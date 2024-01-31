继续整肃军工系统 政协罢免火箭院原院长

火箭专家、中国运载火箭技术研究院原院长王小军被撤销全国政协委员资格。过去半年，北京罢免了至少16名高级军事官员和军工高层，但没有对他们的下台作出解释。有关解放军、特别是火箭军高层涉腐而遭肃清的猜测已流传多时。
（德国之声中文网）据中国央视报道，中国政协第十四届全国委员会第十三次主席会议1月29日在北京召开，会议审议通过了关于撤销王小军政协第十四届全国委员会委员资格的决定，提请第五次常委会会议追认。
王小军是中共火箭和航天专家。公开资料显示，王小军出生于1969年4月，1989年毕业于国防科技大学固体火箭发动机专业，获学士学位，1992毕业于国防科技大学导弹设计专业，获硕士学位，1995年毕业于中国航天科技集团第一研究院第一设计部导弹设计专业，获博士学位。
王小军曾担任过长征七号运载火箭总指挥，2019年6月任中国运载火箭技术研究院（又名中国航天科技集团有限公司第一研究院）院长兼党委副书记。据中国媒体报道，王小军为中国首次载人航天工程的圆满成功做出了重要贡献，他攻克了载人航天工程运载火箭系统的整流罩超重、加注过程信号异常、结构强度和刚度满足飞行试验要求等一系列关键问题；并组织完成了载人航天工程运载火箭的故障仿真系统和航天员逃逸仿真系统的研制。此外，他在新一代运载火箭系列化总体方案设计、空中发射运载火箭的总体方案设计和重复使用运载器工作中成绩突出。
2023年2月，王小军曾以"中国运载火箭技术研究院院长"的身份在中共党媒《人民日报》刊文。文章中，王小军表示，他的研究所将"锻造忠诚之魂"并"更加紧密地团结在党的领导和习近平主席的身后"。不过，中国运载火箭技术研究院官网显示，王小军已不再担任该院院长兼党委副书记职务。中国运载火箭技术研究院成立于1957年11月16日，隶属于中国航天科技集团有限公司，是中国历史最久、规模最大的导弹武器和运载火箭研制、试验和生产基地。
据《星岛日报》，王小军身兼国际宇航联合会副主席，曾多次参加载人航天工程的研发工作，荣获"中国载人航天工程突出贡献者奖章"，"国家科学技术进步奖特等奖"等荣誉奖项。
去年12月27日，中国全国政协撤销中国三名军工企业高层全国政协委员资格。三人分别是中国航天科技集团董事长吴燕生、中国兵器工业集团董事长刘石泉以及中国航天科工集团副总经理王长青。政协会议并未披露通过决定的原因。两天后的12月29日，中国全国人大常委会又发布公告，宣布罢免火箭军原司令员李玉超等九名中国军方将领的全国人大代表职务。这九人分别为张振中、张育林、饶文敏、鞠新春、丁来杭、吕宏、李玉超、李传广、周亚宁，分别来自中央军委装备发展部、海军、空军和火箭军。其中，李玉超、周亚宁曾任火箭军司令员；李传广曾任火箭军参谋长、副司令员；吕宏曾任火箭军装备部部长；张振中曾任火箭军副司令、后出任中央军委联合参谋部副参谋长。
台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文去年12月接受新加坡媒体采访时曾指出，被罢免的军方人大代表背景大多为技术军官，且集中在火箭军与装备采购系统，显示这两大系统"出大事了"。中央军委装备发展部去年7月决定，追溯2017年10月以来的违规违纪装备采购招标行为。去年10月被免除国防部长职务的李尚福曾在2017年9月至2022年10月期间任中央军委装备发展部部长。
彭博社1月29日的报道称，王小军被免职是中国的国防机构出现动荡的最新迹象。据彭博社本月早些时候报道，美国的情报显示，中国领导人习近平大力整肃军队，是因为军中大范围腐败破坏了实现军队现代化的努力，并引发中国是否有能力打仗的质疑。美国的情报评估列举了几个例子，包括导弹注水而不是填充燃料，以及西部基地导弹发射井的井盖无法有效开合等等。美方的评估认为，解放军内部的腐败导致了对其整体能力的信心流失，尤其是火箭军，也使习近平的一些军队现代化优先项目受挫。一些美国官员甚至认为，鉴于习近平仍在大刀阔斧地整肃军队，中国领导人在未来几年内考虑采取重大军事行动的可能性已比原先降低。
美国智囊机构亚洲协会的分析师莱尔·莫里斯（Lyle Morris）认为，解放军内部的腐败现象不可能彻底根除："就像柯里昂家族一样（译注：电影《教父》中的黑手党家族），你可以有选择地清除那些因腐败行为规模太大而无法忽视的角色，杀鸡给猴看，但有组织犯罪系统仍然完好无损。 "
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
中國火箭軍高層傳因貪腐被整肅，習近平31日宣布王厚斌、徐西盛兩人晉升上將，原海、空軍出身的兩人分別出任新晉火箭軍司令員和政委。這被視為解放軍高層10年來最大規模的換血之一，專家如何看待？