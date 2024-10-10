结束4年禁运 中国年底前恢复进口澳大利亚龙虾

(德国之声中文网) 澳大利亚总理阿尔巴尼斯同中国总理李强在老挝举行的东盟峰会期间进行了会晤。周四（10月10日），阿尔巴尼斯对记者表示，中国将在今年年底前恢复进口澳大利亚活龙虾，这意味着，消除双边贸易中最后一个重大障碍。

2020年10月，中国海关开始要求对澳大利亚出口的龙虾进行金属物质检测，此后4年里，两国活龙虾贸易一直处于停滞状态。澳大利亚媒体SBS报道称，在此之前，澳大利亚94%的龙虾出口到中国。美联社指出，这为澳大利亚出口商每年造成超过200亿澳元（130亿美元）的损失。

阿尔巴尼斯在与李强会晤之后对媒体表示："我很高兴地宣布，李总理和我已经就在今年年底前全面恢复龙虾贸易的时间表达成一致。"他补充说，"这当然会赶在中国春节之前恢复。这将受到龙虾产业从业者的欢迎。"

美联社报道称，阿尔巴尼斯许诺说，澳大利亚与中国的关系已经改善，它不会损害澳大利亚的利益。北京对澳大利亚出于安全考虑对一些中国投资施加限制感到不满。

阿尔巴尼斯说，"重要的是，朋友之间能够直接讨论。这并不意味着同意对方，也不意味着服从。我将永远代表澳大利亚的国家利益。这就是我今天所做的。这是一次非常有建设性的会晤。"他还说，"我对澳大利亚和中国的关系在实现稳定方面取得的进展深受鼓舞，这对我们两国都有利，目的是促进地区的和平与安全。"

2020年中国对澳大利亚这个与北京签署了自贸协定的伙伴国叫停了一系列商品的贸易，包括龙虾、煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉和木材。当年，保守党总理莫里森（Scott Morrison）要求对新冠疫情的起源和应对措施进行独立调查，并以维护国家安全为理由，禁止华为参与澳大利亚5G网络建设。这些举措激怒了北京。

澳大利亚工党政府上台后，两国关系明显升温。今年6月，中国国务院总理李强对澳大利亚进行国事访问时表示，已与阿尔巴尼斯达成协议，将"妥善处理"两国之间的分歧。 中国外交部发言人周四表示，支持中澳两国以对话方式解决所有他们所关心的事宜，建立更加成熟和稳定的关系。

（美联社、法新社等）

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