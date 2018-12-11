 结束大举购债 欧央行仍维持零利率 | 经济纵横 | DW | 14.12.2018

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经济纵横

结束大举购债 欧央行仍维持零利率

欧洲央行正在逐渐恢复货币政策的正常状态。今后虽然将不再购买新债券，但是也不会减持现有的巨额债券。主导利率也将继续为零。

Belgien Mario Draghi in Brüssel (picture-alliance/abaca/D. Aydemir)

欧洲央行行长德拉吉

（德国之声中文网）从2019年开始，欧洲央行将不再在金融市场额外购买债券。但是现有股票到期时将对其进行续购。

欧洲央行总共持有欧洲地区国家和公司价值2.6万亿欧元的债券。央行从2015年3月开始购买债券。行长德拉吉（Mario Draghi）说，这一债券收购计划尚未结束，而且还在继续。现在只是停止了净购买，也就是不再扩大股票的数量。

德拉吉还表示，没有必要进一步扩大债券储备，因为国内需求可以带动欧元区经济进一步复苏。不过, 德拉吉也表示应该保持谨慎。

德拉吉列举了地缘政治、保护主义、金融市场的波动或者新兴工业国家的不确定性等因素。她说："因此仍需要明确的货币刺激措施, 以求中期内提高通胀率"。

欧洲央行希望保持低通胀率, 但维持在2%左右。 1 0月份通胀率虽然达到了2%,  但主要是能源价格高。

EZB in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

夜色下的欧洲央行大楼

欧洲央行预计, 2018年全年的通胀率将为 1.8%, 2019年达到1.6%。 欧元区经济的增长不够强劲。今年的经济增长率为 1.7%。三个月前, 欧洲央行的经济研究人员比现在更为乐观。

继续零利息

目前市场仍有足够的流动性, 利率也仍然保持在零的水平。德拉吉预言, 这种情况明年夏季以后也不会发生变化。

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欧洲法院最近做出裁决，欧洲央行购买数万亿欧元债券未超越其权限。 (11.12.2018)

美联储9月加息后，其基准利率已经为2008年以来的最高水平，还计划今年年底前及2019年进一步加息。自7月以来，全球数十家央行上调利率。欧洲央行是否也会收紧货币政策？至少德国银行业提出了相关呼吁。 (13.10.2018)

欧洲央行改变路线的速度加快。在里加举行的利息会议后，该行周四（6月14日）宣布，若经济数据合适，年底前终止实施尤其在德国引起争议的国债购买政策。 (14.06.2018)

包括德国商业银行 (commerzbank) 首席经济学家克莱默（jörg krämer）在内的一些经济学家甚至预计到2020年3月利率才能有所变化。

无论利率何时重新上涨, 欧洲央行也将坚持续购到期债券。巴登-符腾堡州银行的首席经济学家乌维·布尔克特（Uwe Burkert）说："因此这个方案至少再延续一年" 。

德国银行联合会主席汉斯-瓦尔特·彼得斯 (hans-walter peters) 表示, 欧洲央行最迟在今年年底前停止净购买，有些"姗姗来迟"。他批评央行"始终犹豫不决"并呼吁央行提交结束负利率的时间表。目前银行若想将资金短期存放欧洲央行，还要受到支付-0.4%负利率的处罚。

德国储蓄银行及票据清算协会主席哈特穆特·施莱维斯（Hartmut Schleweis）也对净购买债券的结束表示欢迎, 只不过还有更多的期待。

目前欧元区的物价和经济增长前景并没有糟糕到妨碍货币政策逐步正常化的地步。

推迟货币政策转型？

最近几天一些经济学家不禁在问, 由于经济发展势头减弱, 欧洲央行是否延误了货币政策的转型。

安联保险公司首席经济学家米夏埃尔·海瑟 (michael heise) 认为, 至少在去年的经济繁荣之年就可以提高利率。如今一旦出现经济疲软, 欧洲央行便没有了以降息来应对的余地。这就是为什么人们越来越担心她会再次购买新债券的原因。

德拉吉不愿证实,必要时欧洲央行会再次开始购买债券。这位欧洲央行首席执行官称, 在经济走弱的情况下, 央行仍有应对的办法，但是她没有透露细节。

欧洲央行现在将根据欧元成员国的新资本持有率对现有债券的投资组合进行调整。由于德国目前在欧洲央行资本中所占份额略高, 国债的份额也将相应增加。

德拉吉说, 无论如何, 购买债券现在都是欧洲央行工具箱的一部分。欧洲法院本周的裁决恰恰证实了这一点。至少在一段时间内, 债券购买计划"对推动欧元区经济具有决定性作用"。

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    新版欧元亮相

    新版欧元纸币亮相

    在欧洲央行行长墨施（Yves Mersch）的见证下，两位央行女助理将新版欧元亮相。此时央行行长墨施脸上露出满意的表情。

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    新版欧元亮相

    新版大额钞票

    欧洲央行行长墨施在公布新版欧元大钞时表示：“我们的欧元纸币是欧洲的象征。”从2019年开始，3.4亿欧洲人将用上新发行的欧元纸币。旧的100欧元和200欧元纸币将逐步被取代。值得一提的是，未来将不再有大于200欧元的纸币，因为目前的500欧元纸币今后将不再发行。

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    新版欧元亮相

    欧元越来越安全

    和所有新纸币的特点一样，新欧元也是看上去更美观和更时尚。最重要的是进一步提高了其防伪功能。不过几个世纪来的经验教训也表明，这个世界上的骗子总是防不胜防。

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    新版欧元亮相

    漂亮多彩

    如果将100或者200欧元新钞慢慢转一下角度，给人的感觉是其颜色也由原来的深绿逐渐变为深蓝色。实际上钞票的基本颜色没有变。100欧元的颜色仍旧是绿色，200欧元仍是黄和棕色。不同的是，100欧元和200欧元纸币的高度与50欧元纸币一模一样。

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (picture-alliance/dpa/H. Punz)

    新版欧元亮相

    漂亮多彩

    如果将100或者200欧元新钞慢慢转一下角度，给人的感觉是其颜色也由原来的深绿逐渐变为深蓝色。实际上钞票的基本颜色没有变。100欧元的颜色仍旧是绿色，200欧元仍是黄和棕色。不同的是，100欧元和200欧元纸币的高度与50欧元纸币一模一样。


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新版欧元亮相

本周初，欧洲央行公布了将于2019年正式发行的100欧元和200欧元新币。新版欧元进一步加强了防伪功能。 (18.09.2018)  

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