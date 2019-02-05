绝地反攻 孟晚舟告加政府逼供侵权

孟晚舟引渡听证会开审在即，她的律师团出新招，在3号發表声明说，孟晚舟的宪法权益受到严重侵犯，诉讼「为公职人员的行为过失和加拿大政府官员多次失职造成的不当监禁求偿以遵守法治」。
(德国之声中文网) 华为财务长孟晚舟3月1日向加拿大卑诗省最高法院对加拿大政府、边境服务局和皇家骑警提出民事指控，表示这些单位在她被拘押期间以不实名义对她进行逼供搜查，严重侵犯其宪法权益。
根据加拿大《环球邮报》3月3日援引的法庭文件，诉状内容提到加拿大边境服务局在她去年12月1日於温哥华转机期间，「以例行边防检查为藉口，非法拘押孟晚舟，并进行搜查和审问以获取证据，然后才宣布她被捕了，并申明她根据宪法所拥有的权利」。诉状也指控边境服务局没收孟的电子仪器，在取得密码后违法查阅其内容，并故意不告诉她受拘禁的原因。直到三小时后，孟才被告知已遭逮捕且可寻求协助。
引渡听证会下周举行
加拿大司法部周五(3月1日)表示，孟晚舟案的证据"已经得到了详尽仔细的核查"，结论是：现有证据已经足够将孟晚舟在下周三(3月6日)移交引渡听证法庭。司法部指出，移交法庭的决定，也意味着引渡程序已经正式启动。只要不列颠哥伦比亚省最高法院的引渡听证法庭也认定证据充分，那么孟晚舟就可以被引渡往美国。
华为财务长孟晚舟今年12月初在温哥华转机时被加拿大方面应美方要求而逮捕，美国司法部指控其触犯了美国制裁伊朗的法规。在缴纳了高额保释金后，孟晚舟目前可以在温哥华地区相对自由地行动，但是不能离开当地。
除了针对孟晚舟个人，美国司法部今年1月底也对华为公司发起诉讼，指控其触犯对伊朗制裁法规，还涉嫌洗钱、欺诈、工业间谍、阴谋阻挠司法等。
加拿大方面应美方要求扣押孟晚舟，引起了中国官方的强烈不满。此后，多名在华加拿大公民被中国方面以不同的罪名逮捕，引发了外交纠纷。但是中国方面坚称，这些案件与孟晚舟案无关。
中国使馆：这是政治迫害
本周六(3月2日)，中国外交部就孟晚舟引渡程序正式启动向加拿大方面表示强烈不满、坚决反对，并提出严正交涉。外交部在声明中指责"美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，是对中国公民合法权益的严重侵犯"。并认为这是一起"严重的政治事件；我们再次敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令和引渡请求，敦促加方立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。"
中国驻加拿大使馆也发表声明，认为此案实质上是"对一家中国高科技企业的政治迫害"，"如果加方真的遵循法治原则、司法独立，加方就应该按照加引渡法的有关条款，拒绝美方引渡请求，立即释放孟晚舟女士。加法庭的最终审理结果将是对加方是否坚持司法独立的试金石。我们将拭目以待。"
华为方面也在周六发布律师声明，指出美方的指控具有政治动机，并对加拿大司法部长签发授权推进令、启动引渡程序表示失望。声明认为，"孟晚舟没有任何不当行为，美国对她的起诉与引渡是对司法程序的滥用。"
中美关系出现缓和？
孟晚舟案也对深陷贸易争端的中美关系造成了进一步的不利影响。不过，美国总统特朗普上周再次延长了贸易战"停火期限"，为谈判再争取一些时间。白宫方面还表示，美中两国元首将在不久后进行会晤，并有望在峰会上就贸易争端签署协议。两国官方还对一周前的贸易磋商都作出了积极评价。
本周日(3月3日)开幕的中国全国政协会议以及3月5日开幕的全国人大会议上，中美贸易争端也将是重要议题。在周六的政协新闻发布会上，全国政协发言人郭卫民表示，目前，中美双方已经在"在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得了实质性的进展"。他透露，双方将按照两国元首确定的原则和方向加强沟通，共同做好下一步工作。"中美尽快达成互利共赢的协议，不仅有利于中美双方，对世界经济将是一个好消息。"
夏立民/李芊/文山/任琛/(美联社、法新社、新华社、德新社)