经济数据终见分晓：中国三季度增长高于预期

（德国之声中文网）推迟一周之后，中国国家统计局周一（10月24日）发布了第三季度国内经济数据。数据显示，2022年三季度国内生产总值同比增长3.9%，高于第二季度的0.4%。环比增速则由负转正，大幅高于二季度6.5个百分点。

这一表现高于市场预期。财新传媒近日对14家国内外机构的调查显示，经济学家对三季度GDP同比增速的预测均值为3.6%。路透社此前的问卷结果预测增长3.4%。综合2022年前三季度，中国GDP同比增长3%。

不过，房地产市场需求不振、出口放缓，加上中国预计不会放松现行的清零政策，让经济复苏的进程充满险阻。

路透社分析单项数据指出，中国经济受到制造业的提振。9月份的工业产出比去年同期增长了6.3%，超过8月份的4.2%；出口同比增长5.7%，大致符合预期；零售增长2.5%，低于预期的3.3%，更明显低于8月的5.4%，凸显国内消费需求的脆弱。9月份新房价格连续第二个月下降，也反应了购买者的担忧情绪。

中国房地产市场曾是经济增长的助推因素

第三季度中，最终消费支出、货物和服务净出口、资本形成总额对中国经济增长贡献率分别为52.4%、27.4%、20.2%。与上年同期相比，消费对经济增长贡献率大幅下降25.1个百分点。

避免对二十大分心？

有关数据原本应该在一周前的10月18日公布，在20大的会期中。统计部门无预警临时取消了发布，而且没有说明原因和延迟的日期，引起外界的不安和猜测。

《纽约时报》分析，数据好于预期，表明政府推迟发布的动机是避免上周出现任何可能分散对二十大注意力的消息。经济学家表示，这一延迟损害了国际社会对中国经济数据可靠性的信心。

路透社的一项问卷结果预测中国经济今年全年将增长3.2%，大大低于政府之前预定的5.5%的目标。

荷兰国际金融集团（ING）的大中华区首席经济学家Iris Pang表示，尽管防疫措施有松动，"封城的做法对经济仍然是一个很大的不确定因素，尤其是在在房地产危机的背景下。"这种不确定性意味着"促进增长政策的有效性将被削弱"。证券机构国泰君安董事周浩认为，在政策层面，"整体政策将继续对经济提供支持"。

（路透社、财新、纽约时报）

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