 统一数十载 德国人头脑中仍有一道墙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2019

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时政风云

统一数十载 德国人头脑中仍有一道墙

将德国一分为二的那道水泥高墙——柏林墙在1989年底很快就被拆除了。但对于很多人来说，“头脑里的墙”一直存在到今天，完成跨越不是一件易事。

Symbolbild Räuberleiter (Imago Images/Westend61)

（德国之声中文网）柏林墙倒塌后，1700万东德人和6400万西德人终于能够"团聚"了。然而对不少人来说，统一来得太快太突然。原因之一是，东德全盘接受了西德的规则和法律。对东德人来说，突然之间一切都跟原来不一样了。

人们不得不努力适应新的事物，感受到巨大的压力，很多人的工作履历一下子变得一文不值。直到今天，不管在东部还是西部，不少德国人对来自"另一边"的同胞的经历并没有太大兴趣。也还有人从未踏上过另一边的土地。德国人口语里戏虐地将东部和西部居民分别称为Ossi和Wessi，也是"头脑里分界墙"的一种体现。

几十年磨合

这种现象也同东西部生活水平的差异有关，这些差异至今都没有完全消弭。东部的富裕程度到今天都没有赶上西部，工资也没有西部的平均水平高。为了平衡这一差异，统一后德国纳税人一直缴纳一种"团结互助税"，累计已达数千亿欧元。如今，在西部一些基础设施年久失修的地方，一再出现所谓的"羡慕嫉妒"东部的讨论，认为东部再继续得到重建资助不够公平。

Symbolbild ungleiche Gehälter in West- und Ostdeutschland (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/C. Ohde)

东西差距仍未消除

欢呼过后是失望

在统一过程中扮演了颇具争议角色的是一个专门设置的机构--托管局（Treuhand）。它负责接管8000家前东德国营企业及其400万职工。东德经济的很大一部分被"清理"了，由于引入西德马克后东德企业丧失了竞争力，基本都被关停。大批员工失业。

统一的过程持续到2005年。生长在前东德的安格拉·默克尔担任总理后，德国进入了一个经济增长的十年，东部也不例外。今天德国的平均失业率仅为5.2%。

2015年大批来自世界其它地区的难民进入德国以来，一种担心稳定被破坏的忧虑情绪在东部地区愈发蔓延，并触痛到旧的伤疤。民粹主义势力正是利用这一点，将所谓东西德国之间的差异突出放大。

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两德统一多年 东西差距仍大

 

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