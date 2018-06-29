继德国队后 德国裁判也得打包回家了

（德国之声中文网）世界杯决赛之梦破灭了。国际足联让仅吹了一场小组赛的德国裁判布吕赫（Felix Brych）打道回府。该机构通报说，布吕赫不再会被考虑执哨淘汰赛阶段的比赛。

上一回有一名德国裁判在世界杯赛中执哨次数如此之少，已是36年前的事了。

布吕赫表示，本届世界杯对他和他的团队而言当然是一个大失望，"但生活在继续，我们还会回来"。

"全球最棒裁判之一"

德国足协裁判委员会主席弗勒利希（Lutz Michael Fröhlich）为布吕赫撑腰。他指出，布吕赫依旧是世上最佳裁判之一。他说，确信布吕赫会以专业性的态度看待国际足联的这一决定，并会在新赛季里在国内、国际赛事上有令人信服的表现。

在本届世界杯小组赛上，布吕赫担任了瑞士和塞尔维亚之间的一场比赛（2:1），因拒绝判罚一次点球而激怒了塞尔维亚人。

没有机会

塞尔维亚足协的愤怒抗议导致他失去继续执哨本届世界杯比赛的机会。国际足联裁判委员会主席、前意大利大牌裁判科利纳（Pierluigi Collina）虽被认为是布吕赫的支持者，但显然仍无法帮助这位2017年度世界裁判。

塞尔维亚人感觉布吕赫有失公允

曾创下在世界杯赛上执哨5次最高纪录的德国裁判默克（Markus Merk）对德新社表示，"一旦受到抨击，乃至扯上了政治，那你在这样的大赛事里基本就没机会了"，"委员会更愿意找一个在多次赛事上有令人信服的表现、顺风顺水度过大赛的裁判" 。

随着布吕赫的告别，鲁道尔夫·格勒克纳（Rudolf Glöckner）依旧是唯一一位曾吹过世界杯决赛的德国裁判。这位前东德人曾执哨1970年墨西哥世界杯巴西对意大利的决赛（4:1）。

世界杯历史上的经典时刻 1950年：乌拉圭重挫巴西 对于许多巴西人来说，直到今天这仍是一个挥之不去的噩梦：心高气傲的巴西人在本土举行的世界杯上输给了赛前不被看好的乌拉圭。当埃德加多为乌拉圭将比分改写为2：1时，座无虚席的传奇球场马拉卡纳（Maracanã）陷入了死一般的静寂，因为巴西只要一场平局就能夺冠。（世界杯当时仍全部采用小组循环赛制，没有淘汰赛阶段）

世界杯历史上的经典时刻 1954年：伯尔尼奇迹 “拉恩有机会进行远射……”，德国足球评论员齐默曼（Herbert Zimmermann）的这段话可谓家喻户晓。在滂沱大雨下进行的世界杯决赛中，赫尔穆特·拉恩（Helmut Rahn）攻入关键一球，帮助德国队3：2战胜当时堪称天下无双的匈牙利队，夺取桂冠。二战后的德国也因此而稍稍在国际舞台上赢得一些自信。

世界杯历史上的经典时刻 1958年：球王贝利登基 “球王”首次登上世界舞台：17岁的贝利虽然身材瘦小，但却几乎凭借一人之力将巴西队带上顶峰，并成为世界杯历史上年龄最小的冠军球员。这位可以左右开弓的世纪球星总共拿下四次世界杯冠军，在职业生涯1375场比赛中攻入令人咂舌的1284球。

世界杯历史上的经典时刻 1966年：温布利的悬疑进球 如果配备了现代的球门线技术，那么温布利球场的这个“进球”一定是无效的，因为足球虽然击中门框并向球门反弹，但其实整体并未越过球门线。然而，在1966年世界杯上，英格兰队正是凭着这个进球在与德国队的比赛中获得了关键的3：2领先，最后4：2赢得比赛，拿下世界杯。

世界杯历史上的经典时刻 1970年：世纪之战 墨西哥世界杯半决赛，意大利对阵德国。气温高达摄氏50度下的阿兹台克体育场内内上演了一场足球大戏：比分如梅花间竹交替上升，每分钟都有进球机会，还出现了点球争议。比赛进入加时赛，双方竟然还打进了五个进球。但最后失望的又是德国人，他们3：4输给对手。

世界杯历史上的经典时刻 1974年：德国队主场称王 开赛仅一分半钟便陷入落后局面，但依靠“轰炸机”穆勒的反超进球，德国队最终在慕尼黑举行的决赛中战胜荷兰队，第二次夺冠成功。德国队在小组赛中输给当时的东德队，这也是世界杯迄今为止唯一一次有一个分裂国家的两支球队同场较量。

世界杯历史上的经典时刻 1978年：科尔多巴的耻辱 “我要疯了”，奥地利球评菲格（Edi Finger）如此对着话筒喊道。因为汉斯·克朗克尔（Hans Krankl）的进球帮助奥地利3：2战胜德国，将邻居踢出了阿根廷世界杯。这是德国队世界杯历史上最为惨痛的失利，而对手竟然是以冬季运动出名的邻国奥地利。

世界杯历史上的经典时刻 1986年：上帝之手 一场比赛，两个载入史册的进球：在阿根廷与英格兰的四分之一决赛中，马拉多纳先是用“上帝之手”首开纪录，几分钟后他又长驱直入60多米，将比分改写为2：0。这个球此后被评为世界杯百年最佳进球。这届世界杯决赛中，阿根廷3：2力克德国队，夺下第二次世界杯冠军。

世界杯历史上的经典时刻 1982年：舒马赫“刺杀”巴蒂斯通 这是一个载入历史的犯规：在这场被称为“塞维利亚之夜”的世界杯半决赛中，法国队员巴蒂斯通（Patrick Battiston）直奔德国门将舒马赫，结果被后者硬生生撞翻，不但丢了两颗牙齿，甚至还昏迷不醒。主裁竟然没有对这一严重犯规作出任何判罚。舒马赫直到一年之后才表示歉意，巴蒂斯通接受了道歉，甚至还邀请舒马赫参加自己的婚礼。

世界杯历史上的经典时刻 1990年：荷兰与德国的“口水对决” 德国在这一年的决赛中依靠布雷默的点球小胜阿根廷，成功夺冠。但在八分之一决赛中，荷兰和德国队之间爆发丑闻：里杰卡尔德向沃勒尔吐口水，但两人都被红牌罚下。当时许多技术已经非常先进的摄像镜头清晰纪录了这一场景，而里杰卡尔德也不得不一再面对自己这个尴尬的失态行为。

世界杯历史上的经典时刻 2006年：永恒的“头槌” 先后战胜瑞典和阿根廷之后，德国的“夏日童话”终于在此后的冠军意大利这里画上句号。决赛中法国举行齐达内成为主角：他先是点球帮助本队领先，然后又被红牌罚下。这位足球艺术大师用头撞向出言挑衅的意大利后卫马特拉奇。

世界杯历史上的经典时刻 2010年：世界杯非洲“首秀” 乌乌祖拉喇叭的喧嚣声伴随着黑色大陆首次举办世界杯的每场比赛。南非成为东道主，而西班牙则在决赛中战胜荷兰队，首次登上世界足坛巅峰。这也是欧洲球队第一次在欧洲以外的地方夺得世界杯。

世界杯历史上的经典时刻 2014年：德国7比1大胜东道主巴西 2014年世界杯半决赛中，德国始料未及地以7：1击溃东道主巴西。即便是最乐观的德国球迷，可能也没有在赛前猜到这个结果。而巴西球迷则黯然伤神，这位抱着仿制大力神杯哭泣的巴西老爷爷的照片传遍全球。而德国最终决赛中击败阿根廷，第四次成为世界冠军。 作者: Olivia Gerstenberger/石涛



凝炼/王凡（德新社、体育通讯社）