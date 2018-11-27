结对认亲:中国政府如何伸手进新疆家庭

(德国之声中文网) 2017年12月，中国政府举办了一个「结对认亲週」的活动，将110万政府人员配对到少数民族家中。官媒也形容这个活动为温馨的家庭团聚，描述公务人员与维吾尔人一同进食与就寝。此后，「结对认亲週」也成为一个常态的寄宿家庭计画。新疆的统战部今年二月宣布政府人员每两个月得与配对到的维吾尔家庭一起生活五天。

虽然中国政府将「结对认亲週」塑造成温馨的文化交流，流亡土耳其的维吾尔人说他们的家人视这个计画为政府入侵了唯一令他们感到安全的地方，也就是他们的家中。他们相信这个计划是为了迫使维吾尔人抛弃原有的生活方式，开始过着跟汉人一样的世俗生活。任何与共产党定义的生活型态相牴触的行为，都会被政府视为极端主义的象徵。

在习近平任下，各类型的监视系统遍布新疆。从街角荷枪实弹的检查哨到有人脸辨识功能的监视器，维吾尔人形容中国共产党的监视已进入他们家中。英国新堡大学学者芬利 (Joanne Smith Finley)向美联社表示：「中国政府正试图摧毁维吾尔人仅存的避风港，一个他们能保有真实身分的地方。」

根据美联社报导，流亡海外的维吾尔人说他们的家人在家中得随时小心翼翼，因为不论是把古兰经放错地方或是说错话，都可能让他们被送往再教育营，甚至付出更大的代价。在这些"结对认亲"的政府人员眼前，维吾尔人不能祷告或穿着任何与伊斯兰教相关的衣着，因为这些中国政府的眼线监视着他们一举一动。

一张令人作噁的合照

49岁的伊德里斯 (Halmurat Idris) 手裡拿着一张照片，裡面的两名女子面带微笑。照片裡其中一名女子是他39岁的妹妹，但他不认识另一名年长的汉人女子。他们双唇紧闭的勉强挤出一个笑容。他妹妹也把这张照片分享到社群媒体上，并写道：「看看我的汉人母亲!」

伊德里斯一看照片，便知道那位年长的汉人女子是中国政府派去监控他家人的间谍。每当他回想起这张合照时，总是噁心想吐。他说：「我一眼便知道她是我们的敌人。想一下如果你的敌人变成你母亲，你作何感想?」

但并非所有配对到维吾尔家庭的政府人员都是汉人。一位名叫古力 (Gu Li) 的维吾尔政府人员指出，她定期会拜访一个维吾尔家庭，而每次拜访都待上3到5天。她向路透社表示：「我们已开始称呼彼此家人。中国的56个民族同属一个大家庭。」

古力说许多来自不同民族的政府人员都参与了结对认亲週的计画。为了更了解维吾尔村民的需求，新疆所有政府人员都被要求进行这样的家庭访查。她说：「因为我们成天坐在办公室裡，我们不知道他们真正需要什麽。只有透过融入他们的生活，才能让我们了解他们的需求。」

杨威廉/苗子 (美联社)