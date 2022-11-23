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德國總理肖爾茨週二稱，德國在貿易或能源方面依賴單一國家是一個「錯誤」，並重申這樣的情況「不會再發生」。德國經濟部長哈貝克則表示，柏林將為中國的投資擔保設定上限。
中国或将于明年结束严格的清零政策重新开放，但对许多企业而言，能不能熬过今年的寒冬仍是问题。
据路透社独家报道，六名直接了解此事的消息人士表示，中国当局准备对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，从而为结束对这家金融科技公司长达两年的监管整顿铺平道路。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
德国药店正在面临药品供应短缺的严重问题。行业联合会分析认为，全球化是造成药品供应短缺的主要原因，德国已将“世界药房”的头衔拱手让给印度和中国。另外，昂贵的能源和原材料价格也大大打击了药厂的生产积极性。
不斷上漲的能源成本和不斷飆升的通貨膨脹讓許多英國家庭不堪重負，尤其給貧困群體雪上加霜。隨著嚴冬的到來，越來越多的人面臨著填飽肚子和取暖之間的痛苦抉擇。
一年一度的《孤独星球》最佳旅行目的地榜单出炉，这份榜单在评比过程中聚焦饮食品质、休闲娱乐，以及当地人的好客程度以及教育水平等。来看看2023年荣登榜单的旅游胜地都有哪些。
中国商务部表示，由于外部需求疲软及同比基数较高，预计第四季的外贸将进一步承受压力。路透社分析指出，新冠感染人数的增加使中国经济面临的风险加剧。
在马斯克对推特员工下的“要么拚命工作、要么拿钱走人”最后通牒到期之后，预计这家社交媒体巨头将面临一波“辞职潮”。
法新社获取的一份公司内部备忘录显示，推特公司新老总马斯克要求员工在周四前做出决定，要么接受“极端艰苦”的长时间高强度工作，要么就会失去工作。
据上海证券报报道，河南省的地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作。不久前，大批郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡，引发全球关注。上周，苹果公司降低了对iPhone14出货量的预测。
媒体报道称，美国网络巨头亚马逊计划裁减一万名员工。这是继脸书、推特之后，又一家美国网络公司宣布大规模裁员计划。
西门子总裁博乐仁（Roland Busch）接受德国之声记者Richard Walker的采访，谈到了西门子在中国的业务以及对华战略。鉴于对中国犯台的担忧加剧，Richard Walker向西门子总裁问及德国业务往来多样化的问题。
目前正在亚太地区访问的德国总理肖尔茨，希望与该地区国家进行更紧密的经济合作。他在新加坡的一场会议上说，亚太地区“远远不只是中国”，德国将加强其在该地区的参与。
第17届德国经济亚太会议11月13日在新加坡举行，对中国的定位是会议的焦点议题。德国经济部长哈贝克在会上再次强调减少对中国的依赖是何等重要。德国经济界高管对此表示赞同，但也指出，供应链和销售市场多样化的形成需要10年、20年的时间。
正在柬埔寨出席东盟峰会的中国总理李克强，周六在和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，中国政府的稳经济措施已经止住了下滑势头。他还强调，中国没有在全球通货膨胀率高企期间大肆购买能源和粮食，这是对全世界的贡献。
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