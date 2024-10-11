经济萧条：德国企业面临大甩卖？

德国经济迟迟无法恢复活力，今年国内生产总值负增长0.2%。作为投资目的地的德国，吸引力也越来越低，很多德国企业已经难逃被外资收购的命运。

(德国之声中文网）形势严峻，前景黯淡。周三，德国政府承认，2024年德国经济将再度出现萧条。经济部长哈贝克表示，今年国民生产总值将下降0.2%，而并非最初预估的增长0.3%。而此前的2023年，德国经济已经下滑了0.3%。德国战后的历史上，连续两年出现经济萧条的情景此前只是在2002年和2003年出现过。

哈贝克承认，“从2018年以来，德国经济就未曾出现过强劲的增长。”他表示，现在必须要付出更多的努力，才能使德国持久地回归增长轨道。哈贝克说，必须要建立起气候中性的电力供给系统，减少官僚主义的努力必须让经济界产生切身的体验。“只有实践中能感受到的简化措施，才是真正有效的。”

“欧元区的问题儿童”

此前一天，联邦银行总裁纳戈尔（ Joachim Nagel）就已对经济形势做出了悲观的表态。他说，出现萧条比出现增长的可能性更大。

今年9月，慕尼黑ifo经济研究所出台的商业氛围指数就已发表了令人沮丧的数据。该研究所所长福斯特（Clemens Fuest）对法新社表示：“德国经济面临的压力越来越大。”商业氛围指数已经连续4次出现下滑，而企业界对现状的不满日益普遍，对前景也持悲观态度。

亲工会的汉斯伯克勒基金会宏观经济和市场研究所（IMK）也下调了对市场前景的评估：2024年德国经济最多原地踏步，即所谓的零增长。DZ银行经济师施文克（Christoph Swonke ）就此表示，德国已经成了“欧元区内的问题儿童”。

德国企业开始变卖家产

德国当前的经济形势的确差强人意。因此，很多企业开始在境外寻求金援。例如德国铁路就打起了出售旗下运输公司的主意。德铁董事会已经批准了出售物流公司的计划，买家则是丹麦物流集团DSV，售价140亿欧元。对于陷入亏损状态的德国国有铁路公司来说，这笔钱多少解救了燃眉之急。

连年亏损的德国铁路出售了旗下物流公司Schenker. 图像来源: Jens Büttner/dpa/picture alliance

另一个例子则是德国商业银行。此前幸亏联邦政府出手相救，商业银行才逃过破产的命运，迄今为止，政府仍持有该银行12%的股权。今年9月，意大利银行Unicredit参股进入商业银行，并觊觎全面兼并后者。路透社报道称，欧洲央行已经原则上同意了这一兼并计划。

其他一些德国企业也在计划迁往境外，或者被境外资本所收购：化工巨头巴斯夫计划在中国投资一百亿欧元建立生产基地。而中型能源服务管理公司Techem则将被美国投资公司TPG收购。

“公司没有国籍”

曾经获得纳税人款项的德国企业被境外资本所收购，自然会引起广泛关注。但很多观察家认为，这是极其普通的商业行为。ING银行首席经济师布尔策斯基（ Carsten Brzeski）对德国之声表示：“经济萧条和经济结构转型当然会给企业带来后果。这种情况下，也会出现企业相互兼并的情况，而兼并者既可以来自本国，也可能来自境外。”

ING银行首席经济师布尔策斯基：“经济萧条当然会给企业带来后果。" 图像来源: Hoffmann/imago images

基尔世界经济研究所的库特斯（Stefan Kooths）更是一语中的，他说：“企业是没有护照的，决定一个国家民生福祉的，并不是企业老板的国籍，而是该国是否对企业具有吸引力。”

库特斯还注意到，来自境外的直接投资的下降趋势，也是德国缺乏吸引力的一个表象。他说，良好的投资环境会吸引外国投资，而投资者对糟糕的投资环境则会避而远之。

基尔世界经济研究所的库特斯认为，外资进入德国本土市场绝不是一件坏事，恰恰相反，“如果外国投资者能够带来更好的创意，可以让德国本土资源得到更好的利用，这对提升德国本土企业的生产率也是件好事。”

公司无国籍：德国巴斯夫在南京工厂的工人。 图像来源: BASF/dpa/picture-alliance

减少官僚障碍 – 永恒的承诺

从八十年代以来，德国各届政府都在承诺要减少官僚障碍，以促进投资。但过去几十年以来，这类承诺却很少得到兑现。库特斯表示：“可以看到各方在这方面付出了努力，但被付诸于行动的却并不多见。”他说，所谓的“经济增长倡议”成立之后，殊不知官僚障碍也随之增加了。

他表示，官僚主义的问题，柏林和欧盟都应承担责任。“尤其是申报制度方面的繁文缛节，从税收到供应链管控，这一切都成了欧盟内部市场发展道路上的绊脚石。”

ING银行首席经济师布尔策斯基认为，减少官僚主义的道路还很漫长。他提出的具体要求是：“我们必须尽快增加电子政务服务，这将会大大加快减少官僚主义的进程，并会解决很多机构人力不足的问题。”

“绿色之路”能通往目标吗？

在德国，经济部长同时也负责环境保护。而布鲁塞尔欧盟总部则希望给成员国指明一条“绿色发展道路”。不过，接受德国之声采访的两位专家并不认为发展经济和保护环境总是相得益彰的。库特斯表示：“去碳化不会成为一个经济增长的故事，因为去碳化政策中包含了过多的理想主义。”

德国经济部长哈贝克对未来两年的经济增长持乐观态度。 图像来源: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

ING银行首席经济师布尔策斯基也持类似的观点：“迄今为止，集中力量发展绿色技术吸引来的投资非常有限。将全部宝都押在‘绿色’上面，实际是一种短视行为，过去十年以来，德国失去了太多的竞争力，这应该引起关注。”

对资本保护主义的警告

对库特斯来说，保持德国工业的竞争力是德国经济恢复活力的法宝。但他也提出警告说：“实现增长，需要的不是促进，而是提供方便。”他说：“德国并不需要为此出台提振计划，现在 提出的‘增长倡议’也只是指明了方向，但并不会带来转折。德国需要的是，改变迄今为止的干预性工业政策，而制定一些有利于德国投资环境的政策。”

基尔世界经济研究所库特斯：经济增长无需政府促进，政府只要提供可能即可。 图像来源: Metodi Popow/IMAGO

库特斯说，德国政府并不需要想方设法阻止德国企业被变卖的趋势，否则就会犯“资本保护主义”的错误。他表示，一切都应依照市场规律，“在竞争机制不能与日俱进的情况下，企业自然就会成为被兼并的对象。”

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