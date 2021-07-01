给北京点赞 俄罗斯支持中国数据安全倡议

（德国之声中文网）习近平和普京举行视频会晤后发表了一份联合声明，其中承诺将在深化双方网络空间、北极和基础设施方面进行合作。

根据中国官媒新华网，声明中宣布，《中俄睦邻友好合作条约》继续延期，这份条约已经签署了20年。俄方在联合声明中明确支持中方提出的《全球数据安全倡议》，双方愿继续推动在前述开放式工作组框架内联手制定反制国际信息安全（包括数据安全）领域威胁的可行措施。专家表示，网络与数据安全是中俄合作的重要领域之一。

今年9月，中国发起数据安全倡议，提倡尊重他国主权、不侵害个人信息的数据安全原则。此前大约一个月，美国提出“干净网络”，内容包括，不论是电信业、电缆业、应用程序、云端服务等领域都拒绝中国供应商参与。中国提出的倡议总共有八个项目，虽然并未直接提及美国的“干净网络”计划，却回应了美国对于中国技术隐藏国家安全风险的担忧。例如，中国在倡议当中提到“反对利用信息技术破坏他国基础建设或窃取重要数据”，也呼吁“不得滥用信息技术对他国进行大规模监控”，或者“非法采集他国公民个人信息”。

中国外交官呼吁各国加入数据安全倡议，今年3月，北京与阿拉伯国家联盟签署协议，在数据安全方面进行合作。香港《南华早报》援引俄罗斯远东联邦大学地区及国际研究学院副教授卢金(Artyom Lukin)表示：“在互联网和数据安全问题上，莫斯科一直以来与北京密切配合，但这份声明标志着，这种一致性已达到一个新阶段。“

中俄两国在贸易、投资、能源、军事和航空航天等传统领域密切合作，稳定双方的合作基础，同时在5G、大数据、互联网、气候变化和健康等新兴领域开拓合作机遇。中俄联合声明的内容还包括，在互利和尊重沿线国家利益基础上就利用北方海航道加强协作，推动北极可持续发展。卢金对《南华早报》表示：“不能排除莫斯科同意支持北京的数据安全倡议，以换取中国在联合声明中承认俄罗斯作为主要北极沿线国家的特殊权利。“

该媒体指出，这一条的纳入代表北京罕见承认了俄罗斯对该航道的主导权，中国公司zai该地区的物流运输和基础设置投资越来越活跃。莫斯科曾表示自己有权限制通行并且设定过境费用的价格，但这一主张遭到美国拒绝。

综合报道

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