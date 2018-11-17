“绝对公正的足球永远都不会有”

（德国之声中文网）根据德国足协和德国足球联赛协会提供的数字，在德国足球联赛本赛季前半程，"视频助理裁判技术"（VAR）帮助值哨裁判避免了40次错误决定。这两个组织称，"视频助裁"重审了153场联赛中的879个场面，平均每场5.7个。有248次形成主裁和"视频助裁"之间的意见交换。德国足协官员弗勒利希和德雷斯接受了德国之声的采访。

德国之声：对"视频助理裁判技术"的批评声不断。在联赛本赛季上半程，几乎没有一轮比赛中不出现相关争议。对该技术的拒绝态度依然存在。您们是否能提供某种解释？

弗勒利希：或许，一些球迷以为，随着使用视频裁判助理技术，我们就会看到不再有争议、绝对公正的足球。然而，这样的足球永远都不会有的。采用这一技术的目的是，减少恶性错判数量，实现更多的公正。在这条道路上，我们已有长足进展，尽管还远未尽善尽美。

德国之声：借助电视画面的这一监控系统到底何时才会被完全接受呢？

弗勒利希：国际上没有德国国内这么多批评。比如，在西班牙和荷兰的公共讨论中，人们谈得更多的是积极面，虽然，那里的球场只有8个摄像机提供视频，而在我们这里，每场比赛都有21个摄像机。

德国之声：很多批评者指出，相关技术的使用过程并不透明。在俄罗斯世界杯赛期间，有争议场面会在球场大屏幕上演示出来。德国联赛上为什么不这么做？

德雷斯：世界杯使用新球场，技术高度现代化，在我们这里，迄今还不能在每个体育场都能演示相关画面。我们可不想在一个体育场演示，在另一个体育场不演示。我没法说，什么时候能有统一做法。我们也在争取，主裁未来能通过其头戴耳机耳麦向现场观众解释自己的相关决定，就像美国橄榄球赛那样。

德国之声：另一个争议点是，在某一场赛事上使用视频助裁，而在另一场赛事上却不采用该技术。为什么会有这样的区别？

德雷斯：可不能把不同赛事所遇到的情况作简单类比。该技术介入的理由有两个：一是出现明显错判；二是，裁判因目光被遮挡而未能看到相关瞬间。而若某裁判在目光无阻挡情况下判定某个犯规动作没那么严重，则无须判罚点球，视频助裁便不能介入，尽管他们本会作出判罚点球的决定。若遇严重错判，情况就不一样了。比如，禁区内的明显手球未被看到。这时，视频助裁就必须介入，向场上主裁指出错误，而主裁本人则必须通过银屏审视相关场景，因为，具体决定仍需由场上主裁作出。

德国之声：具体是如何协调的？

德雷斯：一方面，场上主裁可向视频助裁示意，他未能分毫不差看清相关场景；另一方面，我们对视频助裁做过培训，使他们有能力在介入前准确判定，主裁当时是否能无障碍看到相关场景。我们希望尽量减少介入数量。例如，前半程赛季的某些比赛便毋需视频助裁介入。

德国之声：那您怎么能做到呢？

德雷斯：只有经过不断的评估和培训。每场比赛结束后，我们都要和视频助裁一起讨论，好的有哪些地方，还有哪些方面需改进。不仅是场上裁判被评分；对视频助裁也有一个评分体系。

德国之声：对手球的评判也一再引发批评。是有意犯规还是无意的，这就是问题。

弗勒利西：在本赛季迄今的赛程中，我们在作出一致定义方面前进了一大步。联赛的各俱乐部已有赞同之意。我们规定：但凡手动作呈不自然状，即属犯规。比如，手臂由身体张开。不过，我们也理解何以会有争议。在国际上，现在一定得有关于到底什么是该被罚的手球的明确定义了。这是国际足联理事会（IFAB）的任务。

弗勒里希现年61岁，曾在德国足球联赛值哨14年，并曾担任众多国际比赛和欧洲杯比赛的主裁判。他现在是德国足协精英教练负责人。

德雷斯博士现年48岁，担任足球联赛裁判至为2017年。自2018年10月起，他负责视频助裁培训项目。

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采访记者：Herbert Schalling