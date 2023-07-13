继瓦格纳缴械 普里戈任的"网络军团"也告终结了吗？

（德国之声中文网）俄罗斯官方周三称，普里戈任（Jewgenij Prigoschin）的私人雇佣军团"瓦格纳"将大量重型武器、军事装备以及成千吨弹药上交给俄国防部。国防部一名发言人表示，其中包括T-90及T-80坦克、导弹发射器等大量火炮系统。此外，瓦格纳军团还上交了2500吨弹药以及20000件枪支。

而普里戈任还拥有一家名为"爱国者"的媒体集团。六月底，该集团宣布停止工作。这是否意味着臭名昭著的俄罗斯"网络水军"也告终结？多年来，这些"网络雇佣军"通过发表评论、文章为克里姆林宫唱赞歌、同时煽动对反对派的仇视情绪。

这家"水军工厂"2013年曝光，当时记者在圣彼得堡发现了一家所谓"互联网研究所"，其工作人员的任务就是在社交媒体发帖。很快，这家"研究所"被认为与普里戈任有关，但后者予以否认。直到2023年2月他才承认，他成立了这家"研究所"，"以便保护俄罗斯的信息空间"。

据"爱国者"下属的"联邦新闻社"负责人苏巴若夫（Jewgenij Subarew）称，上述水军军团甚至早在2009年就开始运作。"最早的评论是针对反对派人士纳瓦尔尼等人。"普里戈任的私人"网络雇佣军"发展壮大，到2010年代中期已经在国际上运作。由于干预美国2016年总统选举，美国司法部还对俄罗斯商人普里戈任提起了诉讼。

每天数万条评论

初期，普里戈任仅有数十名员工，每人每天要写大约100条评论。到2023年，这家水军工厂已经有400名雇员。其中一部分为普里戈任的媒体供稿，至少四分之一的人负责在社交媒体发表评论。在俄罗斯被屏蔽网站的调查中心"Dossier"表示，从技术上，每天传播数万条帖子是可能的。该调查项目的创立者是俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基（Michail Chodorkowski）。这位反克里姆林宫人士如今生活在伦敦。

"Dossier"通过普里戈任体系内部泄露的文件得出结论，普里戈任的网络军团每月的预算达1亿卢布（约合100万欧元）。

谁掌控水军王国？

6月24日瓦格纳军团兵变之际，俄安全力量搜查了圣彼得堡的普里戈任媒体所在地。其下属一些网站此后不再更新，比如推特账号"RussiaActually"和"WorldActually"。

在海外运作的俄罗斯独立网络媒体"The Bell"报道称，普里戈任的"水军工厂"正在寻觅新的所有人。据称，普里戈任的媒体将转至科瓦楚克（Jurij Kowaltschuk）的"国家媒体集团"旗下。该集团的董事会主席是前体操运动员卡巴耶娃，她被称为普京的伴侣。亿万富翁科瓦楚克则被认为是普京的密友。

俄“信息战”远未终结

然而，长期观察普里戈任水军工厂的专家质疑，俄罗斯的网络评论员已经停止工作。网名为"Bot Blocker"、推特账号antibot4navalny的一位专业人士向德国之声表示，在瓦格纳兵变后，社交媒体上的俄罗斯网络水军并未有明显的消退。要求匿名的这位人士说，亲克里姆林宫的网络水军仍在活跃中，甚至设立了新的推特账号。

这些仍活跃着的俄罗斯网络水军是在谁的旗下运作，观察家意见不一。但无论如何，欧盟预计，俄罗斯的"虚假信息战"仍将继续。欧盟发言人斯塔诺（Peter Stano）表示："显然，宣传虚假信息的活动并不始于普里戈任的公司，也不终于该公司。克里姆林宫会继续多年来的做法，尝试用各种策略、通过不同的人员和手段散播虚假信息。"

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