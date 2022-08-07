经济新势头？中国出口呈现意外强劲增长

（德国之声中文网）德新社报道指出，中国出口出人意料的强劲增长正为中国经济复苏提供新动力。中国海关周日（8月7日）公布数据，以美元计算的出口量在7月份比去年同期增长了18%。

这要高于专家们此前的预期。毕竟，中国6月的出口已经实现了同比17.9%的增速，专家们本来预期，7月的增长速度会放缓。此前据彭博社调查，经济学家预期7月的增长为14.6%。

与此同时，中国7月进口增长2.3%，高于6月的1%的增速，但略低于预期的4%。此前经济学家们预计，新冠防疫措施的放宽会促进中国国内消费。

中俄贸易往来大涨

据德新社报道，今年7月份，中国与俄罗斯的贸易往来尤为强劲，增长了37.1%。中国从俄罗斯的进口增长了49.3%，中国对俄罗斯的出口增长了22.2%。

据俄罗斯卫星通信社8月7日援引中国海关总署数据报道，今年前7个月，中俄贸易额同比增长29%，达到977.14亿美元。其中，中国对俄出口362.67亿美元，增长5.2%；中国自俄进口614.48亿美元，增长48.8%。

中国从俄罗斯进口的能源量尤为显著。据中国媒体“新浪财经”8月初报道，今年上半年的6个月，中国进口俄罗斯原油达到3.03亿桶，合计贸易额281.51亿美元，平均每桶进口价格为92.97美元。这低于中国上半年原油进口的每桶平均价（97.81美元），更远低于价格“一路单边上扬”的沙特原油。俄罗斯自4月后成为中国第一大原油进口来源国。

目前，俄罗斯因为入侵乌克兰而受到西方经济制裁。作为莫斯科的“战略伙伴”，北京没有加入西方制裁俄罗斯的行列，称在俄乌战争中保持“中立”。

德国、欧盟、美国对华出口低迷

根据中国海关数字，今年7月份，中国从德国的进口下降了6.7%。相比之下，中国对德国的出口则增长了17.6%。中国与欧洲的贸易也有类似的趋势：中国对欧盟的出口大增了23.2%，而中国从欧盟的进口则下降了7.4%。

“中国的出口增长再次出人意料地表现良好”，保银投资的首席经济学家张智威对彭博社说。“强劲的出口增长将进一步帮助中国经济度过困难的一年，但国内需求仍然疲软”，他说，强劲的出口增长也将提振对人民币的信心，有助于防止资本外流。

总体而言，中国在7月份的贸易顺差为1010亿美元。中国海关数据显示，其对美国的出口增长了11%，而对美国商品的进口下降了4.5%。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



强劲的出口为中国经济增长提供动力。在新冠疫情反复爆发以及中国严格的“清零”防疫政策下，中国第二季度经济增长的表现令人失望，与去年同期相比仅增长0.4%。此外，中国也正在遭遇房地产行业的严重危机，而房地产此前一直是中国经济一个关键的驱动力。

专家表示，全球需求下降和其他国家的高通胀率正在为中国的出口带来不确定性，这可能影响中国经济的复苏。中国政府起初将5.5%作为今年的增长目标，但近期则不再提及该增长目标，而是强调“力争实现最好结果”。国际货币基金组织（IMF）最近预测，中国2022年的经济增长率恐怕仅有3.3%。

（德新社，法新社等）

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