绑架德卫生部长、策划政变 ？5名嫌犯被控叛国

（德国之声中文网）德国联邦检察官办公室本周一（1月24日）表示，已对五名涉嫌计划推翻德国政府的嫌犯提起叛国罪的指控。检方指出，这5人都与德国极右翼组织“帝国国民”（Reichsbürger）以及其他新纳粹团伙有联系，他们的目的是 "通过暴力手段在德国引发类似内战的情况"，以推翻政府。被告还被指控计划绑架德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach)。

劳特巴赫对调查人员和警方表示感谢，他在推特上说：“警员们为我们冒着生命危险。真是了不起。”

计划是什么？

嫌疑人被指控策划对电力基础设施进行袭击，造成全德国停电，然后绑架卫生部长；必要时杀死他的保镖。检方发现，嫌疑人想要趁乱接管国家，复辟“帝国模式的威权政府”。为了达到这个目的，嫌犯已经做了越来越具体的准备工作，并在组织中建立了独立的军事和行政部门。

根据检察官的声明，该组织已接受了该计划可能涉及伤亡的事实。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 右翼分子在法庭门外刺杀穆斯林妇女 2009年7月1日，一名28岁的俄罗斯裔德国青年在德累斯顿地方法庭门外向埃及妇女Marwa El-Sherbini刺了18刀。行凶的男子名叫Alex Wiens。他在杀害Marwa El-Sherbini前一年曾在德累斯顿市区公共场合辱骂El-Sherbini是“恐怖分子”和“伊斯兰分子”。Alex Wiens也因此被告上法庭。在法庭审理这一案件的过程中，Alex Wiens持刀杀害了Marwa El-Sherbini。Marwa El-Sherbini是德国境内发生的仇视伊斯兰谋杀案中第一位受害者。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 挪威连环枪击案 2011年7月22日，挪威极端右翼分子布雷维克（Anders Behring Breivik）制造了连环爆炸案和枪击案，造成70多人死亡，近百人受伤。作案前他曾屡次在网上发表强烈的国家主义言论，批评挪威的移民政策太过宽松，反对不同背景的人生活在一起。他还在袭击当天在网上发表《2083——欧洲的独立宣言》，描述自己的极右翼激进意识形态。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 #MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命） 2015年2月10日，美国北卡罗来纳州教堂山地区的三名穆斯林大学生Deah Barakat、Yusor Abu-Salha和Razan Abu-Salha被一名46岁的白人男子枪杀。凶手自称极其反对制度性宗教。他在作案前已经多次骚扰并威胁过三名遇难者。凶杀案发生后，大量网民使用#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）作为标签，敦促公众关注仇视穆斯林的问题。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 伊曼纽尔非裔卫理公会教堂枪击案 2015年6月17日，一名白人男子在在美国南卡罗莱纳州伊曼纽尔非裔卫理公会教堂开枪乱射，造成9人死亡。这座教堂拥有199年的历史，见证了奴隶制时代、20世纪60年代民权运动和黑人生活问题运动。凶手承认带着挑起种族战争的攻击意图犯下袭击案。他被判处死刑。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 慕尼黑枪击案 2016年7月22日，慕尼黑一处购物中心发生枪击案，导致10人死亡，36人受伤。凶手是一名18岁的伊朗裔德国人。警方调查发现，行凶者曾散布仇外及种族歧视性言论。行凶者患有抑郁症，他常常遭到欺负，想对具有移民背景的人实施报复。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 英国清真寺遭袭 2017年6月19日，一名47岁的男子驾驶厢式货车冲向伦敦芬斯伯里公园清真寺附近的一群行人，导致一人死亡，10人受伤。所有受害者都是穆斯林，当时他们正要去清真寺参加斋戒期间的特殊祷告仪式。警方调查发现，行凶者的作案动机是“仇视伊斯兰”。凶手被判终身监禁。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 右翼集会中的袭击案 2017年8月11日，白人优越主义支持者在美国弗吉尼亚州夏洛蒂镇举行大规模示威集会。反对示威者在现场也举行活动抗议此次示威，双方先是发生了小规模冲突。活动最终升级为暴力冲突，一名示威支持者驾车蓄意冲撞反示威人群，造成一名女性死亡，19人受伤。袭击者是一名白人至上主义支持者，其老师称他长期处在“新纳粹主义的边缘”，其Facebook上张贴了大量支持纳粹主义的内容。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 魁北克清真寺袭击案 2017年1月29日，一名白人男子在加拿大魁北克一所清真寺晚间祷告期间乱枪扫射，造成6人死亡，多人受伤。据报道，行凶者是一名在校大学生，常在社交媒体上发表反多元文化观点。总理特鲁多发表声明谴责这起“恐怖袭击”。他说：“多元是我们的优势，容纳不同宗教是我们加拿大人应该珍视的价值。”

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 美国犹太教堂遭枪击 2018年10月27日，美国宾夕法尼亚州匹兹堡的一所犹太人教堂内发生枪击案。一名反犹主义者乱枪杀死11人。射杀时他还不断呼喊着反犹口号。据报道，行凶者曾在社交媒体上发表过大量反犹内容的帖子。根据反诽谤联盟的说法，这是“美国历史上对犹太人社区最致命的攻击”。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 新年夜的袭击 2018年12月31日，正当人们喜气洋洋地迎接新的一年的到来，德国北威州伯特洛普小城却发生了一起袭击案。一名男子驾车故意撞向一群行人，造成8人受伤，其中一人伤势严重。被撞得是两个叙利亚家庭和一个阿富汗家庭。警方调查发现，这名袭击者故意且目标明确地想杀死外国人。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 新西兰清真寺恐袭 2019年3月15日，新西兰基督城两座清真寺遭遇恐怖袭击。一名极端右翼分子在两座清真寺乱枪扫射，造成至少49人死亡。袭击者今年1月份起草了一份74页的“宣言”，并在屠杀行动之前把它放到网上。他在“宣言”中表明了自己的理念以及世界观。新西兰总理阿德恩在记者会上表示，这是该国“最黑暗的一天”。 作者: Rebecca Staudenmaier, Nermin Ismail



据卡尔斯鲁厄当局称，嫌犯将会在莱茵兰-普法尔茨地区科布伦茨的高级地区法院受审。他们被指控“创立或成为国内恐怖组织的成员”，并准备实施叛国罪。其中一些被告还面临其他指控，比如“准备对国家构成威胁的严重暴力行为”，或“资助恐怖主义”。

该组织的4名男子于去年4月被捕。去年10月，一名被确认为团伙头目的女子最终落网。所有5名嫌疑人都已被拘。

“帝国国民”的成员否认德国联邦共和国的存在，拒绝承认其合法性。

（路透社，德新社，法新社）

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