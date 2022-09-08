 经济研究机构：德国面临经济衰退和更高通胀 | 经济纵横 | DW | 13.09.2022

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经济纵横

经济研究机构：德国面临经济衰退和更高通胀

德国主要经济研究机构之一的Ifo研究所急剧降低了德国经济增长预估值，并预期，明年通胀率甚或超今年。

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（德国之声中文网）在能源危机背景下，Ifo研究所大幅下调了刚在3个月前做出的对来年的德国经济景气预估值。根据位于慕尼黑的该研究机构日前（9月12日）公布的一份预测报告，2023年，德国国内消费者价格将涨9.3%，而非之前预期的3.3%；国内生产总值3年将萎缩0.3%，而非增长3.7%。 该所景气部主任沃尔默斯豪泽尔（Timo Wollmershäuser ）解释说："今夏俄罗斯天然气供应锐减及由此引发的价格飙升破坏了新冠疫情后的经济复苏。"

2024年方有望复常  

这一点，人们今年即有感受。经济学家们已将其通胀预估值从6.8%提至8.1%，经济增长预估值从2.5%降至1.6%。沃尔默斯豪泽尔表示，"只有到2024年才可望恢复正常，实现1.8%的增长，通货膨胀回落至2.5%。" 

Ifo研究所预计，未来几个月将尤其艰困。沃尔默斯豪泽尔指出，"我们正进入冬季经济衰退。尤其在2023年初，能源供应商将大幅上调其电力和天然气价格，以应对高采购成本。"

这将助推明年首季通胀率升约11%。这位景气研究专家预测，其结果将是家庭实际收入和购买力骤降。他指出，鉴于联邦政府的救济措施远不能弥补价格上涨带来的负担，私人消费可能进一步下降。他表示，政府新近出台的第三个一揽子救助计划只能在一定程度上抵消这种下降。

 

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购买力降百分之三   

以实际人均工资的下降水平衡量，今、明两年，消费者购买力将下降最高3%，为自1970年起有相关统计以来的最高记录。来年，价格上涨速度应逐渐放缓，但前提是，在即将到来的冬季，天然气供应充足，届时，能源价格也该停涨，并至晚从2023年春季起回落。  

就业市场继续稳定  

该所经济学家们同时预测，经济危机不会严重扰乱就业市场。他们表示，就业增长率将放缓，但当为暂时现象。该所预测，明年，德国国内失业人数增5万，主要归因于2022年夏季乌克兰失业难民人数陡增。经济学家们指出，他们只能渐渐融入就业市场。

 

（德新社，路透社）

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