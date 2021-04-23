给亲信镀金交椅？大选前德部长新增高级公务员

（德国之声中文网）据德国《图片报》等媒体近日报道，德国政府今年以来增加了71个薪金属于B3或B6级的高级公务员职位。他们的薪水可以拿到每月8762欧元（B3）或者10412欧元（B6）。

这是在野的自民党（FDP）议会党团询问所得结果。其中，经济部长阿尔特迈尔（基民盟）批准了18个新增高级公务员职位（B职位），国防部长克兰普-卡伦鲍尔（基民盟）和教育部长卡尔利泽克（基民盟）各新批11个B职位，司法部长兰布雷希特（社民党）、财政部长舒尔茨（社民党）和交通部长朔伊尔（基社盟）分别新批10个、7个以及5个B职位。

《图片报》写道，这样一来，等大选后部长换人，这些现任部长们的亲信今后的地位和收入都可以得到保障。

自民党（FDP）议会党团对此提出强烈批评。该议会党团副主席克里斯蒂安·迪尔（Christian Dürr）对《星期日图片报》表示，“许多小企业不知道怎么才能度过危机，而各个部却给公务员的交椅镀金。真是糟糕透顶！联盟党和社民党所以不用惊讶为什么人们对政府的信任消失。”

终身保障

德国现有大约180万名公务员，他们宣誓为自由民主的基本秩序服务 ，不允许罢工，且必须遵循上级指示。他们的生计终身有保障，薪水高低则取决于供职领域、工作年限等因素，不同的联邦州之间也有差异。以北威州去年的薪水标准为例，一般公务员入职时起薪在每月约2376欧元到5950欧元之间，属于A级。高级公务员薪水在6763至14105欧元之间，属于B级。和公司职员相比，公务员不仅个人所得税较低，而且无需从薪水中支付社会保险，退休后还可以获得相对丰厚的养老金。公务员全职工作40年以上，养老金可以拿到退休前毛收入的71.75%。

（据图片报、明镜在线等）

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