捕捞权。

  • British Prime Minister David Cameron hugs his wife, Samantha, and family in front of 10 Downing Street.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2016年6月24日：“英国人民的意愿”

    经过“脱欧”及“留欧”两派阵营的激烈拉票后，英国公投结果出炉，近52%英国选民支持脱离欧盟。公投前夕的民意调查显示，支持留欧的人数稍微领先。保守派时任英国首相卡梅伦曾呼吁选民支持留欧，他在公投结束后正视“英国人民的意愿”，公投隔日宣布辞去首相及党魁职务。

  • Theresa May visits the British Queen in Buckingham Palace to become prime minister.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2016年7月：“脱欧就是脱欧”

    同年7月11日，英国前内政大臣特雷莎·梅接手卡梅伦的首相职务，并向英国承诺“脱欧就是脱欧”。在公投之前，特雷莎·梅曾默默支持留欧阵营。她起初并未表明政府何时会启动欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第五十条，展开两年的脱欧谈判。

  • British ambassador to the EU, Tim Barrow, hands over letter to EU Council President Donald Tusk on Britain triggering Article 50 to leave the EU.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2017年3月：“我们已经开始想念你”

    特雷莎·梅在时隔六个多月后，最终在2017年3月29日签署了外交信函，启动《里斯本条约》第五十条。数小时后，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow）将脱欧申请递交给欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）。英国脱欧的正式生效日期定于2019年3月29日。图斯克在书面声明中对于英国的决定表示：“我们已经开始想念你。谢谢你，再会。”

  • British Brexit Secretary David Davis meets EU Brexit negotiator, Michel Barnier, in Brussels for the first round of Brexit negotiations.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2017年6月：谈判正式启动

    英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis）以及欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于6月29日在布鲁塞尔展开谈判。第一轮谈判最终，英国不情愿地接受欧盟制定的谈判时间表。欧盟将谈判拆分为两个阶段。第一阶段拟定英国脱欧条件，第二阶段商量脱欧后欧盟与英国的关系。

  • EU and British negotiating teams meet in Brussels for round 2 of Brexit negotiations.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2017年7月至10月：金钱、权利和爱尔兰

    从这张摄于七月中旬举行的第二轮谈判的照片可以看出，英国代表似乎毫无准备。这一轮以及接下来的几次谈判成效不彰，内容围绕着一体三面的问题：英国在脱欧后还需向欧盟预算支付多少钱、脱欧后欧盟与英国公民的权利、爱尔兰和北爱尔兰之间是否能维持开放边界。

  • EU leaders' summit Brussels | Donald Tusk (picture-alliance/AP Photo/dpa/O. Matthys)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2017年12月：进入第二阶段

    欧盟其余27国领导人正式同意，双边谈判已有“长足进展”，可以朝第二阶段迈进：即脱欧后过渡时期以及未来的英国欧盟贸易关系。英国首先特雷莎·梅对于谈判的进展表示雀跃，欧洲理事会主席图斯克则不乐观地警告，第二阶段的谈判将“极度艰难”。

  • Boris Johnson and David Davis (picture-alliance/empics/G. Fuller)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2018年7月：两名大臣辞职

    7月6日，英国内阁在英国首相官方乡间别墅“契克斯”（Chequers）召开会议，内阁大臣们似乎同意了特雷莎·梅的方案。该方案将让英国与欧盟拥有“联合关税区”，并且针对所有商品制定“共同规则手册”。英国时任外交大臣约翰逊（Boris Johnson）以及脱欧事务大臣戴维斯极力反对，并在几天后相继辞职。特雷莎·梅随后委任杰里米·亨特 (Jeremy Hunt) 与多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 接手两人职位。

  • UK Theresa May (Reuters/P. Nicholls)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2018年9月：英国别挑三拣四

    特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。９月下旬的萨尔兹堡峰会上，特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影，上头写道“来块儿蛋糕吗？抱歉，没有樱桃。”（A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.）这是附和欧盟此前的立场，暗讽英国不应再“挑三拣四”（cherry-pick ）。

  • Theresa May and Jean-Claude Juncker shake hands in Brussels (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2018年：布鲁塞尔的突破

    11月底，欧盟领导人同意了英国的585页脱欧协议草案，内容包括脱欧条件以及脱欧后双边关系的政治声明。几周之前，该份草案在英国议会内受到支持和反对脱欧议员的抨击。英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 与多名内阁成员宣布辞职，数十名保守党成员要求对首相特雷莎·梅发起不信任投票。

  • German Chancellor Angela Merkel greets British Prime Minister Theresa May upon May's arrival for talks at the Chancellery on December 11, 2018 in Berlin, Germany (Getty Images/S. Gallup)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2018年12月：梅挺过不信任投票

    面对接踵而来的反对声浪，特雷莎·梅将议会的脱欧协议表决推迟至12月10日。隔日，她与德国总理默克尔会晤寻求保证，希望能借此说服持怀疑态度的议员支持脱欧协议。与此同时，强硬派保守党议员发动了不信任案投票。特雷莎·梅于隔日在不信任表决中获胜。

  • Prime Minister Theresa May addresses Parliament

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年1月：下议院否决脱欧协议

    1月16日，英国下议院以432比202票压倒性否决了特雷莎·梅德脱欧协议。作为回应，欧盟理事会主席图斯克建议唯一的解决方案是英国继续留欧。英国工党则发起对首相的不信任动议，特雷莎·梅的首相地位在短短数月内第二次面临威胁。

  • Theresa May in London on March 12 (picture alliance/AP Photo/T. Ireland)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年3月：脱欧协议再次被否决

    接下来的数周，特雷莎·梅试图向欧盟提出修改脱欧协议中的爱尔兰边境保护措施，希望欧盟能保证英国在特定条件下，在爱尔兰与北爱尔兰之间不出现“硬边界”。但3月12日，英国议会以391票否决，242票赞成，再度否决了脱欧协议。欧盟领导人警告，议会的投票结果可能导致英国无协议“硬脱欧”。两日后，英国议员投票同意延后脱欧。

  • Brüssel Brexit-Gespräche | u.a. Theresa May, Premierministerin Großbritannien (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年3月：第二次惨败后的延长赛

    欧盟同意对爱尔兰边境问题作出细项修改，但这仍不足以让英国议员让步。在英国下院投票延迟脱欧后，欧盟各国领导人提供了特雷莎·梅两个选择：若脱欧协议获得英国议会通过，脱欧日期可延长至5月22日，若英国议会再次否决协议，则将脱欧时限推迟至4月12日。如协议最终失败，特雷莎·梅可能会要求大幅延长时限。

  • Großbritannien London - Debatte zum Brexit | Theresa May (picture-alliance/AP Photo/House of Commons/M. Duffy)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年3月：脱欧协议第三次遭否决

    3月29日原本是英国原定脱离欧盟的时间，而在这一天，英国议会下院第三次投票否决了梅首相的脱欧协议。此前，特蕾莎·梅曾表示为了要让与布鲁塞尔谈成的脱欧协议草案通过，愿意在通过后辞职。然而努力没有生效。在这次失败后，梅首相开始接近工党领袖科尔宾，希望寻求共识，这激怒了保守党内的强硬派。

  • Belgien Brexit-Gipfel in Brüssel (Reuters/S. Vera)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年4月：最晚万圣节

    欧盟与英国4月11日达成一致，将脱欧的最后期限延长至10月31日（也就是万圣节）。此延后将可让英国有更多时间与弹性去表决通过脱欧协议草案细节。如果脱欧协议得到通过，那么脱欧日期也可能更早。如果该协议在5月22日前还未通过，那么英国要参加欧洲议会选举。

    作者: Alexander Pearson



文木 / 洪沙 （法新社，美联社）

 

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