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中植集团陷债務危機「严重资不抵债」

图为中植企业集团部分控股的中融国际信托在北京的办公楼

资产管理公司中植集团在给投资者的道歉信中提到，目前该公司负债总额已是总资产的两倍以上，「存在重大持续经营风险」。面对这样的债务「大坑」，分析师预期金融监管机构将积极干预。

美国制裁下 华为突围的“秘密武器”是什么？

“中国芯”真的要“遥遥领先”？

自从华为智能手机Mate 60 Pro横空出世后，关于美国对中国的芯片制裁究竟是否有效的讨论就持续不断。彭博社分析指出，华盛顿的限制措施仍有漏洞，而中芯国际则利用在窗口期大量采购的设备为华为生产出了7纳米制程的芯片。

反转之后再反转：“ChatGPT之父”强势回归

奥尔特曼又回来了！

在奥尔特曼被自己联合创办的OpenAI开除之后，短短数天内事态发展堪比“宫斗戏”：而根据最新消息，奥尔特曼将回到这家ChatGPT的母公司，重掌CEO大权，董事会也进行了人事洗牌。是什么让奥尔特曼笑到了最后？

幣安繳納天價罰金 CEO華人背景引關注

趙長鵬2022年11月在里斯本出席一場科技業論壇活動

飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元，公司則被罰沒43億美元。

斗鱼负责人被控开设赌场 中国警方证实逮捕

斗鱼成为北京整治的又一个对象？

中国视频直播平台斗鱼的负责人陈少杰，先前已「消失」数周。而在公司周二证实其在11月16日前后已遭到警方逮捕后，中国警方周三也发布公告，指出一位39岁的男子「陈某杰」，因为涉嫌开设赌场而已遭到逮捕。

为什么非洲人喜欢中国造手机？

中国制造的智能手机在非洲市场大受欢迎，在肯尼亚用户份额已超过60%。它成功的原因有哪些？

什么是巨无霸指数？

巨无霸汉堡（又译大麦克）在世界各地长得都一样，但价格迥异，因此它是比较货币购买力的一个很好的工具。
奥尔特曼现年38岁 是OpenAI的创始人之一

“ChatGPT之父”被自己联合创办的公司开除

OpenAI公司出人意料地宣布了解雇其联合创始人兼CEO奥尔特曼的决定，原因是他在与董事会沟通时“并非始终是坦诚的”。分析人士认为，这一消息虽然引起了巨大震动，但是对ChatGPT本身的流行应该不会造成太大影响。
德国经济部长哈贝克指出，如果宪法法院做出反对的裁决，将给德国经济政策造成沉重打击。

德宪法法院：不得挪用600亿抗疫专款填补气候金库

德国联邦宪法法院公布裁决，德国政府不能把用于抗击新冠疫情的600亿欧元资金挪用到气候项目上，这样的修改违反宪法。德国经济部长指出，反对的裁决会给德国的经济带来沉重打击。
在海外投资者中，中国是仅次于日本的美债大投资者

研究：中国对投资美元的兴趣丝毫不减

美国财政部数据显示，中国持有的美国国债近期已降至14年来的最低水平。不过，有研究认为，北京并没有失去对美国债券市场的兴趣。