结束停运！中朝恢复跨境货运列车运营

（德国之声中文网）北京周一（9月26日）证实了最先来自韩国的报道。根据该报道，中、朝已决定恢复今年4月因新冠大流行瘟疫而暂停的双边跨境货运列车交通。

中国外交部发言人王文彬在例行新闻会上表示，双方将继续加强协调，确保货物运输的安全和稳定运行。

此前，韩联社报道说，一列来自丹东的货运列车越过界桥抵达了朝鲜城市新义州。负责处理与朝鲜关系的韩国统一部也报告说，中朝恢复了跨境货运铁路交通。

自4月29日因边境城市丹东出现新冠（COVID-19）染疫病例，经与朝方协商，中方暂停与朝鲜的货运铁路交通。不久后，朝鲜报告国内首次发生染疫病例。上个月，朝鲜宣布，新冠疫情已经终结。

4月份的暂停货运列车运营，发生在朝鲜放宽防疫边境封锁不到4个月后。朝方将毗邻中国边境的一个前机场设为一庞大检疫中心。商业卫星图像显示，进口货物在那里停放了数月。

全球援助团体指责朝鲜封关导致该国经济困境恶化，数百万人的食品供应岌岌可危。

上月，金正恩宣布，朝鲜已战胜新冠，并下令取消5月起实施的最大限度防疫措施。不过，他同时强调，朝鲜必须保持“坚如钢铁的防疫屏障”。

平壤当局从未报告过确实染疫病例，很明显也和该国缺乏全面检测手段有关，境外专家们亦对其所报数字质疑。

（路透社）

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