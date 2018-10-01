统一日专访："看到右翼势力嚣张，我感到恐惧"

（德国之声中文网）威斯特法伦人被认为性情耿直，沉默寡语。有一个笑话刻画的就是这一点："一个威斯特法伦人在科隆的大街上闲逛。他的肩上有一只鹦鹉。一名科隆人迎面走来问道：'他会说话吗？'鹦鹉则回答'我怎么会知道？'"

德国16个联邦州里有很多这样的笑话，当然都是嘲笑对方。同其他地方一样，人们以这种方式刻画、分类人群，当然这不是唯一的方。不仅威斯特法伦人，北德人同样被看作倔强，巴伐利亚人则豪放，施瓦本人勤奋节俭，莱茵兰人活泼开朗，萨克森人尤其自信。

然而，这一切是否属实呢？还有，对从世界其他地方来到德国生活的人，又怎样进行性格划分呢？

汉纳尔（Dagmar Hänel）博士是这一领域的专家。她是波恩民俗和地区历史研究所民俗项目主任。

德国之声：16个联邦州的人各自只具有他们生活的地区才存在的特性吗？即一个地区的人都具有同样的共性？

汉纳尔博士：这样的共性不存在，因为成见都是简单、高度的概括。这意味着，将几个单一、有时甚至唯一的例子，说成是全部人的共性。比如，"这种萨克森人"是不存在的。

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单凭过去萨克森州出现更多人政治向右转的现象，就说'萨克森人右翼极端'也是不对的，不过这里我们看到，成见发挥着作用，因为人们在进行着高度概括，而由此产生的比如针对一个群体的画面，其影响力之大，难以想象。

德国之声：我是一名莱茵兰人，很高兴生活在这片美丽的家园。因此我相信，许多当地人也都会有地域认同感。您怎么看？

汉纳尔博士：是的，这是成见的另一面，是积极的。比如，一个地区，或者一个城市，对自己的所谓"自我成见"常常是很积极正面的，人们也愿意对它表示认同，一种归属感。比如，庆祝狂欢节，或者村里举办打猎庆祝活动，都是归属感的表示，因为大家相互认识，相互交流。而地区认同和"自我成见"对于积极的交流非常重要。

德国之声：可以说，人们拥有的地区认同是一种传统吗？

汉纳尔博士：传统有着促进认同的功能。但问题是，它是有人酝酿出来的吗？因为当然它们不是自生自灭，而是产生于一定的历史背景下。

今天我们看到的促进认同的传统，比如慕尼黑啤酒节和巴伐利亚当地服装、莱茵地区的狂欢节等，这些节庆基本上都是19世纪出现的，都是在一个民族国家酝酿诞生的背景下出现的。它们很明显都围绕了一个主题，即在更大的集体空间给予人们一个积极的认同感。

德国之声：目前德国对外国人的移民问题讨论很多。外国人到德国后，文化上应怎样适应新的环境呢？

汉纳尔博士：首先不可或缺的一点是学习德语。语言能力是开启生活其他领域大门的钥匙。只有初来乍到者同当地人能够交往后，才能谈及适应新的环境。在相互的交往中，人们也会谈及不同之处，这样不会产生"对方会发出威胁"的感觉。

如果当地人动不动就出现恐慌情绪，或者总感到移民是威胁，问题就难办了。政界和媒体有时起着负面的影响，有些甚至是自己设计的表演。危机情况里，人们受到伤害，遭到攻击，因此也容易受到恐慌情绪的影响。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “冒充”伦敦 这是柏林的御林广场（Gendarmenmarkt）。在德国大教堂和法国大教堂之间的是柏林音乐厅。这里经常成为电影场景。2004年的一次拍摄中，这里甚至被完全“改造”一遍，以充当英国首都伦敦。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “冒充”伦敦 为了拍摄“环游世界80天”，制片方动用30立方米的泡沫塑料、9吨石膏，再加上许多胶合板，将柏林打造成了伦敦。法国大教堂充当英格兰银行，柏林音乐厅成了英国皇家科学院。大本钟是电脑后期制作的。御林广场在电影中完全变了模样。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “顶替”莫斯科 柏林的莱比锡大街很有“苏联味道”。四车道的马路，宽阔通畅—这里是莫斯科的“完美替身”，而且还能为剧情铺展提供足够的空间。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “顶替”莫斯科 2004年，莱比锡大街附近成为“谍影重重3”的拍摄地点。电影中发生于俄罗斯首都莫斯科的一场疯狂街头追逐战其实在这里上演。不过虽然马路上跑的是带有俄文标识的警车，柏林人还是能一眼就认出这是他们的城市。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “假扮”法国 克莱尔辛斯舞厅让一代又一代的柏林人流连忘返。这座拥有百年历史的柏林秀场先后经历两次世界大战，依然得以幸存。2008年，这里成为一部电影中的法国饭店。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “假扮”法国 那就是知名导演昆汀·塔伦蒂诺的“无耻混蛋”。在一场审讯戏中，布拉德·皮特和克里斯多夫·瓦尔茨坐在一家法国饭店里。如果你仔细看就会发现，这里是克莱尔辛斯舞厅的一楼。这部电影还有一些镜头也是在柏林拍摄的。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “饰演”卢森堡 柏林索尼中心的玻璃外墙是拍摄电影的天然理想场所。2009年，位于波茨坦广场的这座大楼在电影中成为一家欺诈成性的卢森堡银行。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “饰演”卢森堡 电影“跨国银行”中，克利弗·欧文（Clive Owen）扮演的一名国际刑警组织探员怀疑这家银行洗钱、支持恐怖主义和武器交易，因此展开调查。该片导演汤姆·提克威尔（Tom Tykwer）是德国人，就住在柏林。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “施惠国”？ 已经停止使用的滕珀尔霍夫机场曾是世界上最大的建筑，而这里也是柏林最受欢迎的电影拍摄地点。2013年的《饥饿游戏》第一部中，这座机场成为了虚构的极权国家“施惠国”（Panem）。

以假乱真：电影中你认不出的柏林 “施惠国”？ 气势庞大的机场主楼完全符合“施惠国”的风格。在影片剧情中，这里是反抗阵营的基地“第一区”，并遭到严重摧毁。 作者: Suzanne Cords



德国之声：再回到"德国人"问题上：有没有一个对全体、或者几乎全体德国人的性格概括呢？

汉纳尔博士：我想，谈到民主和回忆文化，德国已形成了真正的传统，它把我们同其他欧洲国家区分开来。我们相信民主，是欧洲公民，深刻反省历史上纳粹暴政犯下的滔天罪行。我们社会的绝大部分成员，都把反省这段历史当作自然而然的事情，我个人对此十分自豪。

德国之声：拥有这些知识后，再看到右翼或极右翼势力越来越嚣张时，就会少一点恐惧感了？

汉纳尔博士：正是出于成见的视角，以及对成见进行科学分析后，看到这些势力正在嚣张，我会感到恐惧。我们搞科学研究的人深知，那些象征物以及图像会迅速重新启动，而这些事情也正在发生。它发生在我的国家，让我在情感上受到很大冲击。

德国之声：您仍能乐观地预见，社会大多数对民主的认知作为反作用力会发展壮大吗？

汉纳尔博士：是的，我认为，在开姆尼茨发生的事件后，人们在互联网里发起"#我们是多数"的活动非常重要。右翼势力和右翼党派虽是少数，但音量很大。因此，在这一领域鼓动起大多数，让他们自觉行动起来，表明"我们有一个民主体制"，这是非常珍贵的行动。

采访有删节。

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