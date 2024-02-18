 经济放缓，一些中国年轻人更看重自由时间 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

经济放缓，一些中国年轻人更看重自由时间

调查显示，Z世代是现代中国所有年龄段中最悲观的一代。专家认为，随着中国经济增长放缓，劳动力市场持续紧张，“对于年轻人来说，如何应对僵化的社会不平等、不断加强的政治控制和暗淡的经济前景是一个巨大的挑战”。

中国当下的年轻人更看重自由时间

中国当下的年轻人更看重自由时间

（德国之声中文网）随着经济增长放缓，工作前景越来越渺茫，褚伊（Chu Yi，音译）选择了"躺平"。

这位23岁的上海姑娘曾在一家时装公司工作，但她说自己两年前辞职了，因为当时她不得不经常加班，而且她讨厌她的老板。

现在，褚伊每周只在家为一家旅游公司工作一天，这让她有充足的时间学习纹身技术。六个月学徒期之后，她希望自己能成为全职纹身艺术家。

降薪找工作成为很多刚毕业的大学生无奈的选择

降薪找工作成为很多刚毕业的大学生无奈的选择

"躺平"的并非只有褚伊一个人。虽然没有数据显示有多少中国年轻人放弃传统的企业工作，但在经济仍在为恢复疫情前的增长水平而苦苦挣扎的背景下，2023年6月中国青年失业率上升到了21.3%的历史新高。一些中国大学毕业生表示，他们正在通过降薪来寻找工作

"对我来说，工作的意义并不大。"褚伊说，"大部分工作似乎都是为老板做的，让他们高兴。所以我决定不做那样的工作了。"

Z世代——当今中国最悲观的一代

像褚伊这样出生于1995-2010年间（Z世代）的中国年轻人约有2.8亿。调查显示，Z世代是当今中国所有年龄段中最悲观的一代。

在近半个世纪以来经济增长最为缓慢的时期，如何安抚这一代人是中国国家主席习近平面临的一项重要决策挑战。上个月，中国人力资源社会保障部表示，"今年稳就业还需付出更多努力。"

中国青年找工作难 听听他们怎么说

密歇根大学社会学助理教授周云（Zhou Yun，音译）说，虽然一些年轻人似乎选择退出企业上班的"老鼠赛跑"，但他们对未来的悲观情绪不容忽视。

周云说，随着中国经济增长放缓，劳动力市场持续紧张，"对于年轻人来说，如何应对僵化的社会不平等、不断加强的政治控制和暗淡的经济前景是一个巨大的挑战"。

所有这些因素加在一起，使得像褚伊这样的年轻人把个人的福祉放在首位，而不是去面对她所说的"无休止的压力"。褚伊说，她现在更快乐了，并认为自己的选择是"值得的"。

"我现在的工资虽然不多，但足以支付我的日常开销。自由时间比几千块钱有价值多了。"她说。

什么是德国的"躺平"?

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

躺平还是“润”？中国年轻人面对严酷就业现实

中国的青年人失业率已经达到历史最高水平。对于很多迷茫的年轻人来说，他们面前的选择不是“躺平”，就是“润”到国外。

客座评论：中国青年的高失业或是个死局

时评人邓聿文认为，尽管青年失业率相对偏高是一个国际性的普遍现象，但中国的数据畸高表明导致这种现象有一些非正常的因素。

就业市场低迷 催生中国新一代“全职子女”

今年六月，中国16至24岁年龄段的年轻人当中，失业率高达创纪录的21.3%。对于很多大学生来说，毕业就意味着失业，由于很多年轻人找不到工作，回家啃老做“全职子女”的人也越来越多。

中国暂停公布青年失业率 掩耳盗铃解决问题？

今年以来，中国经济增长放缓，青年失业率一再创新高，引起全社会的关注和担忧。国家统计局周二宣布，因调查统计须进一步完善，暂停发布新的青年就业数据。

相关内容

QINGZHOU, CHINA - FEBRUARY 24, 2023 - Job seekers ask for employment information at a job market in Qingzhou, East China's Shandong province, Feb. 24, 2023.

“毕业即失业” 中国年轻人失业率居高不下 28.02.2023

据官方数字，中国16-24岁城镇青年人失业率去年7月创下近20%的纪录。一些年轻人拒绝“内卷”、选择“躺平”，而另一些想在公共领域找饭碗也非常艰难。

Chinese university and college graduates crowd stalls at a job fair in Shijiazhuang city, north Chinas Hebei province, Friday, 6 February 2009.A survey conducted by the China Economic Monitoring and Analysis Center said that rising unemployment would be the biggest challenge for Chinas economy this year. Urban unemployment rate, which excludes migrant workers, was estimated to rise to 4.6 per cent in 2009, up from 4.2 per cent in the fourth quarter of 2008. Chinas economy cooled to its slowest pace in seven years in 2008, expanding 9 per cent year-on-year, according to data. Foto: Ren quanjun +++(c) dpa - Report+++

躺平还是“润”？中国年轻人面对严酷就业现实 10.06.2023

中国的青年人失业率已经达到历史最高水平。对于很多迷茫的年轻人来说，他们面前的选择不是“躺平”，就是“润”到国外。

Tianjin, China, 2023, World Economic Forum, WEF

中国没有解决经济放缓的无痛方案 27.08.2023

刺激经济，谁来买单？有专家认为，中国当局与地方政府之间可能会就如何分配各种调整成本发生冲突，这将成为未来两年最具争议的政治难题之一。

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。