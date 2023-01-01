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资产管理公司中植集团在给投资者的道歉信中提到，目前该公司负债总额已是总资产的两倍以上，「存在重大持续经营风险」。面对这样的债务「大坑」，分析师预期金融监管机构将积极干预。
自从华为智能手机Mate 60 Pro横空出世后，关于美国对中国的芯片制裁究竟是否有效的讨论就持续不断。彭博社分析指出，华盛顿的限制措施仍有漏洞，而中芯国际则利用在窗口期大量采购的设备为华为生产出了7纳米制程的芯片。
在奥尔特曼被自己联合创办的OpenAI开除之后，短短数天内事态发展堪比“宫斗戏”：而根据最新消息，奥尔特曼将回到这家ChatGPT的母公司，重掌CEO大权，董事会也进行了人事洗牌。是什么让奥尔特曼笑到了最后？
飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元，公司則被罰沒43億美元。
中国视频直播平台斗鱼的负责人陈少杰，先前已「消失」数周。而在公司周二证实其在11月16日前后已遭到警方逮捕后，中国警方周三也发布公告，指出一位39岁的男子「陈某杰」，因为涉嫌开设赌场而已遭到逮捕。
中国制造的智能手机在非洲市场大受欢迎，在肯尼亚用户份额已超过60%。它成功的原因有哪些？
巨无霸汉堡（又译大麦克）在世界各地长得都一样，但价格迥异，因此它是比较货币购买力的一个很好的工具。
OpenAI公司出人意料地宣布了解雇其联合创始人兼CEO奥尔特曼的决定，原因是他在与董事会沟通时“并非始终是坦诚的”。分析人士认为，这一消息虽然引起了巨大震动，但是对ChatGPT本身的流行应该不会造成太大影响。
德国联邦宪法法院公布裁决，德国政府不能把用于抗击新冠疫情的600亿欧元资金挪用到气候项目上，这样的修改违反宪法。德国经济部长指出，反对的裁决会给德国的经济带来沉重打击。
美国财政部数据显示，中国持有的美国国债近期已降至14年来的最低水平。不过，有研究认为，北京并没有失去对美国债券市场的兴趣。
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