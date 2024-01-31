继续整肃军工系统 政协罢免火箭院原院长

（德国之声中文网）据中国央视报道，中国政协第十四届全国委员会第十三次主席会议1月29日在北京召开，会议审议通过了关于撤销王小军政协第十四届全国委员会委员资格的决定，提请第五次常委会会议追认。

王小军是中共火箭和航天专家。公开资料显示，王小军出生于1969年4月，1989年毕业于国防科技大学固体火箭发动机专业，获学士学位，1992毕业于国防科技大学导弹设计专业，获硕士学位，1995年毕业于中国航天科技集团第一研究院第一设计部导弹设计专业，获博士学位。

王小军曾担任过长征七号运载火箭总指挥，2019年6月任中国运载火箭技术研究院（又名中国航天科技集团有限公司第一研究院）院长兼党委副书记。据中国媒体报道，王小军为中国首次载人航天工程的圆满成功做出了重要贡献，他攻克了载人航天工程运载火箭系统的整流罩超重、加注过程信号异常、结构强度和刚度满足飞行试验要求等一系列关键问题；并组织完成了载人航天工程运载火箭的故障仿真系统和航天员逃逸仿真系统的研制。此外，他在新一代运载火箭系列化总体方案设计、空中发射运载火箭的总体方案设计和重复使用运载器工作中成绩突出。

2023年2月，王小军曾以"中国运载火箭技术研究院院长"的身份在中共党媒《人民日报》刊文。文章中，王小军表示，他的研究所将"锻造忠诚之魂"并"更加紧密地团结在党的领导和习近平主席的身后"。不过，中国运载火箭技术研究院官网显示，王小军已不再担任该院院长兼党委副书记职务。中国运载火箭技术研究院成立于1957年11月16日，隶属于中国航天科技集团有限公司，是中国历史最久、规模最大的导弹武器和运载火箭研制、试验和生产基地。

据《星岛日报》，王小军身兼国际宇航联合会副主席，曾多次参加载人航天工程的研发工作，荣获"中国载人航天工程突出贡献者奖章"，"国家科学技术进步奖特等奖"等荣誉奖项。

整肃军方

去年12月27日，中国全国政协撤销中国三名军工企业高层全国政协委员资格。三人分别是中国航天科技集团董事长吴燕生、中国兵器工业集团董事长刘石泉以及中国航天科工集团副总经理王长青。政协会议并未披露通过决定的原因。两天后的12月29日，中国全国人大常委会又发布公告，宣布罢免火箭军原司令员李玉超等九名中国军方将领的全国人大代表职务。这九人分别为张振中、张育林、饶文敏、鞠新春、丁来杭、吕宏、李玉超、李传广、周亚宁，分别来自中央军委装备发展部、海军、空军和火箭军。其中，李玉超、周亚宁曾任火箭军司令员；李传广曾任火箭军参谋长、副司令员；吕宏曾任火箭军装备部部长；张振中曾任火箭军副司令、后出任中央军委联合参谋部副参谋长。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文去年12月接受新加坡媒体采访时曾指出，被罢免的军方人大代表背景大多为技术军官，且集中在火箭军与装备采购系统，显示这两大系统"出大事了"。中央军委装备发展部去年7月决定，追溯2017年10月以来的违规违纪装备采购招标行为。去年10月被免除国防部长职务的李尚福曾在2017年9月至2022年10月期间任中央军委装备发展部部长。

军队腐败令习近平的计划受挫

彭博社1月29日的报道称，王小军被免职是中国的国防机构出现动荡的最新迹象。据彭博社本月早些时候报道，美国的情报显示，中国领导人习近平大力整肃军队，是因为军中大范围腐败破坏了实现军队现代化的努力，并引发中国是否有能力打仗的质疑。美国的情报评估列举了几个例子，包括导弹注水而不是填充燃料，以及西部基地导弹发射井的井盖无法有效开合等等。美方的评估认为，解放军内部的腐败导致了对其整体能力的信心流失，尤其是火箭军，也使习近平的一些军队现代化优先项目受挫。一些美国官员甚至认为，鉴于习近平仍在大刀阔斧地整肃军队，中国领导人在未来几年内考虑采取重大军事行动的可能性已比原先降低。

美国智囊机构亚洲协会的分析师莱尔·莫里斯（Lyle Morris）认为，解放军内部的腐败现象不可能彻底根除："就像柯里昂家族一样（译注：电影《教父》中的黑手党家族），你可以有选择地清除那些因腐败行为规模太大而无法忽视的角色，杀鸡给猴看，但有组织犯罪系统仍然完好无损。 "

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