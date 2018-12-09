给圣婴天使和圣诞老人的信

（德国之声中文网）位于科隆附近的小城恩格尔基辛（Engelskirchen）的圣诞邮局是德国七家圣诞邮局之一。圣诞节前夕，这里的工作人员全都成为"圣婴天使的代表"，负责处理着所有邮寄给"圣婴天使"的写有愿望纸条的信件和邮包。

在基督降临节前的第二周，邮局工作人员忙得不可开交，他们收到了成千上万封圣诞信件。所有信件都是由人工进行分类，拆信和阅读并进行回复。

德国的圣诞邮局负责回复写给圣婴天使和圣诞老人的信件

收件人：圣诞天使

恩格尔基辛邮局的工作人员说，阅读来信的感觉尤其美好。有些信不仅写得感人，而且也很有意思。例如有个孩子的愿望是让"爸爸不要刮掉胡子。"还有些孩子寄来他们的手工作品或者绘画。

恩格尔基辛圣诞邮局已经有30多年的历史。德国是世界上圣诞邮局数量最多的国家。所有写有圣诞愿望的信件都可以按照圣诞邮局的实名地址进行投寄。

德国的部分圣诞邮局获得志愿者的支持，有些地区甚至是当地居民自己回信。写好的回信装入信封，在邮局盖上圣婴天使、圣诞老人或者尼古拉斯的印章，再贴上一枚漂亮的邮票之后寄出。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 圣临，圣临，烛光亮起…… 如今的圣临花环（Adventskranz）有4支蜡烛，在4个圣临星期日先后点燃。最初，圣临花环为木制，有24支蜡烛。其发明人是福音教神学家、教育家欣里希·维歇恩（Hinrich Wichern）。1839年，他为学生们制作了设想出来的圣临环。学生们可按燃蜡的数量计算出，离圣诞节还剩多少天了。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 圣诞市场上的热闹景象 还在中世纪晚期，人们就已在圣诞节临近期间纷纷涌向圣诞市场。只不过，当时，大家并非为去那里喝热葡萄酒（Glühwein），而是采购食品，以供寒季之需。后来，工匠、玩具制作者和糕点师傅们也被允许在那里推销自产物品。如今，世界各地都可以见到圣诞市场了。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 下雪啦，男女老少齐出屋！ 19世纪时，人们改变了对冬天的态度。冬日不再被视为只意味着艰难和荒芜的季节，而是能给人带来某种欢乐，甚至不乏浪漫。这也改变了雪人的模样—以前，它们龇牙咧嘴显得乖张；如今，它们通常笑意融融。时不时，人们还会看到枞树上作怪脸的木制雪人哩。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 风靡世界的那棵树 她以自己的枝条围护着基督圣婴的礼物。圣诞节的枞树起初只是富人的专享。只是随着19世纪栽种了越来越多的枞树林和橡树林，越来越多的家庭才有可能弄到一棵树。以后，这一风俗从德国传遍全世界。本照片2015年摄于东京。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 基督圣婴而非尼古拉斯 中世纪时，孩子们还在12月6日那天得到圣尼古拉斯（Heiligen Nikolaus）的礼物。新教教徒们对这一天主教的尊圣礼俗嗤之以鼻。所以，甚至很可能是那位宗教改革家马丁·路德（Martin Luther）的主张，把“赠礼”（Bescherung）放到12月24日那天。从那时起，作为“圣基督”的耶稣带来礼物。最终，“基督圣婴”之说也由此产生。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 神圣礼物 圣诞夜，孩子们急切地等待着“赠礼”（Bescherung）。该词源自中古高地德语词“beschern”，有“上帝分发”（zuteilen von Gott）之意。这一风俗的背景是这一看法：圣诞礼物是上帝赐物，作为基督即基督圣婴的礼物。至少，直到今天，孩子们仍相信有基督圣婴。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 静夜思 每年，基督子夜弥撒（Christmette）都会吸引众人前往，其中就包括很多平时鲜少踏入教堂的人。基督子夜弥撒是圣诞夜举行的传统午夜弥撒。“Mette”一词来自拉丁文，意为“晨际”。直到18世纪，它都在12月25日一早举行。相反，该弥撒的礼仪几无变化。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 在很久很久以前…… 数百年来，业余演员们都在上演圣诞故事，以前，这一俗称的“圣诞戏”里还添加取自《圣经》的情节，例如，亚当、夏娃之被逐出乐园。随着时代变迁，表演内容越来越集中于对耶稣诞生的叙述。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 圣诞鹅还是土豆沙拉？ 一些人将圣诞节与烤鹅等特别丰盛的美味佳肴联在一起。另一些人则以一顿土豆沙拉加香肠打发。早前，传统上，较为富裕的家庭吃鹅，穷人们则只能满足于简单的饭食。如今，我们大可随意选择。

德国十大圣诞风俗 你知道几个？ 节后“魔夜” 圣诞节和1月6日“三王来朝节”（Dreikönigstag）之间的12天一般被认为特别“闹”（rau）—或许，因此便有“闹夜”（Rauhnächte）之说？其实不然。“rau”来自中高地德语，意为“多毛”（haarig），指的是全身皮毛的妖魔。根据民间迷信，妖魔们在这12夜四处游走，可用香火驱赶之。



收藏圣诞节邮戳

德国圣诞邮局收到的信件来自世界各地。恩格尔斯基辛邮局只负责处理德语和包括中文在内的其它6种文字的信件。

圣诞邮局的工作人员米勒说，这些世界各地的寄信人肯定对德国的圣诞节文化很感兴趣。"有时一封信全都是问题"。比如"你认识圣诞老人吗？你们一起工作吗？"等等。

德国圣诞邮局也收到成人寄来的信件。这些大人们写信不是为了满足自己的愿望，而是为了收集圣诞节邮戳。还有一些祖父母写信，是为了让圣诞天使的回信给孙子、孙女带来惊喜。另外年纪较大的外国人写信，有时是为了通过圣婴天使的回信练习自己的德语阅读能力。

象征圣婴天使的图片

购物提示与世界和平

给圣婴天使写信在德国是个古老的习俗。孩子们可以写上自己想要的圣诞礼物。一名圣诞邮局的老员工说："有时候圣婴天使收到的甚至是商品价格和商家信息，"有些来信还告诉你省钱的技巧，"在这里购物最便宜。"

有的孩子在愿望纸条上列出想要的玩具，还附带着大人对"世界和平"的祝愿。还有的孩子有着很具体的愿望：希望"难民儿童能够有暖和的鞋穿"或者"阻止气候变化"等等。

写信的孩子们难道真的相信有圣婴天使吗？这个问题似乎很难回答。尽管圣诞节之际写愿望纸条的传统具有基督教背景，但是如今宗教意义已经不是很重要。很多信件象征着孩子们的希望。他们希望圣婴天使、尼古拉斯或者圣诞老人能够看到和理解他们的愿望和想法。