继续对欧盟钢铝征关税？拜登面临两难

（德国之声中文网）欧盟已威胁自6月1日开始对哈雷摩托车、美国威士忌和汽艇征收50%的关税。此举将粉碎美国制造商出口产品到欧洲的仅存希望。

美国总统拜登已经誓言将维持对钢铝产业的关税保护，直到全球产能过剩问题（中国是主要原因）能获得解决。

拜登的表态周三也获得美国贸易代表戴琪支持。美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）本月稍早也曾表示，贸易关税将“有助于保障美国钢铁和铝工业的工作岗位”。

在一家欧洲法院判决哈雷-戴维森在泰国生产的摩托车也将被视为美国产品后，该公司无可避免地将在6%一般关税的基础上，再被加收50%关税。

哈雷总裁蔡茨（Jochen Zeitz）表示：“若非我们的出口潜力复苏受到关税威胁，我们原本可以投资在美国设施的工作岗位上。相反的，我们正面临贸易战中的巨额关税，而这场贸易战非我们所愿。”

总部位于密尔沃基市的哈雷公司正积极投入它的第二大市场欧洲，以推进其周转策略。一旦被征收更高额关税，其竞争对手凯旋、本田和铃木等公司将在价格上取得绝佳优势。

位于宾夕法尼亚州布里斯托尔的酿酒厂Mountain Laurel Spirits LLC近期向欧洲分销商运送两年多来的第一批“老爹帽宾州裸麦威士忌”。2018年6月，欧盟对美国进口威士忌征收25%惩罚性关税。

这家酿酒厂的所有人Herman Mihalich在谈论其出口前景时表示：“如果关税加倍，那就想都别想（出口）。一切就到此为止了。”

美国威士忌成为欧美相互贸易制裁下的牺牲品

美国钢铁业不赞同取消保护关税

美国钢铁工人联合会（USW）以及钢厂正敦促行政部门，继续支持《1962年贸易扩展法》中232条款的钢铝关税。他们认为若取消关税，获得政府补贴的中国钢铁将通过第三国再次涌入美国市场。

USW主席汤姆 ·康威（Tom Conway）对哈雷蒙受的损失表示同情，但认为有必要继续征收保护关税，直到中国过剩的产能有所减少。

他对路透社表示：“持续征收关税会令一些人受伤害。所以我理解他们的怨言。但我不认为应该取消232条款。”他认为或许实施欧洲钢铁进口配额是可行的解决方案。

美国贸易代表戴琪对国会议员表示，她正与欧盟代表共同寻找解决方案，但他们必须先处理中国产能过剩的问题。中国的钢铁产量占全球的一半。

戴琪表示，她希望欧盟官员能像美国一般，将这个问题视为“对其生产能力以及在钢铁制造业中的严峻挑战，通过合作我们将能一同解决这个关税设定，在大局上联合实力”。

美国前总统特朗普于2018年3月依据一项冷战时期的贸易法，针对钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。欧盟始终对此表示反对。

欧盟、金属消耗产业以及美国商会皆表示，金属商品可以满足美国国防上的大量需求，而且欧洲生产商是在可信任的国家中生产，对美国安全并不构成威胁。

欧盟贸易总司长韦安德（Sabine Weyand）本月稍早前曾表示，她担心双方协商解决问题的时间即将耗尽。

供不应求的市场

特朗普政府当年征收关税时，钢铁业的情况与目前的供应受限情况截然不同。进口商品大量涌入，在美国市场的占有率接近30%，使美国中西部市场热轧钢价格维持在低于每吨600美元的价位。

征收关税的目的是让美国钢厂回升至80%产能令其蓬勃发展；同时将一月份进口量下降至美国市场的15%左右。但本周新冠疫情造成的严重钢铁短缺，使期价飙升至每吨1500美元。一些钢铁消费者表示，在部分情况下，进口钢铁并支付25%的关税还更为划算。

根据美国钢铁协会的统计数据，尽管年初至今美国钢铁进口总量仅上升3.1%，但3月份的钢铁进口量从2月的230万吨跃升20.7%。

美国雄伟钢铁公司（Majestic Steel USA）的首席执行官李勃（Todd Leebow）表示，在产能受限以及需求激增的情况下，一场风暴正在成形。他指出，现在已无法向钢厂购买现货，全球各地的供应量有限，必须长时间等待进口。

在新冠疫情之下，美国的钢铁业产能下降30%，重启的速度缓慢。许多去年被关闭的高炉依旧闲置，在关税推动下新建的电弧炉炼钢厂提高产能的速度也相当慢。

创造就业奇迹？

特朗普政府曾承诺，2018年实施关税后将能振兴工业并创造工作集会。但从美国劳工部的数据看来，2019年新冠封锁措施后，铁厂和钢厂的二月份就业人数比实施关税前的减少2300。

美国钢铁协会（AISI）主席邓普西（Kevin Dempsey）则认为，整合是产业健康的一种迹象，提升了业界内的投资，当前的供应短缺是半导体等许多行业也正经历的暂时瓶颈。

他引述了经济政策研究所三月发表的一份报告指出，自2018年征收关税以来，钢铁产业已经为美国钢铁设施注入157亿美元，这将增加3200个直接工作机会。

拜登政府如今正推行2万亿美元的基础设施建设计划，预计对钢铁的需求量将大增。一些人质疑，若不取消关税将无法满足美国市场对钢铁的需求。

美国设备制造商协会负责政府和行业关系艾德伯格（Kip Eideberg）表示：“如果钢铁价格是每吨1300美元，会使新基础设施的建设或升级变得越来越难以承受。”

雄伟钢铁公司的李勃则支持232条款，但认为应适时进行修改。“我会免除欧洲的关税并对欧洲制定配额，然后针对其他构成不良因素的国家继续征收关税。”



（路透社）

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