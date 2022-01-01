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避免重蹈覆徹 德國嘗試降低對中經濟依賴性

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）22日保證，德國正在推動貿易多樣化。

德國總理肖爾茨週二稱，德國在貿易或能源方面依賴單一國家是一個「錯誤」，並重申這樣的情況「不會再發生」。德國經濟部長哈貝克則表示，柏林將為中國的投資擔保設定上限。  

撑不到解封 中国许多企业无以为继

经营美食旅游业务的布莱恩·贝吉(Brian Bergey)对路透社：「我对中国的『重新开放』感到相当悲观」。图为上海民众在做核酸

中国或将于明年结束严格的清零政策重新开放，但对许多企业而言，能不能熬过今年的寒冬仍是问题。  

消息人士：蚂蚁集团将被处以超10亿美元罚款

被叫停IPO计划后，监管机构一直要求蚂蚁集团整改

据路透社独家报道，六名直接了解此事的消息人士表示，中国当局准备对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，从而为结束对这家金融科技公司长达两年的监管整顿铺平道路。  

史上最长！中石化和卡塔尔能源达成LNG供应协议

位于卡塔尔拉斯拉凡港的天然气储气设施

中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。  

在德国药店买不到小儿退烧糖浆怪谁？

供应链瓶颈让德国的药品供应出现严重问题，药剂师们已经对药品短缺的问题表示担忧。

德国药店正在面临药品供应短缺的严重问题。行业联合会分析认为，全球化是造成药品供应短缺的主要原因，德国已将“世界药房”的头衔拱手让给印度和中国。另外，昂贵的能源和原材料价格也大大打击了药厂的生产积极性。  

食物還是取暖？英國民眾的艱難抉擇

Symbolbild | Junger Mann friert in der Wohnung

不斷上漲的能源成本和不斷飆升的通貨膨脹讓許多英國家庭不堪重負，尤其給貧困群體雪上加霜。隨著嚴冬的到來，越來越多的人面臨著填飽肚子和取暖之間的痛苦抉擇。  

日落时的伊斯坦布尔

《孤独星球》：2023年最值得去的旅行目的地

一年一度的《孤独星球》最佳旅行目的地榜单出炉，这份榜单在评比过程中聚焦饮食品质、休闲娱乐，以及当地人的好客程度以及教育水平等。来看看2023年荣登榜单的旅游胜地都有哪些。  

德国工业巨头西门子总裁博乐仁（Roland Busch）今年2月在股东大会上的资料图片

专访西门子总裁：我们正在让供应链多样化

西门子总裁博乐仁（Roland Busch）接受德国之声记者Richard Walker的采访，谈到了西门子在中国的业务以及对华战略。鉴于对中国犯台的担忧加剧，Richard Walker向西门子总裁问及德国业务往来多样化的问题。  

德国总理肖尔茨在新加坡举行的德国企业亚太会议上讲话

肖尔茨访新加坡：中国应该真正开放市场

目前正在亚太地区访问的德国总理肖尔茨，希望与该地区国家进行更紧密的经济合作。他在新加坡的一场会议上说，亚太地区“远远不只是中国”，德国将加强其在该地区的参与。  

德国经济部长哈贝克

德国经济界究竟怎样对中国定位？

第17届德国经济亚太会议11月13日在新加坡举行，对中国的定位是会议的焦点议题。德国经济部长哈贝克在会上再次强调减少对中国的依赖是何等重要。德国经济界高管对此表示赞同，但也指出，供应链和销售市场多样化的形成需要10年、20年的时间。  