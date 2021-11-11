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距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。
虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。
尽管面临电力短缺和疫情抬头，中国10月份外贸仍继续保持强劲。据中国海关总署11月7日发布的数据，今年前10个月，中国外贸进出口总值突破30万亿元，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。
德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。
新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元。该公司已获准得到大约21亿欧元的救助金，其中大部分资金将用于铁路基础设施建设。
在中国实行出口限制后，一些国家柴油车必不可少的尾气净化添加剂原料尿素出现紧缺。韩国已成立高层专案组，以应对危机。
美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。
“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
近日中国疫情再起，防疫管控强度也再次回升。《金融时报》报道，在中国的西方企业高管恐爆发出走潮，因为他们预期在明年二十大举办之前，中国恐怕不会鬆绑防疫管制。
中国在印尼「一带一路」倡议的重点企业裡，许多中国工人表示遭到剥削。有人不敢吭声、有人冒险偷渡、有人客死异乡家属却找不到遗体。德国之声访问数名中国工人，他们说，「活着回家」是他们唯一希望。
中国国家统计局最新公布的今年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。而财新公布的同期PMI则录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。
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