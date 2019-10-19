经济放缓？中国还是奢侈品牌的救命稻草！

（德国之声中文网）鉴于人民币汇率走低、海外购买力下降，富裕的中国消费者开始减少出国"剁手"的数量，而他们在很长一段时间里乐于前往纽约、巴黎这样地时尚之都、支撑起当地奢侈品的销售。

另一个中国买家的购物热门目的地--香港，也因为延绵数月、不乏暴力冲突的反政府示威而吸引力有所下降。

不过，第三季度的报表显示，尽管中国经济增速放缓至30年来最低点，人们仍继续在奢侈品上猛花钱，区别是：如今，他们更多选择留在国内、网络购物，这样就可以节省出酒店、机票等高昂的度假费用。

即便北京和华盛顿仍然处于贸易战中，数家美国和欧洲的大型奢侈品牌都表示，中国市场对其商品需求强劲。

不到30岁的金融从业者Lisa女士，就是"留守"买家中的一员。她在上海爱马仕（Hermes)的精品专门店外对路透社说，"我感觉，国外和国内的价格已经差不太多，所以如今如果我想要购物，我通常就直接去专卖店"。

以皮革制品、印花丝绸围巾、售价超一万美金还买不到的铂金包（Birkin）而闻名的爱马仕，表示其中国大陆门店的销售业绩出色，帮助其在更广阔的区域实现了19%的销售增长。

这个法国奢侈品品牌已经在厦门开了在中国的第26家门店，并继续致力于其为中国客户打造的、一年前投入使用的网络购物平台hermes.cn。与此同时，意大利品牌盟可睐（Moncler）也在研究扩大其在北京、上海等大城市的店铺规模。

"经济（增速）整体上放缓，工资增长也减速，因此那些以前出国购物的消费者，如今选择在国内花钱"，荷兰银行ING的大中华区经济学家彭蔼娆（Iris Pang）说。她还补充表示，今年中国削减增值税，促使一些奢侈品品牌调低在华销售价格，这对于中国消费者而言，可能也具吸引力。

香港示威的影响

中国大陆销售业绩的坚挺，帮助奢侈品牌对冲其在香港数月民运中遭受的财务打击。香港示威活动迫使这些品牌暂时关闭店面，也让游客难以驻足。

例如，开云旗下的奢侈品品牌古驰（Gucci）表示，由于中国大陆的购买量增加，其得以弥补在香港的生意损失。

不过，香港的风波还远未结束。上周，示威游行再次演化为警民冲突。

蒂芙尼在纽约的专卖店

在美国，蒂芙尼（Tiffany & Co）的CEO博格里奥罗（Alessandro Bogliolo）本月对路透社说，该公司正在争取那些留在中国国内的买家，表示需要跟随顾客购物的步伐。他已经将价格超过100万美元的钻石项链等高端珠宝从纽约送往中国大陆的专卖店。

一些大众消费品牌也在该趋势中获利，比如日用品生产商宝洁 (Procter & Gamble)就提高对其高端护肤品牌（例如玉兰油）的全球销售预期。

32岁的上海投资分析师Emma Zhang表示，她现在更多购买所谓的"轻奢"物品。她说，"我过去爱买很多便宜货，然后经常换。现在我的购物习惯发生了改变，购买质量更好的东西。"

王凡/乐然（路透社）