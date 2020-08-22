 继天花后，又一危险病毒在非洲绝迹 | 科技环境 | DW | 26.08.2020

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科技环境

继天花后，又一危险病毒在非洲绝迹

世卫组织日前宣布，非洲已经根除野生脊髓灰质炎病毒。脊髓灰质炎，俗称“小儿麻痹症”。自1996年以来，根除该病毒的努力让多达180万儿童免于终身瘫痪。不过在世界范围内，该病毒尚未绝迹。

Nigeria Polio Virus Impfung (picture-alliance/dpa/M. Wolfe)

尼日利亚的儿童在接受针对小儿麻痹症的口服疫苗

（德国之声中文网）世卫组织周二（8月25日）发声明称，独立的非洲地区根除脊髓灰质炎认证委员会（ARCC）在对非洲地区47个成员国的脊髓灰质炎监测、免疫和实验室能力进行长达数十年的详尽记录和分析以及每个国家的实地访查后，认为非洲符合根除野生脊灰病毒的标准。ARCC做出该评定意味着，非洲已经三年没有再出现儿童感染该病毒致病的情况。

"这对于非洲而言，是一个历史性时刻"，ARCC的负责人莱克（Rose Leke）女士表示。这是继约40年前天花绝迹以来第二种广泛传播的病毒在非洲大陆得到根除。

据世卫组织网站信息，非洲地区最后一例野生脊髓灰质炎病毒是2016年在尼日利亚发现的。1996年以来，根除脊髓灰质炎的努力防止了多达180万儿童终身瘫痪，挽救了大约18万人的生命。

在新冠疫情肆虐的当下，这一成果显得尤为可贵。因为新冠疫情的原因，很多地区针对预防小儿麻痹症的疫苗接种计划面临困难。

危险的病症

在疫苗上世纪50年代疫苗被研制出来前，小儿麻痹症给儿童带来巨大威胁。脊髓灰质炎病毒会攻击神经系统，可以在数时候内致残，对于5岁以下的儿童尤为危险。该病毒具有很强的传染性，会造成上肢或者下肢肌力变弱导致行动困难，甚至引发致命的呼吸肌肉瘫痪。同时也有很多病毒感染者没有出现任何症状，在不知情的情况下将病毒传染给其他人。

Nigeria Polio Virus (Getty Images/AFP/P. Utomi Ekpei)

小儿麻痹症是由脊髓灰质炎病毒引起的，极易传染

1988年，国际社会决定根除该疾病，原计划是在2000年根除，然而并未实现这一雄心勃勃的目标。特别是在饱经动荡、缺乏基础设施和疫苗普及教育的非洲，一切格外艰难。1996年，非洲国家元首承诺根除脊髓灰质炎。据世卫组织信息，当时非洲大陆每年有约7.5万名儿童因感染该病而瘫痪。

提防病毒卷土重来

世卫组织非洲区域主任莫提（Matshidiso Moeti）表示，这次根除野生脊髓灰质炎病毒，对非洲来说是一个重要的里程碑，未来几代非洲儿童可以生活在没有野生脊髓灰质炎的环境中。但她同时也呼吁人们，必须保持警惕，保持疫苗接种率，以免野生脊髓灰质炎病毒卷土重来。

目前在巴基斯坦和阿富汗，人们仍在与该病毒抗争。在巴基斯坦，今年已有67例确诊病例，阿富汗已确诊37例。

盖茨基金会该项目的专家高威（Michael Galway）认为，在未来2年至3年，野生脊髓灰质炎病毒将在巴基斯坦和阿富汗得到根除。他警告称，只要这一病毒在地球上还没有绝迹，对于任何国家而言就都还是风险，可能因为一个输入病例而卷土重来。例如2013年在叙利亚

王凡/洪沙（世卫组织网站，德新社，法新社，美联社）

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