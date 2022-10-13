给消费者减负 德国政府将推出新一轮惠民措施

（德国之声中文网）德国联邦政府和16个州的领导人11月2日就减轻消费者负担的经济援助计划中的关键措施达成一致。

德国总理肖尔茨新闻发布会上说：“这些经济负担和巨大挑战的根源是普京发动的战争。”

这些措施中包括推出49欧元的全德交通月票，使旅行者能够以较低的成本使用全国范围内的中短途公共交通。

该计划是德国今年夏季实施的9欧元全国性公共交通月票的后续。使用这种超便宜的月票，旅行者可以乘坐德国各地的区域火车、地铁和公交汽车。

德国政府相关部门将此计划作为全国月票系统的“引介性阶段”推出，这就意味着以后可能会涨价。

最近以来，在延续9欧元交通月票的财政开支问题上一直存在分歧。德国交通部长维辛（Volker Wissing）宣布：“现在德国最大的公共交通财政改革的方向已经明确。”维辛说，新的月票将尽快推出。

德新社引述政府消息源报道说，它将在即将到来的新一年里出台。

天然气和电力价格设置上限

德国联邦和各州领导人也讨论了能源救济措施，以减轻家庭过冬负担，并决定对天然气和电力的成本设置价格上限。

德国总理肖尔茨说，天然气价格将被限制在每千瓦时12欧分以内，而电价将被限制在40欧分以内。

根据天然气限价计划，25000家大型企业和近2000家医院和学校将在明年1月1日开始受益。

家庭和小型企业可能需要等到3月才能享受价格上限。

上述措施将与相应的法规一起实施，这些法规将对从当前市场动荡中谋取暴利的电力公司额外征税。

另一项已经达成共识的措施是在12月为家庭和小企业的天然气账单提供一次性补贴。

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增加中低收入者的住房补贴

援助计划中还包括住房补贴。这些钱该由谁来出？在经过漫长的争论之后，联邦政府和各州决定共同承担低收入者住房补贴改革的费用。

联邦住房部长盖维茨（Klara Geywitz）对该协议表示欢迎。盖维茨：“在应对这些费用方面获得的支持将能够给许多人带来安全感。”

国家房租补贴也将提高，租户补贴月均增加190欧元，并将拿出51亿欧元支付给新增的140万受益者。

援助计划还将为医院、疗养院和社会机构以及一些需要救济的公司设立一个纾困基金。其中，医疗保健和社会机构将会获得120亿欧元资助。

谁来为难民提供住宿和照顾的问题也得到了解决。德国联邦政府表示将在今年和明年向各州额外提供15亿欧元，用于帮助来自乌克兰的难民。

（德新社、法新社）

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