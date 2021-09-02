给民营企业吃定心丸？刘鹤强调支持政策不变

（德国之声中文网）中国副总理刘鹤在为2021中国国际数字经济博览会致开幕词的时候强调，中国政府支持民营经济发展的方针政策没有变，现在没有改变，将来也不会改变。

最近一段时间以来，北京针对私营企业尤其是科技行业巨头的整改打压行动引发了舆论关注，不少人担心私营经济在中国经济发展模式中的地位面临巨大变化。而刘鹤这一番表态似乎是要给民营企业主吃一剂"定心丸"。

根据官方新华社的报道，刘鹤通过视频连线的方式参加了在河北省石家庄市召开的国际数字经济博览会，他在讲话中强调了民营经济在经济发展中扮演的重要角色，民营企业为中国贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇就业、90%以上的市场主体数量。所以必须大力支持民营经济发展，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用。

刘鹤表示，要为中小企业发展创造良好环境。"企业家精神就像鱼一样，水温合适，鱼就会游过来。"他在讲话中还提到，各部门各地方主管中小企业工作的负责人，要"提高服务意识和服务能力，创造良好的营商环境"。

中共高层今年夏天在北戴河的疗养度假结束后， 最高领导人习近平首次亮相就发出了这样的呼吁：「合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会」。最近一段时间，「共同富裕」和「第三次分配」成为中国社交媒体上的热词。再加上之前政府针对一些科技企业的整改行动，以及多位互联网巨头企业家纷纷「慷慨解囊」捐资用于慈善事业，似乎造成一种「山雨欲来风满楼」的感觉。有观点认为，中国面临一场深刻的变革或者是"革命"，甚至连中共历史上土改时的口号"打土豪、分田地"也在社交网络上频繁被提及。

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《环球时报》总编辑胡锡进在9月2日发微博写道，有些文章宣扬中国正在发生"深刻的革命"的观点，是一种误判和误导。他认为这些监管的目的是"规范市场，纠正、防止资本野蛮生长以及由此带来的各种副作用"，推进共同富裕，而不应该被误解为是"革命"。胡锡进在这篇微博中还透露，自己在体制内因工作原因接触到很多人，"无论在会议上，还是在私下场合，从没有听说过中国正在出现上述文章所描述的政治动向"。

周一，刘鹤在中国国际数字经济博览会上强调对民营经济的支持不变之后，胡锡进也很快在微博上转发了这一条新闻，并且在转发时还加上了"权威宣示"四个字。在胡锡进这则微博下面的评论中，有的表示支持，比如网友"人贵有先见之明"写道："权威宣示很及时。没有逆流，不能有逆流。不能激进，一激进就会犯错。"也有人对于为什么官方时不时要出来声明一下感到疑惑，比如网友"Zhanglei19751111"就反问："需要反思为什么隔段时间就需要这种权威宣誓？"也有评论呼吁政府拿出实际举措来，比如网友"loveyfcl"就写道："请用实际行动支持民营企业，不要天天表态。说你做的，做你说的。好吧！？"

（路透社、新华社等）

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