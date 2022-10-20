继续硬封控：上海关闭迪士尼、苹果恐减产30%

（德国之声中文网）为贯彻动态清零政策，包括广州、武汉等大城市部分封城，经济界不景气现象继续向纵深发展。

周一（10月31日）公布的中国制造业采购经理指数（PMI）降至49.2，比上月下降0.9，再次回到收缩区间。50是增长与萎缩的枯荣线。中国的中、小型企业受疫情伤害尤其严重，它们的PMI分别为48.9和48.2，比上月下降0.8和0.1，继续低于临界点。

路透社认为，造成这一后果的原因首先在于国际市场的需求疲软，第二个因素是，中国严格的防疫措施对生产、旅游以及航运都造成很大负面影响。

研究机构凯投宏观（ Capital Economics）的分析指出，如果清零政策持续执行，中国2023年的经济形势将继续处于劣势。

中共二十大期间没有迹象显示防疫政策将会做出放松性调整，习近平在20大的开幕演说中指出，中国"坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇"，并称该政策最大限度地保护了人民生命安全和身体健。

这一背景下，一般认为中国的清零政策在2024年之前不会发生根本变化。

生产iphone手机的富士康公司在河南省郑州市经营一座有20万雇员的工厂。一名熟知情况的人士告诉路透社，封控措施可能造成下月产量降低30%。公司正在设法在深圳分厂提高产能弥补郑州工厂的损失。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



上周多地出疫情 上海关闭迪士尼

周一，上海迪士尼为"遵循疫情防控举措的相关要求"突然暂停运营，园内游客被要求在测试阴性后方可离开迪斯尼。事实上，从10月27日起，进入园区的游客都进行了"三天三检"，结果阴性的才能入园。运营方不知道何时重新开放，他们公布的通知写道，"恢复运营时间一旦明确，我们将及时告知"。去年11月，上海曾因疫情关闭了迪士尼。

上周，中国国内多个城市感染数字出现上升，西宁、南京、西安、郑州、武汉等大城市都实施了阶段性封城措施。

不过，本周一北京环球主题公园度假区在上周关闭后又重新对外开放。上周因发现一名游客检测呈阳性后，全园被关闭。

中国周日（10月30日）新增感染人数为2898人，连续两日超过2000例。这一数值在全球比较中不足为道。以德国为例，上周六一天有接近5万新增感染者。

澳门恢复对陆客电子签注

在澳门发现几例新增感染后，当地政府下令周末关闭了一个赌场，而在前3个月，澳门一直保持了无新增的纪录。

周一中国国家移民管理局表示，将从11月1日起恢复大陆居民赴澳门旅游的电子签注申请，此举将包括团队旅游签注和个人旅游签注。早在今年9月份，澳门官员透露已收到中央政府的许可，将于11月恢复电子签注和团队游。周一澳门博彩运营商的股价普遍上涨。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

（路透社等）

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