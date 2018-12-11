结束大举购债 欧央行仍维持零利率

（德国之声中文网）从2019年开始，欧洲央行将不再在金融市场额外购买债券。但是现有股票到期时将对其进行续购。

欧洲央行总共持有欧洲地区国家和公司价值2.6万亿欧元的债券。央行从2015年3月开始购买债券。行长德拉吉（Mario Draghi）说，这一债券收购计划尚未结束，而且还在继续。现在只是停止了净购买，也就是不再扩大股票的数量。

德拉吉还表示，没有必要进一步扩大债券储备，因为国内需求可以带动欧元区经济进一步复苏。不过, 德拉吉也表示应该保持谨慎。

德拉吉列举了地缘政治、保护主义、金融市场的波动或者新兴工业国家的不确定性等因素。她说："因此仍需要明确的货币刺激措施, 以求中期内提高通胀率"。

欧洲央行希望保持低通胀率, 但维持在2%左右。 1 0月份通胀率虽然达到了2%, 但主要是能源价格高。

夜色下的欧洲央行大楼

欧洲央行预计, 2018年全年的通胀率将为 1.8%, 2019年达到1.6%。 欧元区经济的增长不够强劲。今年的经济增长率为 1.7%。三个月前, 欧洲央行的经济研究人员比现在更为乐观。

继续零利息

目前市场仍有足够的流动性, 利率也仍然保持在零的水平。德拉吉预言, 这种情况明年夏季以后也不会发生变化。

包括德国商业银行 (commerzbank) 首席经济学家克莱默（jörg krämer）在内的一些经济学家甚至预计到2020年3月利率才能有所变化。

无论利率何时重新上涨, 欧洲央行也将坚持续购到期债券。巴登-符腾堡州银行的首席经济学家乌维·布尔克特（Uwe Burkert）说："因此这个方案至少再延续一年" 。

德国银行联合会主席汉斯-瓦尔特·彼得斯 (hans-walter peters) 表示, 欧洲央行最迟在今年年底前停止净购买，有些"姗姗来迟"。他批评央行"始终犹豫不决"并呼吁央行提交结束负利率的时间表。目前银行若想将资金短期存放欧洲央行，还要受到支付-0.4%负利率的处罚。

德国储蓄银行及票据清算协会主席哈特穆特·施莱维斯（Hartmut Schleweis）也对净购买债券的结束表示欢迎, 只不过还有更多的期待。

目前欧元区的物价和经济增长前景并没有糟糕到妨碍货币政策逐步正常化的地步。

推迟货币政策转型？

最近几天一些经济学家不禁在问, 由于经济发展势头减弱, 欧洲央行是否延误了货币政策的转型。

安联保险公司首席经济学家米夏埃尔·海瑟 (michael heise) 认为, 至少在去年的经济繁荣之年就可以提高利率。如今一旦出现经济疲软, 欧洲央行便没有了以降息来应对的余地。这就是为什么人们越来越担心她会再次购买新债券的原因。

德拉吉不愿证实,必要时欧洲央行会再次开始购买债券。这位欧洲央行首席执行官称, 在经济走弱的情况下, 央行仍有应对的办法，但是她没有透露细节。

欧洲央行现在将根据欧元成员国的新资本持有率对现有债券的投资组合进行调整。由于德国目前在欧洲央行资本中所占份额略高, 国债的份额也将相应增加。

德拉吉说, 无论如何, 购买债券现在都是欧洲央行工具箱的一部分。欧洲法院本周的裁决恰恰证实了这一点。至少在一段时间内, 债券购买计划"对推动欧元区经济具有决定性作用"。