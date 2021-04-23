给亲信镀金交椅？大选前德部长新增高级公务员

离联邦大选只有4个多月时间，有关德国政府危机处理的批评之声越来越多。如今，德国图片报又曝出政府多个部长赶在大选前给自己的部新增高级别公务员职位的消息。
（德国之声中文网）据德国《图片报》等媒体近日报道，德国政府今年以来增加了71个薪金属于B3或B6级的高级公务员职位。他们的薪水可以拿到每月8762欧元（B3）或者10412欧元（B6）。
这是在野的自民党（FDP）议会党团询问所得结果。其中，经济部长阿尔特迈尔（基民盟）批准了18个新增高级公务员职位（B职位），国防部长克兰普-卡伦鲍尔（基民盟）和教育部长卡尔利泽克（基民盟）各新批11个B职位，司法部长兰布雷希特（社民党）、财政部长舒尔茨（社民党）和交通部长朔伊尔（基社盟）分别新批10个、7个以及5个B职位。
《图片报》写道，这样一来，等大选后部长换人，这些现任部长们的亲信今后的地位和收入都可以得到保障。
自民党（FDP）议会党团对此提出强烈批评。该议会党团副主席克里斯蒂安·迪尔（Christian Dürr）对《星期日图片报》表示，“许多小企业不知道怎么才能度过危机，而各个部却给公务员的交椅镀金。真是糟糕透顶！联盟党和社民党所以不用惊讶为什么人们对政府的信任消失。”
德国现有大约180万名公务员，他们宣誓为自由民主的基本秩序服务 ，不允许罢工，且必须遵循上级指示。他们的生计终身有保障，薪水高低则取决于供职领域、工作年限等因素，不同的联邦州之间也有差异。以北威州去年的薪水标准为例，一般公务员入职时起薪在每月约2376欧元到5950欧元之间，属于A级。高级公务员薪水在6763至14105欧元之间，属于B级。和公司职员相比，公务员不仅个人所得税较低，而且无需从薪水中支付社会保险，退休后还可以获得相对丰厚的养老金。公务员全职工作40年以上，养老金可以拿到退休前毛收入的71.75%。
（据图片报、明镜在线等）
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