“结束隔离措施” 德企主管们向中国发出呼吁

（德国之声中文网）一般来说，德国中小型企业在批评中国的问题上，一向非常谨慎，毕竟谁都不想为此葬送了在中国做生意的机会。但是，这一次有大约20名机械制造行业的主管发表个人声明，公开表达了他们对中国出入境限制和防疫措施的不满。

在德国机械设备制造商联合会 （VDMA）的官网上，一名来自下萨克森州的企业总管发文抱怨中国的“隔离措施简直惨无人道”，隔离设施更是如同监狱。他写道，这些防疫措施导致企业成本暴涨、在华的设备安装及维修一再延期，而且因为无法同客户和供货商进行接触，在华业务的营业额也在急剧下降。

德国机械设备制造商联合会对外经济部负责人阿克曼（ Ulrich Ackermann）也表示：“机械设备制造商联合会呼吁中国政府，也同其他国家一样，对已经完全接种疫苗的入境者取消隔离措施。”

盈利减少 出口下滑

德国机械设备制造商联合会旗下大约有3500家会员企业，其中四分之一企业在中国拥有分支机构，在中国设厂生产的也不在少数。很多企业的在华业务去年还曾实现两位数的增长，而今年则很有可能不但无法增长，甚至还会出现下滑。

上述企业的出口业务也倍受打击：今年以来，受中国出入境限制的影响，德国对华的机械设备出口量也明显下滑。一月至四月的出口量下降了8.5%，降至59亿欧元。

名目繁杂的防疫规定

然而，目前并没有任何迹象表明，中国会改变其严苛的入境限制和复杂的签证审批程序。虽然今年六月底，中国宣布将入境后的隔离天数减少至七天，但阿克曼认为，该规定是否会真正得到执行目前仍是个未知数，“迄今为止，地方政府出台的防疫规定一直是朝令夕改，而且中国不同地方的防疫规定也有很大的不同，令人无所适从”。

阿克曼表示，不仅全球供应链受到了影响，即便是在中国国内，一个小范围的疫情爆发，也经常会导致供应链中断。

有鉴于此，一些德国公司已开始考虑，是否还有必要继续扩展中国业务。一名企业总管写道，他已经暂停在中国寻找新供货商的努力，而会在中国之外寻找新的伙伴。

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