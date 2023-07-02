经济疲软人民币贬值 中国央行领导层换将

（德国之声中文网）中国官方本周六（7月1日）宣布央行——中国人民银行的人事变动。由中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜接任中国人民银行党委书记，免去郭树清的央行党委书记职务和易纲的央行党委副书记职务。

其中，易纲自2018年起还兼任央行行长，目前仍留任。不过，《华尔街日报》报道称潘功胜可能会在接任央行党委书记之后，再由政府任命为央行行长。

据国家外汇管理局网站介绍，即将在本月满60岁的潘功胜自2012年以来担任中国人民银行副行长，有深厚的中国银行业务和政策经验。他过去是中国人民大学劳动人事学院硕士研究生、经济学系博士研究生。 1997年至1998年，潘功胜曾在英国剑桥大学学习；2011年上半年在美国哈佛大学肯尼迪政府管理学院担任资深研究员。

靠国际背景胜出？

就在此人事变动宣布的前一天，人民银行周五发布了「2023年第二季度例会」声明写道，要「全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环，为实体经济提供更有力支持」。外界认为，任命潘功胜为党委书记是当局为了挽救中国低迷经济的其中一步。

《华尔街日报》引用知情人士称，潘功胜在候选人之中因其国际背景胜出，当局期望他能更融洽地与全球央行行长们合作。

国际货币基金组织前中国区负责人、康乃尔大学经济学教授普拉萨德(Eswar Prasad)向《华尔街日报》指出：「潘功胜拥有技术能力和技巧，能够引导中国央行度过难关，为经济增长提供支持、推动金融部门市场化改革以及管理银行体系风险。」

面临通货紧缩风险

从6月份最新的统计数字看来，中国消费、生产部门价格大幅下滑，通货紧缩风险急剧升高。有鉴于此，不少经济学家都呼吁中国央行运用货币政策手段来刺激经济。

总部位在北京的顾问公司泉汇研究联合创始人陈龙向《金融时报》表示：「在所有可能的候选人中，他（潘功胜）是最了解市场的人，也是市场最了解的人。」不过，他也补充道，潘功胜接任人行党委书记不太可能导致中国货币政策发生重大转变，因为在北京今年3月份的金融监管改革后，央行的力量已经被削弱。

汇率波动大或启动调控工具

受中国国内外综合因素影响，最近一段时间以来，人民币对美元汇率持续走低。在岸人民币与离岸人民币6月30日一度跌破7.26和7.28的关口，创下2022年11月以来的新低。

对此，中国央行在「2023年第二季度例会」声明中也表示，会继续「保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定」，同时「坚决防范汇率大起大落风险」。中国财经传媒「第一财经」引用东方金诚宏观首席分析师王青的话写道，近期人民币贬值势头有所加快，不排除监管层重新引入「逆周期因子」、乃至动用其他汇市调控工具的可能。

（综合报导）

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