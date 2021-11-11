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经济纵横

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FILE PHOTO: U.S. Trade Representative Katherine Tai testifies before the Senate Finance Committee on Capitol Hill in Washington, U.S., May 12, 2021. Susan Walsh/Pool via REUTERS//File Photo

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展 11.11.2021

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Google's offices stand in downtown Manhattan on October 20, 2020 in New York City. Accusing the company of using anticompetitive tactics to illegally monopolize the online search and search advertising markets, the Justice Department and 11 states Tuesday filed an antitrust case against Google. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

欧盟法院维持对谷歌24亿欧元反垄断罚款 10.11.2021

欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
HONG KONG, CHINA - OCTOBER 06: A pedestrian walks past the Shenzhen-based property management company China Evergrande Centre as the conglomerate has more than 300 billion US dollar in liabilities in Hong Kong on October 06, 2021. Miguel Candela Poblacion / Anadolu Agency

中国房产风暴：佳兆业要国企相救 恒大抛资产变现 10.11.2021

自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
An aerial view of buildings, bridges and the Xinghai Bay covered by heavy advection fog, which forms a wonderful scenery, Dalian city, northeast China's Liaoning province, 28 June 2020. *** Local Caption *** fachaoshi

全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险 09.11.2021

在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
IT Security Wissenschaftler trainieren im Raum Cyber Range im Cybersicherheitszentrum Athene, wie eingeschleuste Erpresser-Programme (Ransomware) unschädlich gemacht werden können. Der wieder gestiegene Umfang von Cyberangriffen auf Firmen, Behörden und medizinische Einrichtungen zeigen nach Einschätzung von Spezialversicherern den oft nachlässigen Umgang mit Hacking-Gefahren. (zu dpa «Versicherer: Schutz vor Hackerattacken überfordert viele Firmen noch») +++ dpa-Bildfunk +++

刑警国际行动 多名黑客嫌疑人落网  09.11.2021

在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。 
US Federal Reserve Chairman Jerome Powell gives a press briefing after the surprise announcement the FED will cut interest rates on March 3, 2020 in Washington,DC. - The US Federal Reserve announced an emergency rate cut Tuesday, responding to the growing economic risk posed by the coronavirus epidemic and giving President Donald Trump the stimulus he has called for. In a unanimous decision, the Fed's policy-setting committee slashed its key interest rate by a half point to a range of 1.0-1.25. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

美联储忧恒大危机影响美国 09.11.2021

虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。
(210304) -- BEIJING, March 4, 2021 (Xinhua) -- Aerial photo taken on March 3, 2021 shows a view at the Ningbo Zhoushan Port in Ningbo, east China's Zhejiang Province. Both cargo and container throughput of Ningbo Zhoushan Port registered year-on-year growth of 4.7 percent and 4.3 percent respectively in 2020. The port saw its cargo throughput reach 1.172 billion tons while the container throughput achieved 28.72 million twenty-foot equivalent units (TEUs) last year. (Xinhua/Weng Xinyang)

中国外贸保持强劲 10月顺差创纪录 08.11.2021

尽管面临电力短缺和疫情抬头，中国10月份外贸仍继续保持强劲。据中国海关总署11月7日发布的数据，今年前10个月，中国外贸进出口总值突破30万亿元，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。
26.10.2021, Lufthansa: Geparkte Maschinen der Kranichairline am Frankfurter Flughafen

汉莎航空：新冠疫情之后首次盈利 07.11.2021

德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。
Stuttgart, Deutschland - 9. Mai 2021: ICE 4 Zug der Deutsche Bahn DB auf der Neubaustrecke NBS Mannheim-Stuttgart in Deutschland.

德铁获得新冠疫情救助金约21亿欧元 07.11.2021

新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元。该公司已获准得到大约21亿欧元的救助金，其中大部分资金将用于铁路基础设施建设。
September 2015 Aditiv AdBlue: Mit diesem Harnstoff als Zusatz können die Abgase von Diesel mit modernen Katalysatoren behandelt werden; Copyright: DW/G. Rueter

中国出口管制致尿素短缺 韩国成立紧急专案组 05.11.2021

在中国实行出口限制后，一些国家柴油车必不可少的尾气净化添加剂原料尿素出现紧缺。韩国已成立高层专案组，以应对危机。
(190731) -- WASHINGTON, July 31, 2019 (Xinhua) -- U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaks during a press conference in Washington D.C., the United States, on July 31, 2019. U.S. Federal Reserve on Wednesday lowered interest rates for the first time since the 2008 global financial crisis, amid rising concerns over trade tensions, a slowing global economy and muted inflation pressures. The Federal Open Market Committee, the Fed's rate-setting body, trimmed the target for the federal funds rate by 25 basis points to a range of 2 percent to 2.25 percent after concluding its two-day policy meeting, in line with market expectation. (Xinhua/Liu Jie) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

美联储宣布缩减购债规模 04.11.2021

美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。
***Bildergalerie Solarpower/Photovoltaik in China*** Large solar panels are seen in a solar power plant in Hami, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on May 8, 2013. The EU executive on May 8 proposed heavy anti-dumping tariffs of around 47 percent on imports of Chinese solar panels, a European Union source said. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

美国海关扣留隆基光伏产品 被指使用新疆多晶硅 04.11.2021

“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
SYDNEY, NSW - APRIL 25: The Australian flag (R) and for the first time, the New Zealand flag (L) fly on the Sydney Harbour Bridge to commemorate Anzac Day April 25, 2005 in Sydney, Australia. Australians and New Zealanders today commemorate the 90th anniversary of ANZAC (Australia New Zealand Army Corps) Day, when troops landed at Gallipoli in World War I. (Photo by Ian Waldie/Getty Images)

澳、新批准RCEP 区域自贸协定明年生效 03.11.2021

澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
25.07.2021 A passenger pushes his luggage past a blank flights information board at Pudong International Airport in Shanghai, China, Sunday, July 25, 2021. Airline flights were canceled in eastern China and cargo ships were ordered out of the area Saturday as Typhoon In-fa churned toward the mainland after dumping rain on Taiwan. (AP Photo/Andy Wong)

英媒：中国恐爆西方企业高管出走潮 03.11.2021

近日中国疫情再起，防疫管控强度也再次回升。《金融时报》报道，在中国的西方企业高管恐爆发出走潮，因为他们预期在明年二十大举办之前，中国恐怕不会鬆绑防疫管制。
In this photograph taken on February 24, 2020 Chinese and Sri Lankan labourers work at a construction site on reclaimed land, part of a Chinese-funded project for Port City, in Colombo. - From an artificial island in Sri Lanka to a bridge in Bangladesh and hydropower projects in Nepal and Indonesia, China's trillion-dollar Belt and Road plan is stuttering under the effects of the deadly coronavirus. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY 'HEALTH-VIRUS-DIPLOMACY-TRADE-CHINA-SASIA' FOCUS BY POORNIMA WEERASEKARA (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

一带一路：中国劳工在印尼的血汗不归路 02.11.2021

中国在印尼「一带一路」倡议的重点企业裡，许多中国工人表示遭到剥削。有人不敢吭声、有人冒险偷渡、有人客死异乡家属却找不到遗体。德国之声访问数名中国工人，他们说，「活着回家」是他们唯一希望。
JINHUA, CHINA - MARCH 24: Employees work on the assembly line of T03 electric small crossover at a factory of Chinese EV startup Leapmotor on March 24, 2021 in Jinhua, Zhejiang Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111322692654

中国国家统计局公布10月PMI继续低于临界点 01.11.2021

中国国家统计局最新公布的今年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。而财新公布的同期PMI则录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。
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