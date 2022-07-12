 “结束隔离措施” 德企主管们向中国发出呼吁 | 经济纵横 | DW | 13.07.2022

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经济纵横

“结束隔离措施” 德企主管们向中国发出呼吁

对许多德国机械制造商来说，中国是不可或缺的合作伙伴，也正因为如此，中国严苛的防疫制度也引起了越来越多德国厂家的不满。因为繁杂的出入境手续以及漫长的隔离时间已经严重阻碍了他们正常的生意往来。

Maschinenbauunternehmen Kirow Ardelt AG

（德国之声中文网）一般来说，德国中小型企业在批评中国的问题上，一向非常谨慎，毕竟谁都不想为此葬送了在中国做生意的机会。但是，这一次有大约20名机械制造行业的主管发表个人声明，公开表达了他们对中国出入境限制和防疫措施的不满。

在德国机械设备制造商联合会 （VDMA）的官网上，一名来自下萨克森州的企业总管发文抱怨中国的“隔离措施简直惨无人道”，隔离设施更是如同监狱。他写道，这些防疫措施导致企业成本暴涨、在华的设备安装及维修一再延期，而且因为无法同客户和供货商进行接触，在华业务的营业额也在急剧下降。

德国机械设备制造商联合会对外经济部负责人阿克曼（ Ulrich Ackermann）也表示：“机械设备制造商联合会呼吁中国政府，也同其他国家一样，对已经完全接种疫苗的入境者取消隔离措施。”

盈利减少 出口下滑

德国机械设备制造商联合会旗下大约有3500家会员企业，其中四分之一企业在中国拥有分支机构，在中国设厂生产的也不在少数。很多企业的在华业务去年还曾实现两位数的增长，而今年则很有可能不但无法增长，甚至还会出现下滑。

上述企业的出口业务也倍受打击：今年以来，受中国出入境限制的影响，德国对华的机械设备出口量也明显下滑。一月至四月的出口量下降了8.5%，降至59亿欧元。

Ulrich Ackermann, VDMA Leiter Außenwirtschaft

阿克曼：中国应取消对完全疫苗接种者的隔离规定。

名目繁杂的防疫规定

然而，目前并没有任何迹象表明，中国会改变其严苛的入境限制和复杂的签证审批程序。虽然今年六月底，中国宣布将入境后的隔离天数减少至七天，但阿克曼认为，该规定是否会真正得到执行目前仍是个未知数，“迄今为止，地方政府出台的防疫规定一直是朝令夕改，而且中国不同地方的防疫规定也有很大的不同，令人无所适从”。

阿克曼表示，不仅全球供应链受到了影响，即便是在中国国内，一个小范围的疫情爆发，也经常会导致供应链中断。

有鉴于此，一些德国公司已开始考虑，是否还有必要继续扩展中国业务。一名企业总管写道，他已经暂停在中国寻找新供货商的努力，而会在中国之外寻找新的伙伴。

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