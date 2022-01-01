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中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
加密貨幣交易所FTX聲請破產後，其創辦人12月12日遭到逮捕，將面臨刑事訴訟。另一家交易平台BlockFi也在近期宣布倒閉，令資深分析師喊出：「加密貨幣已死！」但仍有專家看好幣圈前景，認為僅少數投資人將退出市場。
新冠疫情及其后果在无形中给中国政府帮了一个忙——让大量资金留在了国内。但随着人们对中国全面重新开放的期望上升，有分析预测，资本外流可能是让北京头痛的下一个问题。
限制AirDrop分享功能、最大的iPhone制造园区发生大规模抗议，生产高科技电子设备的苹果公司近期在中国屡屡出现在新闻版面。
周五，世贸组织委任的专家组裁定美国2018年以国家安全为由对钢铝产品征收的进口关税与WTO规定相悖。中国商务部敦促美方“尊重裁决”，而华盛顿方面则拒绝接受。
世界杯是各大品牌争相做广告的大好时机，今年也不例外，但仔细看来，今年的广告同以往有所不同。
本周七国集团对俄罗斯的原油禁运开始生效。该举措对全球将产生的影响目前尚无人知晓。
通货膨胀的大潮中，瑞士法郎可谓一枝独秀。人们带着羡慕的眼光问道，这个山地小国货币坚挺的秘诀是什么？
德国联邦政府已经表示将为明年的天然气和电力成本设置上限。据《图片报》报道，能源公司已经宣布的涨价计划也将被撤销。
几十年来，德国广大中产阶级的小日子一直过得十分滋润。不过，近一年来能源价格暴涨以及随之而来的全面通货膨胀，让他们的物质生活不再如往常那般优渥。
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