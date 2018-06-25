经济波动股市震盪 中美贸易战或喊停？

(德国之声中文网) 美国总统特朗普改变高调战略，强调限制外国投资非针对中国。但贸易战还是让股市直落。

特朗普本来摆出强人作风，以行政命令威胁，最近态度软化，强调从制度着手改革，让国会通过法案阻挡中国收购美国科技业的雄心。

美国股市三大指数齐降，虽然美元保持强势，但黄金价格掉到六个月新低点，油价也上涨。

这个局势加上指标公司哈雷产线出走，以及国内外舆论批评，白宫也开始转换策略，转攻为守。

中美都打「低调牌」

面对贸易战，中国「添兵灭灶」。一方面在国内兴起检讨「中国科技世界第一」的泡影，另一方面淡化「中国製造2025」宣传。

特朗普也释出善意，定调非剑指中国。这也为双方在7月6日惩罚性关税生效前可能息兵铺路，避免贸易战升级。

白宫首席经济顾问库德洛 (Larry Kudlow)告诉记者中美正持续沟通。分析师也认为华盛顿当局对北京递出橄榄枝。这之前，美财长姆纽钦（Steven Mnuchin）和白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)针对这个问题的说法不一致。

信息技术和创新基金会 (ITIF)分析师艾泽尔 (Stephen Ezell)说：「美国似乎有意和中国在贸易政策上的分歧达成和解。」

美收紧外国投资

美国众议院26日以400比2高票通过法案，收紧外国投资，显示共和党和民主党都担心中国收购美国先进技术。

众议院通过的法案是特朗普政府和国会正在考虑的一系列措施之一，以解决国家安全以及他们认为中国贸易不公和智慧财产权等问题。

其他措施包括课徵从钢铝到汽车等产品的关税，以及阻止中国电信公司华为和中兴在美国扩张。

众议院法案和参议院版本防止有政府背景的中国企业收购美国半导体製造商和其他技术公司。美国国防部也担心失去美国在战争中的技术优势。

众议院和参议院法案都涉及美国外国投资委员会（CFIUS），该委员会审查外国投资，以确保不会损害国家安全。

特朗普支持有关立法，但反对参议院版本的「中兴条款」，因为该条款破坏他所提出的和解协议。白宫希望恢復中兴营运，以其他惩罚代替7年禁售令。

众议院法案将允许CFIUS将审查范围扩大至美国公司的少数股权，也将重点放在可能使美国人的敏感数据暴露给外国政府的投资，还有关键基础设施的信息，例如电信网络。

共和党议员皮腾格 (Robert Pittenger)说，「这项立法具有里程碑意义。未来将大幅改善美国外国投资审查程序，以防止将军事技术进一步转让给中国政府。」

美国财政部必须在周五(06/29)时限前对投资限制提出建议，另一项限制中国影响力的措施可能会在那之前公佈，

两党也有议员担心，美国收紧审查可能会将中国投资推向欧洲，北京对欧盟的影响力将增加。

夏立民/罗法（路透社、美联社）