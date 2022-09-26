结束停运！中朝恢复跨境货运列车运营

（德国之声中文网）北京周一（9月26日）证实了最先来自韩国的报道。根据该报道，中、朝已决定恢复今年4月因新冠大流行瘟疫而暂停的双边跨境货运列车交通。
中国外交部发言人王文彬在例行新闻会上表示，双方将继续加强协调，确保货物运输的安全和稳定运行。
此前，韩联社报道说，一列来自丹东的货运列车越过界桥抵达了朝鲜城市新义州。负责处理与朝鲜关系的韩国统一部也报告说，中朝恢复了跨境货运铁路交通。
自4月29日因边境城市丹东出现新冠（COVID-19）染疫病例，经与朝方协商，中方暂停与朝鲜的货运铁路交通。不久后，朝鲜报告国内首次发生染疫病例。上个月，朝鲜宣布，新冠疫情已经终结。
4月份的暂停货运列车运营，发生在朝鲜放宽防疫边境封锁不到4个月后。朝方将毗邻中国边境的一个前机场设为一庞大检疫中心。商业卫星图像显示，进口货物在那里停放了数月。
全球援助团体指责朝鲜封关导致该国经济困境恶化，数百万人的食品供应岌岌可危。
上月，金正恩宣布，朝鲜已战胜新冠，并下令取消5月起实施的最大限度防疫措施。不过，他同时强调，朝鲜必须保持“坚如钢铁的防疫屏障”。
平壤当局从未报告过确实染疫病例，很明显也和该国缺乏全面检测手段有关，境外专家们亦对其所报数字质疑。
（路透社）
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首次访华！坐火车去北京的小金
神秘装甲列车
这是3月26日韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引發了外界的热烈猜测。
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首次访华！坐火车去北京的小金
王沪宁亲自迎接
一直到两天后，这列装甲专列重新回到朝鲜境内后，中国官方才正式发布消息，确认此前访华的确系金正恩。图为3月26日金正恩抵达北京站时，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。
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低调车队穿京城
在北京期间，金正恩的车队获得了严密的安保措施。相关车辆虽然悬挂了朝鲜大使馆的车牌，却没有按照国事访问的礼仪悬挂朝鲜国旗：朝鲜领导人出国访问期间，极少对外发布消息，直到访问结束、重返朝鲜境内后，官方才会公布出访消息。
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中方高官登乘朝鲜专列
据朝鲜官方媒体3月29日發布的消息，中共中央对外联络部部长宋涛等众多中方高官在丹东口岸迎接专列入境。此后，宋涛一行陪同金正恩乘坐专列抵达北京。图为登乘专列的宋涛与金正恩握手。
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列车会议
在专列上，金正恩与宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。
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中国火车头牵引朝鲜专列
金家三代领导人出访，几乎从不乘坐飞机，而选择防弹专列。本图摄于2010年8月，时任朝鲜领导人金正日搭乘专列访华，中国警方在沿途严密布防。图中，牵引朝鲜专列的是一台中国铁道部配属的内燃机车。
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金正日访问俄罗斯
这张图摄于2011年8月，时任朝鲜领导人金正日的专列由俄罗斯国铁的内燃机车牵引，正穿过俄罗斯远东地区驶往莫斯科访问。金正日去世后，接掌大权的金正恩连续6年没有出国访问。
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金日成访问东柏林
与金正日、金正恩从来只坐火车出行不同，金日成当年也偶尔会选择飞机出行。不过，1984年，金日成还是不远万里乘坐火车来到了东德。图为东德领导人昂纳克在柏林东站迎接“同志及兄弟”金日成。
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火车出行避开制裁
這次访问中国，则是金正恩掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便。
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结束访华挥手道别
图为3月27日，结束访华行程的金正恩一行登上专列，向中方人员告别。
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王沪宁亲自送行
据朝鲜官方媒体的报道，金正恩本次访华，中共中央政治局常委、政策研究室主任王沪宁参与陪同了不少行程项目。图为金正恩专列离京前，王沪宁等高官在站台送行。
作者: 文山