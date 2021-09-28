给不给豹2坦克？肖尔茨让执政联盟意见分歧

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德国总理肖尔茨对于是否向乌克兰提供豹2坦克犹豫不决，导致执政联盟内部意见分歧。自民党议员认为，德国至少应该放行让其他国家输送坦克。德国外长贝尔博克则表示，若有国家提出申请，德国不会阻拦豹2坦克出口。波兰已提出出口申请。
经过了几个月的"纠结"，德国总理肖尔茨终于表示同意将豹2型坦克提供给乌克兰--不过，他还提出了一个前提条件。
德國正為是否批准向烏克蘭提供德制豹2坦克猶豫不決。德國外交部長貝爾博克23日表態，柏林不會阻止波蘭向烏克蘭提供豹式坦克。法國總統馬克龍此時則表示，不排除以重型坦克援助烏克蘭。
本周五的拉姆施泰因峰会最终未能就向乌克兰提供主战坦克达成决议，德国处于话题讨论的焦点。美国国防部长奥斯汀表示，德国仍将是“可靠的盟友”。
英国首相苏纳克宣布，未来几周内将向乌克兰提供14辆主战坦克和大约30门型自行火炮。英国将成为首个向乌克兰提供主战坦克的西方国家。德国尚未决定是否向乌克兰提供豹2型坦克。德国联邦总理上周表示，不会仓促做出决定。
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