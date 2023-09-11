 经济萧条成就了廉价货市场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2023

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新闻广角

经济萧条成就了廉价货市场

一些以前喜欢逛豪华商场的中产阶级，现在也成了廉价货批发市场的主顾。中国经济前景的不确定，让许多中产阶级突然变得节俭起来。

China l Chinesischer Yuan fällt auf Rekordtief

（德国之声中文网）以前，张艾米买服装通常都是去购物中心买名牌，但现如今，由于中国经济形势充满了不确定性，她和许多中国中产阶级一样， 不得不去服装批发市场去买便宜货。

 

大柳树官鑫市场场地极大，从服装鞋帽到市场用品，这里应有尽有，从前这里曾是学生、民工和退休人员寻找便宜货的好去处。但现在来这里买便宜货的人越来越多，这也从一个侧面反映出了当前私人家庭消费能力下降的现状。而内需不振也是中国经济陷入低迷的主要原因。

 

张艾米一边翻看一堆每件十几块钱的裤子，一边对记者表示："以前我都是买名牌服装，但现在我和我的一些朋友一样，都很担心失业，所以也不敢花钱了。"

 

工资和退休金原地踏步，就业形势又不乐观，所以很多家庭对前景缺乏信心，消费能力不断下滑，这也使得中国经济陷入了低迷状态。

 

同疫情之后其他主要经济体居高不下的通货膨胀相比，中国的消费者价格指数今年八月同比只增长了0.1%。

房地产开发商碧桂园陷入严重的债务危机。

房地产开发商碧桂园陷入严重的债务危机。



 

渣打银行中国宏观战略负责人Becky Liu 表示："信心方面确实存在问题，但现在也没有好的办法来提振信心。要想恢复信心，要么采取措施恢复房地产市场活力，要么直接给人们发钱，但我认为，现在这两个选项都不会被采用。"房地产行业作为中国经济的重要支柱目前陷入了严重的债务危机。


 

奢侈品行业本来期望2023年在华总销量会有所提升，但中国中产阶级突然变得如此节俭，这令奢侈品销售商感到非常头疼。
 

一位现年45岁的卢姓女士说："我来这里，就是为了买点便宜服装，以降低生活成本。"

 

但对于大柳树市场的摊主来说，大量涌入的中产阶级买家倒是一件好事。一名中年女摊主表示，现在摊位上生意特别好，以至于她都没时间打理她的网店了。"现在忙不过来了，网上购物的我一律拒绝，因为实在没有时间安排物流了。"

 

另一位王姓摊主则说，现在来他这里买东西的顾客中有钱人越来越多了。"我的一个顾客很有钱，她以前购物都是专门去日本。现在是来我这儿买东西。她也不傻，一样的东西为什么要花好几倍的价钱呢？"

 

（路透社）

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