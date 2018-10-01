统一日专访："看到右翼势力嚣张，我感到恐惧"

29年前柏林墙倒塌，自1990年起德国又成了一个统一的国家。目前，约8300万人生活在这里，其中包括"原住民"以及各种背景的移民。可以对他们以及他们的特征进行一番分类吗？
（德国之声中文网）威斯特法伦人被认为性情耿直，沉默寡语。有一个笑话刻画的就是这一点："一个威斯特法伦人在科隆的大街上闲逛。他的肩上有一只鹦鹉。一名科隆人迎面走来问道：'他会说话吗？'鹦鹉则回答'我怎么会知道？'"
德国16个联邦州里有很多这样的笑话，当然都是嘲笑对方。同其他地方一样，人们以这种方式刻画、分类人群，当然这不是唯一的方。不仅威斯特法伦人，北德人同样被看作倔强，巴伐利亚人则豪放，施瓦本人勤奋节俭，莱茵兰人活泼开朗，萨克森人尤其自信。
然而，这一切是否属实呢？还有，对从世界其他地方来到德国生活的人，又怎样进行性格划分呢？
汉纳尔（Dagmar Hänel）博士是这一领域的专家。她是波恩民俗和地区历史研究所民俗项目主任。
德国之声：16个联邦州的人各自只具有他们生活的地区才存在的特性吗？即一个地区的人都具有同样的共性？
汉纳尔博士：这样的共性不存在，因为成见都是简单、高度的概括。这意味着，将几个单一、有时甚至唯一的例子，说成是全部人的共性。比如，"这种萨克森人"是不存在的。
单凭过去萨克森州出现更多人政治向右转的现象，就说'萨克森人右翼极端'也是不对的，不过这里我们看到，成见发挥着作用，因为人们在进行着高度概括，而由此产生的比如针对一个群体的画面，其影响力之大，难以想象。
德国之声：我是一名莱茵兰人，很高兴生活在这片美丽的家园。因此我相信，许多当地人也都会有地域认同感。您怎么看？
汉纳尔博士：是的，这是成见的另一面，是积极的。比如，一个地区，或者一个城市，对自己的所谓"自我成见"常常是很积极正面的，人们也愿意对它表示认同，一种归属感。比如，庆祝狂欢节，或者村里举办打猎庆祝活动，都是归属感的表示，因为大家相互认识，相互交流。而地区认同和"自我成见"对于积极的交流非常重要。
德国之声：可以说，人们拥有的地区认同是一种传统吗？
汉纳尔博士：传统有着促进认同的功能。但问题是，它是有人酝酿出来的吗？因为当然它们不是自生自灭，而是产生于一定的历史背景下。
今天我们看到的促进认同的传统，比如慕尼黑啤酒节和巴伐利亚当地服装、莱茵地区的狂欢节等，这些节庆基本上都是19世纪出现的，都是在一个民族国家酝酿诞生的背景下出现的。它们很明显都围绕了一个主题，即在更大的集体空间给予人们一个积极的认同感。
德国之声：目前德国对外国人的移民问题讨论很多。外国人到德国后，文化上应怎样适应新的环境呢？
汉纳尔博士：首先不可或缺的一点是学习德语。语言能力是开启生活其他领域大门的钥匙。只有初来乍到者同当地人能够交往后，才能谈及适应新的环境。在相互的交往中，人们也会谈及不同之处，这样不会产生"对方会发出威胁"的感觉。
如果当地人动不动就出现恐慌情绪，或者总感到移民是威胁，问题就难办了。政界和媒体有时起着负面的影响，有些甚至是自己设计的表演。危机情况里，人们受到伤害，遭到攻击，因此也容易受到恐慌情绪的影响。
德国之声：再回到"德国人"问题上：有没有一个对全体、或者几乎全体德国人的性格概括呢？
汉纳尔博士：我想，谈到民主和回忆文化，德国已形成了真正的传统，它把我们同其他欧洲国家区分开来。我们相信民主，是欧洲公民，深刻反省历史上纳粹暴政犯下的滔天罪行。我们社会的绝大部分成员，都把反省这段历史当作自然而然的事情，我个人对此十分自豪。
德国之声：拥有这些知识后，再看到右翼或极右翼势力越来越嚣张时，就会少一点恐惧感了？
汉纳尔博士：正是出于成见的视角，以及对成见进行科学分析后，看到这些势力正在嚣张，我会感到恐惧。我们搞科学研究的人深知，那些象征物以及图像会迅速重新启动，而这些事情也正在发生。它发生在我的国家，让我在情感上受到很大冲击。
德国之声：您仍能乐观地预见，社会大多数对民主的认知作为反作用力会发展壮大吗？
汉纳尔博士：是的，我认为，在开姆尼茨发生的事件后，人们在互联网里发起"#我们是多数"的活动非常重要。右翼势力和右翼党派虽是少数，但音量很大。因此，在这一领域鼓动起大多数，让他们自觉行动起来，表明"我们有一个民主体制"，这是非常珍贵的行动。
采访有删节。
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