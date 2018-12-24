给世界带来祥和的圣诞歌曲《平安夜》

（德国之声中文网）《平安夜》第一次唱响是在200年前——1818年12月24日，在奥地利萨尔茨堡附近小镇Oberndorf的圣尼古拉教堂里："平安夜，圣善夜。"

最初的德语歌词出自奥地利助理牧师约瑟夫·莫尔（Joseph Mohr）。村里的校长弗兰茨·格鲁伯（Franz Xaver Gruber）为此创作了吉他版旋律，此旋律听起来与我们今天熟知的沉静的版本完全不同，他把它设想成了一个热闹的舞曲。

有关歌曲的起源流传着许多种传说和故事。其中一种说法是由于当时管风琴突然坏了，圣诞歌曲因此不得不使用了另外一种乐器来演奏。更为可信的一种说法是，词作者约瑟夫·莫尔希望有一首能够用吉他演奏的圣诞歌曲。

1859年弗罗里达州教区的第二主教约翰·弗里曼创作出这首歌的英语版本。很快这首歌流传开来，成为了备受大众及歌唱家喜爱的圣诞歌曲。这首流行的《平安夜》后来还出现了许多种流行版本。其中之一是1968年由美国诱惑乐队创作的。

传奇福音歌手玛哈莉亚·杰克森(mahalia jackson)通过自己的方式对这首歌进行了诠释。和平的信息及悠闲的节奏与她独特的演唱风格浑然一体。可以说，她所诠释的歌曲《平安夜》在挪威一直属于最畅销歌曲之一。

就连埃尔维斯·普雷斯利（Elvis Presley）也把这首经典之歌，放入了他的1957年圣诞专辑里面。当时该唱片并没有特别地受到欢迎，一部分原因可能是由于 "猫王"演绎这首歌曲时掺入了容易引起歧义的基调。

经典歌曲《平安夜》第一次演出的地方，Oberndorf镇上的圣尼古拉教堂，在1900初因洪灾而被毁坏。后来人们在那里修建了一座平安夜小教堂，那里成为了圣诞节期间人们喜爱的旅游目的地。

Oberndorf镇上的平安夜小教堂



约瑟夫·莫尔的原手稿已经丢失，但在1995年，人们发现了一个文件，确认他为1816年歌词的原创者。他在首演两年前就已经写好了歌词。音乐学者们发现，弗兰茨·格鲁伯的旋律里隐藏着奥地利民歌的痕迹。

歌曲《平安夜》已被译成几十种语言，被无数次翻唱。在第一次世界大战期间的一个平安夜，交战方临时停火，战士们在战壕里同时用德语、英语和法语唱起了《平安夜》这首歌。这是唯一一首所有士兵都会唱的圣诞歌曲。

您愿意相信有关这首歌曲起源的哪个故事？绝对可以相信的事实是，这首歌曲在1818年12月24日第一次唱响后至今，依然属于世界上最流行的一首圣诞歌曲。