 经济重新增长 普京定了大目标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2018

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时政风云

经济重新增长 普京定了大目标

俄罗斯总统普京踌躇满志。在年末记者会上，他宣布了一个雄心勃勃的目标：俄罗斯要成为全球第5大经济体。他还称，俄罗斯经济已告别低谷，重新增长。

Wladimir Putin Bilanz 2018 Russland TV (Reuters/M. Shemetov)

普京12月20日举行年末记者会

（德国之声中文网）普京总统在莫斯科举行的本年度记者会上称：今年，俄罗斯居民的实际收入长期以来首次实现增长，幅度为0.5%；头十月，国内生产总值增长1.7%，全年预期增长

普京总统称，俄罗斯致力于在经济上跻身世界前五。他表示，俄罗斯必须在技术创新领域有"突破"，"做不到这一点，我们的国家就没有前途"。

根据世界银行提供的数据，俄罗斯目前是全球第12大经济体；位于前五的分别是美、中、日、德、英。

普京表示，希望计划中的、在民众中引起很大不满的增值税提高只是一次性措施；他称，他对梅德韦杰夫总理领导的现政府的工作"总体满意"。

过去数年，俄罗斯经济主要受累于原油价格低落和西方制裁

Russian President Putin speaks during annual news conference in Moscow (REUTERS)

普京: 俄罗斯要成为世界第五大经济体

记者会爆满

在回答记者提问前，普京照本宣科，列举了这些数据。这是普京第14次举行年末记者会。他常会在长达数小时的时间里回答记者提问。克里姆林宫称，本次记者会人数创纪录，共有1700名国内外媒体代表报名参加。

对这位俄罗斯总统来说，即将过去的一年有若干成果，其中包括今年3月的当选蝉联、今夏举办世界杯。作为主办国，俄罗斯在本届杯赛期间颇得好评。与此同时，提高法定退休年龄使他招致不少批评。在外交领域，俄罗斯巩固了在叙利亚的地位，与欧、美的关系则有所恶化。

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警告发生核战

涉及外交领域，普京强调指出，不能低估发生核战争的风险。他批评目前没有限制导弹军备的谈判。他表示，危险增加，责任在美国，是美国宣布要退出重要的军备控制协定。他称，俄罗斯开发新武器只为建立均衡。他说，"我们只为保持平衡，保障我们的安全"。他表示，令人忧虑的是，在军事推演中，使用核武器的门槛放低了；美国计划以常规弹头配置洲际导弹，这也是一种危险因素，因为它使对手难以定夺，该作出何种反应。

普京表示，他不认为，在可见的将来与邻国乌克兰的关系能实现正常化。他说，只要无视本国人民利益的仇俄人士在基辅掌权，无论是谁坐镇克里姆林宫，局势都不会改变。

普京同时指控乌克兰总统波罗申科，在刻赤海峡制造事端，蓄意寻衅，意图改善自己在选战中的机会。上月底，俄罗斯海岸警卫队在刻赤海峡射击并扣押了3艘乌克兰海军船只，导致莫斯科和基辅之间紧张关系又一次升级。多名乌克兰海军官兵在事件中受伤，共24名船员被拘留。基辅及其西方盟友谴责俄方的攻击行为，并要求放人。

凝炼/叶宣（德新社、路透社、法新社）

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