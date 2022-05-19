继续缺席世界卫生大会 蔡英文强调“WHA需要台湾”

（德国之声中文网）世界卫生大会（WHA）周日在日内瓦拉开帷幕。据世卫组织官方网站消息，本次大会预计在28日闭幕，这也是自新冠疫情爆发以来第一次召开面对面的世界卫生大会。本届卫生大会的主题是：以健康促和平，以和平促健康。

和过去数年一样，台湾仍未收到与会邀请。台湾“中央社”称，台湾卫福部政务次长李丽芬和4名立委组成的世卫行动团已于21日抵达日内瓦。李丽芬表示，行动团会尽量争取与友邦的双边会谈，也会跟所有友好国家争取对谈机会。

与此同时，台湾总统蔡英文也以录影方式为「海外侨界赴日内瓦声援推动台湾参与世界卫生大会活动」致词。她强调，积极贡献国际医疗公卫的台湾，不应该被排除在WHA之外；台湾先进的医疗卫生成就和能力，一定能为维护全球健康，带来强劲的力量。 「台湾需要WHA，WHA也需要台湾」。

蔡英文表示，过去两年多来，全球面对疫情挑战，更凸显了健康防疫不该有国界。台湾绝对有能力参与全球防疫体系，也愿意做出贡献。她强调，全球防疫体系的完整，“不应该因为单一国家的政治干预，造成破口”。

台湾外交部日前表示，已有71个国家的行政机关、立法部门、跨国议会组织，及逾3700名政要、议员等支持台湾参与世界卫生组织，并强调国际社会支持台湾参与世界卫生大会的力道显著增长，足证各国日益认知台湾参与世界卫生组织的重要性与急迫性，呼吁世卫实践其宪章与宗旨，倾听各方支持台湾参与世卫的诉求。

美国驻联合国大使谢巴·克罗克（Sheba Crocker）周六在推特发文表示，很高兴在世界卫生大会召开前夕应邀出席台湾主办的晚会，并且在帖文中使用了#TaiwanCanHelp（台湾能帮忙）这个话题标签。此前美国国务卿布林肯也曾公开呼吁本届世卫大会邀请台湾以观察员身份参加。



周六，中国外交部发言人汪文斌在回答有关世界卫生大会不邀请台湾参加的问题时表示，中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照“一个中国”原则来处理，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认了这一根本原则。

汪文斌表示，为了捍卫国家主权和领土完整，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不同意台湾地区参加今年世卫大会。他还强调，“中方这一决定得到了国际社会广泛支持和理解”，并称迄今已有近90个国家以专门致函世卫组织等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。



（联合新闻网、香港01、中央社等）

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