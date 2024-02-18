经济放缓，一些中国年轻人更看重自由时间

（德国之声中文网）随着经济增长放缓，工作前景越来越渺茫，褚伊（Chu Yi，音译）选择了"躺平"。

这位23岁的上海姑娘曾在一家时装公司工作，但她说自己两年前辞职了，因为当时她不得不经常加班，而且她讨厌她的老板。

现在，褚伊每周只在家为一家旅游公司工作一天，这让她有充足的时间学习纹身技术。六个月学徒期之后，她希望自己能成为全职纹身艺术家。

降薪找工作成为很多刚毕业的大学生无奈的选择

"躺平"的并非只有褚伊一个人。虽然没有数据显示有多少中国年轻人放弃传统的企业工作，但在经济仍在为恢复疫情前的增长水平而苦苦挣扎的背景下，2023年6月中国青年失业率上升到了21.3%的历史新高。一些中国大学毕业生表示，他们正在通过降薪来寻找工作。

"对我来说，工作的意义并不大。"褚伊说，"大部分工作似乎都是为老板做的，让他们高兴。所以我决定不做那样的工作了。"

Z世代——当今中国最悲观的一代

像褚伊这样出生于1995-2010年间（Z世代）的中国年轻人约有2.8亿。调查显示，Z世代是当今中国所有年龄段中最悲观的一代。

在近半个世纪以来经济增长最为缓慢的时期，如何安抚这一代人是中国国家主席习近平面临的一项重要决策挑战。上个月，中国人力资源社会保障部表示，"今年稳就业还需付出更多努力。"

中国青年找工作难 听听他们怎么说

密歇根大学社会学助理教授周云（Zhou Yun，音译）说，虽然一些年轻人似乎选择退出企业上班的"老鼠赛跑"，但他们对未来的悲观情绪不容忽视。

周云说，随着中国经济增长放缓，劳动力市场持续紧张，"对于年轻人来说，如何应对僵化的社会不平等、不断加强的政治控制和暗淡的经济前景是一个巨大的挑战"。

所有这些因素加在一起，使得像褚伊这样的年轻人把个人的福祉放在首位，而不是去面对她所说的"无休止的压力"。褚伊说，她现在更快乐了，并认为自己的选择是"值得的"。

"我现在的工资虽然不多，但足以支付我的日常开销。自由时间比几千块钱有价值多了。"她说。

什么是德国的"躺平"?

（路透社）

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