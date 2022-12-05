经美墨边境“润”往美国的中国人数量激增

（德国之声中文网）吴丽华（Lihua Wu，音译）的美国之旅始于她在抖音上刷“路线”一词，这是抖音（中国版的TikTok）上几个常见的标签之一。这些标签下的视频建议中国移民通过非常规途径，跋涉陆路穿越拉丁美洲前往美国——在中文网上也被称为“大美”。

4月2日午夜前，美国边境巡逻队在美墨边境附近的一条泥土路上逮捕这位单身母亲和她5岁的女儿时，吴丽华说她已经依靠社交媒体获悉了详细行程攻略，包括带什么鞋子（便鞋和登山靴），以及如何找到可靠的当地向导，如何支付费用。

一些移民 、移民专家、律师以及现任和前任美国官员告诉路透社记者，获得美国签证的困难和中国防疫清零政策下的经济衰退，导致出现在美墨边境的中国公民人数激增——其中一些抵达者，如吴丽华，学会了如何上网求助。

在德克萨斯州东南部偏远边境的三周拍摄和报道的过程中，路透社记者目睹了数百名中国移民进入美国，并用普通话采访了二三十人。

所有受访者都表示，他们从社交媒体上了获得陆路到达美国的方法，并利用网红、私人团体和网民留言提供的信息来计划他们的行程。

大约一半的受访者说他们在中国做过小企业主：经营过网店、养羊场和电影制作公司等。

一些人戴着十字架，拿着中文圣经，说他们是基督徒，他们觉得不能在中国自由地信奉宗教。中国宪法保障宗教自由，但近年来包括美国政府在内的批评者表示，北京加强了对宗教的限制。

中国驻华盛顿大使馆在一封电子邮件中回复说，中国政府反对非法移民，这是“一个需要各国合作的国际问题”。它没有回应就宗教自由问题发表评论的请求。

据路透社此前报道，TikTok的所有者字节跳动公司旗下的短视频应用抖音是这家中国科技巨头的主要盈利平台之一。这家公司还拥有另外一个流行短视频平台“西瓜视频”。字节跳动没有回应置评请求。

根据美国海关与边境保护局（CBP）的数据，自2022年10月以来的六个月内，在美墨边境逮捕的中国公民人数达到6500多人，同比增长超过15倍，创下历史新高。

CBP数据显示，虽然在抵达西南边境的数十万移民中，中国人只是其中的一小部分，但在这六个月中，中国人增长最快。

在3月16日的一条推文中，德州里奥格兰德河谷地区的 CBP 首席边境巡逻人员查韦斯（Gloria Chavez）表示，这增加了“语言障碍造成的复杂性，并延长了处理时间，给我们的工作人员带来了压力”。

CBP没有回应详细的置评请求。

吴丽华说，在她的生意倒闭之前，她甚至就考虑过移民，以逃避她所说的作为未婚单身母亲所遭受的歧视。在去年10 月、11 月和 12 月的清零封锁期间，她在东部城市义乌经营的网络化妆品批发遭到重挫，她离开中国的决心更加坚定，

吴丽华说，在中国的清零防疫政策控制包裹快递之后，她的销售额从大约600万元人民币下降到100万元人民币。

吴丽华最初考虑过获得美国旅游签证并逾期居留，但旅行社认为下她作为单身母亲不太可能获得签证。

美国国务院的数据显示，2021财年中国公民最常见的美国旅游签证的拒签率达到80%，2022财年超过30%，成为有记录以来拒签率最高的两年。尽管美国签证全球签发量已基本恢复到疫情前水平，但去年从中国签发的美国签证数量仍比2019年疫情前低90%。

中国移民在穿越美墨边境进入美国后向美国边境巡逻人员自首

如吴丽华的中国公民们没有选择等待。在刷社交媒体的时候，吴丽华遇到了“宝仔”。这名位网红通过发布有关他移民美国经历的视频，在抖音、西瓜视频、YouTube和推特上获得了数万名粉丝。

路透社无法独立确认宝仔的身份，在给路透社的信息中，他否认自己是网红，并称他只是一个移民。

宝仔原账号“宝仔独自冒险”因违反“社区自律规定”在抖音被“封号”。

他现在在抖音上用一个同名的新账号发帖，主要内容是关于他在美国的生活。

抖音没有回应对宝仔的置评请求。

吴丽华说，她卖掉了她的二手宝马，并向家人和朋友借了大约10000元人民币。她和女儿飞往厄瓜多尔——中国公民可以免签入境——并按照她在抖音上找到的建议，寻找黄热病疫苗。

她从网上得知，对到达哥伦比亚和巴拿马边境被称为达连隘口（Darien Gap）的险恶丛林地区之前的行程来说，先施打疫苗是个好主意。

在基多的诊所，吴丽华找到一群中国移民。他们联系了一位只知道他的名字叫“卡洛斯”（Carlos）的当地哥伦比亚向导。

“他在中国网络上很有名。”吴丽华说。

移民跋涉在美墨边境附近的泥泞道路上

吴丽华和其他几名移民说，卡洛斯和他的同伙向每位成人收取约1230美元，每位儿童700美元，用来安排从厄瓜多尔到巴拿马的旅行和酒店，包括导游带领的达连河徒步旅行。

吴丽华和其他移民说，部分行程也提供丛林帐篷和马匹，但需额外付费。

一名路透社记者通过抖音上分享的号码联系了一名哥伦比亚男子，用“卡洛斯”称呼他时，该男子接听了电话。卡洛斯拒绝透露自己的全名，并表示他没有非法走私任何人出境或从移民那里拿钱。但他说他确实帮助了一些中国人获得公共汽车票和渡轮的船票。

他说：“去年我帮了一个迷路的中国人一个忙。我帮他找了一辆车，然后我的号码就被分享了。”

他说，他将来电者介绍给一位在厄瓜多尔的朋友，一名公共汽车司机，但他没有透露姓名。“我不陪伴任何人，我不希望我的国家或法律找我任何麻烦。”他说。路透社无法独立确认他的说法。

路透社发现其他社交媒体账户用普通话提供有关穿越美墨边境的建议。

根据美国海关与边境保护局数据， 2022 年10月以来的六个月内，在美墨边境逮捕的中国公民人数达到 6500多人

4月7日，名为“Lee Gaga“的推特帐户推文称，走私者在地图上标记了美国边境巡逻队人员的位置，并指导移民如何向他们自首。

他说：“当然可以试试跑，但不推荐。”

在与路透社交流的帖子和信息中，被确认为Lee Gaga的推特用户表示，经过37天的旅程后，他现在已抵达纽约市区。

推特在中国被屏蔽，但用户可以通过虚拟专用网络（VPN）访问该社交平台。VPN可以帮助互联网用户访问被当局禁止的海外网站。

Lee Gaga接着在推特帖子上说，“我算是比较幸运的，只被关了三天三夜就出来了，最近的边境政策好，我是捡到便宜了，在我之前的兄弟可就没那么幸运了，少了一个月多了半年。”

（路透社）

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