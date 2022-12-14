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美国参议员提案建议把华为及其他中国5G公司列入美国财政部的“指定制裁名单”（SDN）。一旦议案通过，意味着这些中国企业将被排除于美国金融体系之外。
中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
加密貨幣交易所FTX聲請破產後，其創辦人12月12日遭到逮捕，將面臨刑事訴訟。另一家交易平台BlockFi也在近期宣布倒閉，令資深分析師喊出：「加密貨幣已死！」但仍有專家看好幣圈前景，認為僅少數投資人將退出市場。
新冠疫情及其后果在无形中给中国政府帮了一个忙——让大量资金留在了国内。但随着人们对中国全面重新开放的期望上升，有分析预测，资本外流可能是让北京头痛的下一个问题。
限制AirDrop分享功能、最大的iPhone制造园区发生大规模抗议，生产高科技电子设备的苹果公司近期在中国屡屡出现在新闻版面。
周五，世贸组织委任的专家组裁定美国2018年以国家安全为由对钢铝产品征收的进口关税与WTO规定相悖。中国商务部敦促美方“尊重裁决”，而华盛顿方面则拒绝接受。
世界杯是各大品牌争相做广告的大好时机，今年也不例外，但仔细看来，今年的广告同以往有所不同。
国际货币基金组织、世贸组织等全球经济机构领导人对中国放弃“清零”防疫政策表示欢迎，认为这将有助于中国和全球经济复苏。
本周七国集团对俄罗斯的原油禁运开始生效。该举措对全球将产生的影响目前尚无人知晓。
通货膨胀的大潮中，瑞士法郎可谓一枝独秀。人们带着羡慕的眼光问道，这个山地小国货币坚挺的秘诀是什么？
中國自去年12月開始對立陶宛實施懲罰性貿易限制。歐盟委員會週三批評，北京此舉「對歐洲企業造成了嚴重損害」，並要求世界貿易組織成立專家小組進行仲裁，歐盟愈趨強硬的態度有可能解決對華貿易爭端嗎？
美国参议员修改了一项对美国政府及其承包商使用中国芯片的提案，在最新版本中放宽部分限制。此前美国商会曾对提案提出反对。
富士康鄭州廠先前爆發員工出走潮、大規模公安衝突，導致蘋果設備產量下滑。日前《華爾街日報》引述消息指出，蘋果將加速將生產線移出中國。如今鄭州廠再傳將全面復工，其蘋果製造中心的地位是否保得住？
鉴于美国一直通过庞大的资金项目吸引高科技公司前往本国，欧洲的芯片行业要求布鲁塞尔提供更多资金。但真的有必要吗？
德国联邦政府已经表示将为明年的天然气和电力成本设置上限。据《图片报》报道，能源公司已经宣布的涨价计划也将被撤销。
几十年来，德国广大中产阶级的小日子一直过得十分滋润。不过，近一年来能源价格暴涨以及随之而来的全面通货膨胀，让他们的物质生活不再如往常那般优渥。
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